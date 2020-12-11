Шахтер зимние сборы проведет в Турции

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин в эфире ТК Футбол рассказал о планах команды на зимнее межсезонье.

"На данном этапе мы планируем провести зимние сборы в Турции. С 17 января двумя отрезками. Первый этап, потом вернулись на пару дней домой и второй этап тоже в Турции.

Почему в Турции? Во-первых, климат неплохой, инфраструктура хорошая. Думаю, нам удастся найти достаточно неплохих спарринг-партнеров. Это важный фактор. Без спарринг-партнеров нет смысла вообще где-то находиться. Мы должны понимать, как двигаемся", – сказал Палкин.