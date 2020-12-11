Кривцов перед матчем с Ингульцом вернулся в общую группу Шахтера

После возвращения из Италии, где "горняки " сыграли вничью с "Интером" (1:1), команда начала подготовку к матчу 13-го тура УПЛ с "Ингульцом".

В пятницу, 11 декабря, команда провела тренировку, при этом, в общую группу "Шахтера" вернулся защитник Сергей Кривцов.

Также ранее сообщалось , что в последнем матче 2020 года в составе "Шахтера" из-з повреждений точно не сыграют трое исполнителей - Витао, Фернандо и Жуниор Мораес.

Напомним, что матч "Ингулец" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 13 декабря и начнется в 14:00.