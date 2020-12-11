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Климовский: Мы создали достаточно моментов, чтобы обыграть Львов

Премьер-лига
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Но подвела реализация

Климовский: Мы создали достаточно моментов, чтобы обыграть Львов
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Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский прокомментировал результат матча 13-го тура УПЛ с "Львовом" (1:1).

"Такой результат не может радовать. Мы рассчитывали сегодня на победу. Приложили максимум усилий, много атаковали, забили гол и создали еще ряд очень хороших возможностей. Штанга от Каргбо, выход один на один с вратарем Тейшейры, момент Бенито… Это, безусловно, потеря двух очков для нас.

"Львов" с самого начал матча сел низко, обороняясь всем составом. Было тяжело преодолевать такую массированную оборону, но у нас это получалось. Подвела реализация. Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть этот поединок.

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Да, у нас были определенные кадровые потери перед этой игрой, но те ребята, которые вышли на поле, доказали, что достойны играть в составе.

Моменты "Львова"? Во втором тайме нам очень хотелось забить, из-за чего футболисты где-то торопились, ошибались, и это приводило к контратакам.

Если подводить итог осенней части чемпионата, то, конечно, нам хотелось бы выступить лучше. Впереди праздники, команда уходит в отпуск. 9 января мы соберемся и начнем готовиться ко второму кругу. Конечно, будем искать усиление", - сказал Климовский.

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В статье: ФК Львов Олимпик (Донецк) Игорь Климовский
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Источник:
ФК Олимпик

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