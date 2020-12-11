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Четыре игрока, арендованных Колосом у Динамо, в матче с киевлянами не сыграют
Владислав Кучерук, Никита Кравченко,Евгений Смирный и Евгений Исаенко уже отправились в отпуск
Арендованные "
Такое условие прописано в арендных соглашениях игроков киевским клубом.
Таким образом, этот квартет футболистов "Колоса" вынужден был досрочно уйти в отпуск.
Напомним, что календарный поединок 13 тура чемпионата УПЛ "Динамо" - "Колос" состоится в субботу 12 декабря и начнется в 17:00.
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Источник:Meta Ratings
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Kolibri (Киевоград)
11.12.2020 в 22:36
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