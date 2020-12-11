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Додо: Серия А? Пока что реальный официальный контакт был только с Баварией

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник рассказал о своем отношении к итальянскому футболу

Додо: Серия А? Пока что реальный официальный контакт был только с Баварией
Новина українською

Защитник "Шахтера" Додо рассказал, на игру каких правых защитников он равняется и ответил на вопрос о своем возможном переходе в Серию А.

- Вам 22 года, а вы уже зарекомендовали себя в Лиге чемпионов. А в Италии есть прекрасная традиция бразильских правых защитников…

- Да, такие защитники как Кафу и Майкон, являются большим источником вдохновения, и каждый раз, когда я играю против итальянской команды, я думаю об этом. Я сразу подумал о Майконе, когда мы сыграли вничью с "Интером". Это дает вам еще больше мотивации произвести хорошее впечатление. В период с прошлого года по этот год в Лиге чемпионов я забивал и отдавал голевые передачи, поэтому надеюсь, что смогу снова показать себя. Лично я очень вдохновлен Кафу, и не только его игрой на поле, а и за его пределами после завершения карьеры. Также мне нравится игра Уокера из "Манчестер Сити" и Александра-Арнольда из "Ливерпуля", которые являются моими ровесниками.

- От итальянских команд у вас не было предложения?

- Еще нет. Пока что реальный официальный контакт был с мюнхенской "Баварией". Но Серия А - это сильнейшая лига, в которой хотел бы играть любой великий игрок.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк) Додо
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Источник:
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Комментарии (1)
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andyua (Kyiv)
11.12.2020 в 21:15
Про Уокера загнув...)
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