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Срна – о выходе в плей-офф ЛЕ: Сделали то, во что мало кто верил

Премьер-лига
(1 голосов)

Директор "горняков" подвёл итоги выступлений команды в Лиге Чемпионов

Срна – о выходе в плей-офф ЛЕ: Сделали то, во что мало кто верил
Новина українською

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна подвёл итоги выступлений команды на групповом этапа Лиги Чемпионов.

"Эмоции, конечно, прекрасные. Мы сделали то, во что мало кто верил в Украине пару месяцев назад, когда мы получили такую сильную группу. Сделали большой шаг вперед. Могли и еще больше: во втором тайме, считаю, играли даже лучше, чем "Интер". Из последних трех встреч с "Интером" это наша самая лучшая игра. Заслуженно прошли дальше. Хочу поздравить тренерский штаб и всех футболистов! Сделали очень большую работу: выйти на третье место с 8 очками в такой группе – это заслуживает уважения.

Честно говоря, я не думал, что матчи с "Боруссией" станут самыми сложными. Но они – очень сильный соперник, который в двух встречах забрал у нас шесть очков. Ничего, мы сделали выводы из этих матчей, дважды победили "Реал", дважды сыграли вничью с "Интером". Это говорит о том, что провели очень полезную работу", – цитирует Срну официальный сайт "горняков".

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.12.2020 в 12:57
Срунішка, нагадай з якої кошолки жеребилися твої бомжі, майже з 1ї, а він тут скаче радіє плей оф ЛЄ.
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+4
-6
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.12.2020 в 12:48
Борусія вас просто згавлтувала, а з Інтером тупо відбилися.
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+5
-6
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Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
12.12.2020 в 13:40
Больной черт!Ты по жизни згвалтованый!
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