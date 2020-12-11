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Кривцов перед матчем с Ингульцом вернулся в общую группу Шахтера
Горняки готовятся к последней игре года
После возвращения из Италии, где
В пятницу, 11 декабря, команда провела тренировку, при этом, в общую группу "Шахтера" вернулся защитник Сергей Кривцов.
Также
Напомним, что матч "Ингулец" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 13 декабря и начнется в 14:00.
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