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"Хотелось схватить что попадется под руку и ударить Мирчу по голове" - Рац рассказал о конфликте после разгрома от Барселоны

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересная история из 2011 года

"Хотелось схватить что попадется под руку и ударить Мирчу по голове" - Рац рассказал о конфликте после разгрома от Барселоны
Новина українською

Бывший защитник "Шахтера" Разван Рац рассказал о том, что работая с Мирчей Луческу, ему иногда было тяжело сдерживать эмоции.

"Мы проиграли "Барселоне" 1:5 (скорее всего, речь идет о 1/4 финала ЛЧ в 2011-м, - прим.) и я давал послематчевое флеш-интервью.

Я услышал голос Луческу: "Скажи, что мы два гола пропустили из-за тебя, скажи им это". Честно говоря, тогда мне хотелось схватить что попадется под руку и ударить Мирчу по голове.

Я никогда не рассказывал об этом случае, может только близким друзьям.

Но мне пришлось взять себя в руки и успокоиться, иначе моя карьера была бы окончена. Такова жизнь. Некоторые реакции Луческу временами неуместны, но он был моим тренером.

В то же время, Мирча – отличный тренер, который умеет работать с молодежью. Он делает из маленьких команд большие, выводит неизвестных игроков на максимальный уровень и повышает их стоимость", – сказал Рац.

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В статье: Разван Рац Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ro

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Комментарии (3)
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fanat_football (Херсон)
11.12.2020 в 22:40
Да, Шахтер если проигрывает, то по крупному.
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+2
0
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Kolibri (Киевоград)
11.12.2020 в 22:33
Противный дед. Всегда ищет на кого вину перекинуть! Он ведь не виноват некогда!
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+3
-3
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Кююмалайнен (Київ)
11.12.2020 в 22:37
Противный, но дело свое знает
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+2
0


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