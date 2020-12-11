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Додо: Серия А? Пока что реальный официальный контакт был только с Баварией
Защитник рассказал о своем отношении к итальянскому футболу
Защитник "Шахтера"
- Вам 22 года, а вы уже зарекомендовали себя в Лиге чемпионов. А в Италии есть прекрасная традиция бразильских правых защитников…
- Да, такие защитники как Кафу и Майкон, являются большим источником вдохновения, и каждый раз, когда я играю против итальянской команды, я думаю об этом. Я сразу подумал о Майконе, когда мы сыграли вничью с "Интером". Это дает вам еще больше мотивации произвести хорошее впечатление. В период с прошлого года по этот год в Лиге чемпионов я забивал и отдавал голевые передачи, поэтому надеюсь, что смогу снова показать себя. Лично я очень вдохновлен Кафу, и не только его игрой на поле, а и за его пределами после завершения карьеры. Также мне нравится игра Уокера из "Манчестер Сити" и Александра-Арнольда из "Ливерпуля", которые являются моими ровесниками.
- От итальянских команд у вас не было предложения?
- Еще нет. Пока что реальный официальный контакт был с мюнхенской "Баварией". Но Серия А - это сильнейшая лига, в которой хотел бы играть любой великий игрок.
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