Мудрик: У меня получается прогрессировать, но еще надо работать и работать

Полузащитник " Десны " Михаил Мудрик перед матчем с "Мариуполем" рассказал о друзьях в стане соперника, оценил свою игру и спрогнозировал итог противостояния с мариупольской командой.

- Этот сезон для Вас первый в качестве игрока стартового состава клуба Премьер-Лиги. Насколько сложно физически и насколько довольны своей игрой и текущим результатом команды?

- Результат команды, 3 место - неплохой. Но нельзя сбавлять обороты, ведь чемпионат хороший, и если немного расслабиться, то можно очень быстро опуститься в таблице...

"Десна" играет в хороший футбол. Благодаря команде и тренеру выходит с каждой игрой прогрессировать, становиться лучше... Но это - только начало. Мне еще надо работать и работать...

- Насколько важной, в психологическом плане была победа над "Ворсклой"?

- Эта игра была очень важной, ведь соперник принципиальный: "Ворскла" сейчас в хорошей форме, играет в качественный футбол... Именно в таком очном противостоянии важно одержать победу.

- Впереди матч с "Мариуполем". В этой команде много игроков, арендованных у донецкого "Шахтера". Наверняка Вы многих из них знаете. Поэтому из них, на Ваш взгляд, наиболее опасен?

- Знаю многих, однако не хотел бы кого-то выделять. Игроки, которые принадлежат "Шахтеру" - хорошие футболисты. И, вообще, "Мариуполь" - очень хорошая команда.

- Дружите ли с кем-то из игроков "Мариуполя" и будет ли это противостояние для Вас принципиальным?

- Да, там много друзей, футболистов с которыми вместе играли. Что с "Ворсклой, что с" Мариуполем "- каждая игра важна. Если немного недонастроится, то могут быстро наказать.

- Сможет ли "Десна" победить в ближайшем матче?

- Думаю, что да. Готовимся к этой игре и отдадим все силы, чтобы победить.