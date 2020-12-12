Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна подвёл итоги выступлений команды на групповом этапа Лиги Чемпионов.

"Эмоции, конечно, прекрасные. Мы сделали то, во что мало кто верил в Украине пару месяцев назад, когда мы получили такую сильную группу. Сделали большой шаг вперед. Могли и еще больше: во втором тайме, считаю, играли даже лучше, чем "Интер". Из последних трех встреч с "Интером" это наша самая лучшая игра. Заслуженно прошли дальше. Хочу поздравить тренерский штаб и всех футболистов! Сделали очень большую работу: выйти на третье место с 8 очками в такой группе – это заслуживает уважения.

Честно говоря, я не думал, что матчи с "Боруссией" станут самыми сложными. Но они – очень сильный соперник, который в двух встречах забрал у нас шесть очков. Ничего, мы сделали выводы из этих матчей, дважды победили "Реал", дважды сыграли вничью с "Интером". Это говорит о том, что провели очень полезную работу", – цитирует Срну официальный сайт "горняков".