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Шахтер зимние сборы проведет в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

В два захода

Шахтер зимние сборы проведет в Турции
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в эфире ТК Футбол рассказал о планах команды на зимнее межсезонье.

"На данном этапе мы планируем провести зимние сборы в Турции. С 17 января двумя отрезками. Первый этап, потом вернулись на пару дней домой и второй этап тоже в Турции.

Почему в Турции? Во-первых, климат неплохой, инфраструктура хорошая. Думаю, нам удастся найти достаточно неплохих спарринг-партнеров. Это важный фактор. Без спарринг-партнеров нет смысла вообще где-то находиться. Мы должны понимать, как двигаемся", – сказал Палкин.

Напомним, что киевское "Динамо" свой зимний сбор планирует провести в ОАЭ.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
12.12.2020 в 00:05
Конечно поедут понавозять корон. В Украине не как? Карантин васи
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