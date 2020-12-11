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Олимпик - Львов 1:1
Хозяева теряют очки, хотя пришлось ещё спасать ничью
Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Алексей Деревинский (Киев)
Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Дмитрий Козорезов (Одесская область)
Олимпик - ФК Львов 1:1
Голы: Даниэль Романовский 76 - Юрий Кравчук 55
Олимпик: Халими Бетим, Иссиар Драме, Даниэль Романовский (Ризван Аблитаров 90), Фабрисио Альваренга (Максим Тейшейра 58), Андрей Кравчук, Бенито, Ибрагим Каргбо, Евгений Пасич, Орест Лебеденко, Игорь Снурницын, Сергей Политыло
ФК Львов: Орест Костик, Назарий Ныч, Донатас Казлаускас, Александр Романчук (Игорь Кошман 87), Энес Махмутович, Владимир Якимец, Фране Чирьяк (Михкель Айнсалу 75), Артур Ременяк (Егор Клименчук 72), Эрнест Антви, Юрий Кравчук, Рафаэль Сабино
Предупреждения: Фабрисио Альваренга 28 - Рафаэль Сабино 35, Егор Клименчук 79
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