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Четыре игрока, арендованных Колосом у Динамо, в матче с киевлянами не сыграют

Премьер-лига
(1 голосов)

Владислав Кучерук, Никита Кравченко,Евгений Смирный и Евгений Исаенко уже отправились в отпуск

Четыре игрока, арендованных Колосом у Динамо, в матче с киевлянами не сыграют
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Арендованные "Колосом" у "Динамо" игроки - Вратарь Владислав Кучерук, защитник Никита Кравченко, полузащитник Евгений Смирный и форвард Евгений Исаенко не помогут ковалевцам в матче 13-го тура УПЛ с киевлянами.

Такое условие прописано в арендных соглашениях игроков киевским клубом.

Таким образом, этот квартет футболистов "Колоса" вынужден был досрочно уйти в отпуск.

Напомним, что календарный поединок 13 тура чемпионата УПЛ "Динамо" - "Колос" состоится в субботу 12 декабря и начнется в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Никита Кравченко Евгений Смирный Владислав Кучерук Евгений Исаенко
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
11.12.2020 в 22:36
Так по..ер, что аж неудобно........
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