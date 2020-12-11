Четыре игрока, арендованных Колосом у Динамо, в матче с киевлянами не сыграют

Арендованные " Колосом " у "Динамо" игроки - Вратарь Владислав Кучерук, защитник Никита Кравченко, полузащитник Евгений Смирный и форвард Евгений Исаенко не помогут ковалевцам в матче 13-го тура УПЛ с киевлянами.

Такое условие прописано в арендных соглашениях игроков киевским клубом.

Таким образом, этот квартет футболистов "Колоса" вынужден был досрочно уйти в отпуск.

Напомним, что календарный поединок 13 тура чемпионата УПЛ "Динамо" - "Колос" состоится в субботу 12 декабря и начнется в 17:00.