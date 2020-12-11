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Кривцов перед матчем с Ингульцом вернулся в общую группу Шахтера

Премьер-лига
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Горняки готовятся к последней игре года

Кривцов перед матчем с Ингульцом вернулся в общую группу Шахтера
Новина українською

После возвращения из Италии, где "горняки" сыграли вничью с "Интером" (1:1), команда начала подготовку к матчу 13-го тура УПЛ с "Ингульцом".

В пятницу, 11 декабря, команда провела тренировку, при этом, в общую группу "Шахтера" вернулся защитник Сергей Кривцов.

Также ранее сообщалось, что в последнем матче 2020 года в составе "Шахтера" из-з повреждений точно не сыграют трое исполнителей - Витао, Фернандо и Жуниор Мораес.

Напомним, что матч "Ингулец" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 13 декабря и начнется в 14:00.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Шахтер

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