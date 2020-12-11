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Климовский: Мы создали достаточно моментов, чтобы обыграть Львов
Но подвела реализация
Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский прокомментировал результат
"Такой результат не может радовать. Мы рассчитывали сегодня на победу. Приложили максимум усилий, много атаковали, забили гол и создали еще ряд очень хороших возможностей. Штанга от Каргбо, выход один на один с вратарем Тейшейры, момент Бенито… Это, безусловно, потеря двух очков для нас.
"Львов" с самого начал матча сел низко, обороняясь всем составом. Было тяжело преодолевать такую массированную оборону, но у нас это получалось. Подвела реализация. Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть этот поединок.
Да, у нас были определенные кадровые потери перед этой игрой, но те ребята, которые вышли на поле, доказали, что достойны играть в составе.
Моменты "Львова"? Во втором тайме нам очень хотелось забить, из-за чего футболисты где-то торопились, ошибались, и это приводило к контратакам.
Если подводить итог осенней части чемпионата, то, конечно, нам хотелось бы выступить лучше. Впереди праздники, команда уходит в отпуск. 9 января мы соберемся и начнем готовиться ко второму кругу. Конечно, будем искать усиление", - сказал Климовский.
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