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Полузащитник Динамо получил тяжелую травму – источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Юный Артём Шулянский надолго вылетел

Полузащитник Динамо получил тяжелую травму – источник
Новина українською

Полузащитник "Динамо" U-21 Артем Шулянский получил серьезную травму в матче с ровесниками из "Колоса".

"Один из главных талантов Динамо Артем Шулянский в последнем матче 2020-го года получил жуткую травму... Кресты, мениск.

Здоровья, Тëма, ты справишься и вернешься сильнее", – сообщает телеграм-канал "Шах и Шах",

В нынешнем сезоне 19-летний Шулянский провел за "Динамо" U-21 10 матчей, записав на свой счёт 3 гола.

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В статье: Динамо (Киев) Динамо U-21 (Киев) Артём Шулянский
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.12.2020 в 11:38
Дебільний заголовок...
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