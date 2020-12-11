"Хотелось схватить что попадется под руку и ударить Мирчу по голове" - Рац рассказал о конфликте после разгрома от Барселоны

Бывший защитник " Шахтера " Разван Рац рассказал о том, что работая с Мирчей Луческу, ему иногда было тяжело сдерживать эмоции.

"Мы проиграли "Барселоне" 1:5 (скорее всего, речь идет о 1/4 финала ЛЧ в 2011-м, - прим.) и я давал послематчевое флеш-интервью.

Я услышал голос Луческу: "Скажи, что мы два гола пропустили из-за тебя, скажи им это". Честно говоря, тогда мне хотелось схватить что попадется под руку и ударить Мирчу по голове.

Я никогда не рассказывал об этом случае, может только близким друзьям.

Но мне пришлось взять себя в руки и успокоиться, иначе моя карьера была бы окончена. Такова жизнь. Некоторые реакции Луческу временами неуместны, но он был моим тренером.

В то же время, Мирча – отличный тренер, который умеет работать с молодежью. Он делает из маленьких команд большие, выводит неизвестных игроков на максимальный уровень и повышает их стоимость", – сказал Рац.