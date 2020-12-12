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Полузащитник Динамо получил тяжелую травму – источник
Юный Артём Шулянский надолго вылетел
Полузащитник "Динамо" U-21 Артем Шулянский получил серьезную травму в матче с ровесниками из "Колоса".
"Один из главных талантов Динамо Артем Шулянский в последнем матче 2020-го года получил жуткую травму... Кресты, мениск.
Здоровья, Тëма, ты справишься и вернешься сильнее", – сообщает телеграм-канал "Шах и Шах",
В нынешнем сезоне 19-летний Шулянский провел за "Динамо" U-21 10 матчей, записав на свой счёт 3 гола.
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12.12.2020 в 11:38
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