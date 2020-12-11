Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Хотелось схватить что попадется под руку и ударить Мирчу по голове" - Рац рассказал о конфликте после разгрома от Барселоны
Интересная история из 2011 года
Бывший защитник "
"Мы проиграли "Барселоне" 1:5 (скорее всего, речь идет о 1/4 финала ЛЧ в 2011-м, - прим.) и я давал послематчевое флеш-интервью.
Я услышал голос Луческу: "Скажи, что мы два гола пропустили из-за тебя, скажи им это". Честно говоря, тогда мне хотелось схватить что попадется под руку и ударить Мирчу по голове.
Я никогда не рассказывал об этом случае, может только близким друзьям.
Но мне пришлось взять себя в руки и успокоиться, иначе моя карьера была бы окончена. Такова жизнь. Некоторые реакции Луческу временами неуместны, но он был моим тренером.
В то же время, Мирча – отличный тренер, который умеет работать с молодежью. Он делает из маленьких команд большие, выводит неизвестных игроков на максимальный уровень и повышает их стоимость", – сказал Рац.
Популярное сейчас
- Аутентичный герой. Почему мы никогда не забудем Андрея Гусина. ВИДЕО
- (Анти) Герой футбольного дня. Бенуа Бастьен
- Вставать с колен будут? В 24-х матчах группового этапа российские команды на четырех добыли лишь одну победу
- Злой Антонио Конте после матча с Шахтером жестко ответил журналисту
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО