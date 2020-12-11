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Шахтер зимние сборы проведет в Турции
В два захода
Генеральный директор "
"На данном этапе мы планируем провести зимние сборы в Турции. С 17 января двумя отрезками. Первый этап, потом вернулись на пару дней домой и второй этап тоже в Турции.
Почему в Турции? Во-первых, климат неплохой, инфраструктура хорошая. Думаю, нам удастся найти достаточно неплохих спарринг-партнеров. Это важный фактор. Без спарринг-партнеров нет смысла вообще где-то находиться. Мы должны понимать, как двигаемся", – сказал Палкин.
Напомним, что киевское "Динамо" свой зимний сбор
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