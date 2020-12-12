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Премьер-лига. Чуть-чуть не считается, Ворскла 1:1 Минай

Премьер-лига
(1 голосов)

Сразу два гола "Ворсклы" отменили VAR-арбитры

Премьер-лига. Чуть-чуть не считается, Ворскла 1:1 Минай
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Обе команды используют схемы с тремя центральными защитниками, но в их рамках случились определенные изменения и неожиданности. Юрий Максимов в который раз проигнорировал Ивана Пешича и на острие атаки доверился номинальному полузащитнику Дмитрию Щербаку. Также в основе, уже четвертый раз в сезоне, оказался 20-летний Артем Челядин. Кстати, сам Максимов не смог присутствовать на скамейке запасных по причине дисквалификации, его функции исполнял Сергей Ревут.

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У гостей главной новостью по составу стало возвращение в строй Андрея Поповича. Сообщалось, что он возобновил тренировки в общей группе посреди недели, но вряд ли это заставляло Василия Кобина так рисковать и сразу же ставить голкипера в основу. Судя по всему, тренера "Миная" изрядно достало большое количество пропускаемых его подопечными голов. Олега Допилку, которого не было даже в заявке, заменил в центре обороны номинальный опорный полузащитник Александр Снижко, ну а в остальном состав "Миная" был привычным. Интересно, что для левого латераля Тараса Сакива визит на некогда родной стадион "имени Бутовского" стал уже вторым в этом сезоне, в первом туре он был еще игроком львовского "Руха", проигравшего здесь со счетом 2:5.

Дебют встречи прошел в равной борьбе, "Ворскла" больше владела мячом, но "Минай" атаковал острее, используя вертикальные передачи на Шиндера. Правда, в голевом эпизоде Антон даже косвенно участия не принял, Денис Кожанов нашел коридор для передачи на Нуриева, Анатолий убежал от защитника и нанес плотный удар в дальний угол мимо Ризныка. Стоит отметить и важную функцию Василия Пыняшко в голевом эпизоде, он дал атаке ширину и не позволил самому центральному защитнику полтавчан в тройке сыграть на подстраховке.

Достаточно быстро "Ворскле" удалось сравнять счет, правда боковой арбитр взмахнул флажком, отметив гол Щербака. Благо, на поединке работала система VAR и после весьма долгих разбирательств она все же подтвердила правильность фиксации офсайда. Буквально в следующей же атаке полтавчане снова забили и вновь реализацию атаки отменил Евгений Даныльченко, зафиксировавший положение вне игры у Дмитрия Щербака. В этот раз сомнений в правильности решения было меньше, тем более VAR снова его подтвердил, но вопросы вызвало то, что ассистент рефери слишком уж долго медлил с фиксацией офсайда по эпизоду, случившемуся еще в первой фазе атаки.

Нельзя не вспомнить, что именно бригада Дениса Шурмана работала на памятном матче "Ворсклы" против "Днепра-1" (2:0) в прошлом чемпионате, когда он отменил назначение пенальти после морального и физического давления со стороны Юрия Максимова. Наверняка, в этот раз судья радовался не только присутствию на матче помощников в виде VAR-бригады, но и отсутствию на скамейке запасных хозяев главного тренера...

Во втором тайме пошли замены, причем по одной было сделано тренерами уже в перерыве. Тем не менее, голевым стало для Максимова решение выпустить Даниила Кравчука, который уже через две минуты отправил мяч в сетку, сравняв счет. Молодой форвард замкнул силовой прострел от Пердуты.

Концовка игры прошла в аккуратном стиле со стороны обеих команд, лучше даже выглядели гости, которые могли вырывать победу, но в немногочисленных моментах попасть в ворота достаточно сильно и точно не сумели. Закономерная ничья, которая прервала трехматчевые серии поражений обоих коллективов. Тем не менее, "Ворскла" потеряла шанс выйти на третье место.

Ворскла - Минай 1:1 (0:1)
Голы: Кравчук (63) - Нуриев (14)
Ворскла: Ризнык, Сапай (Пешич 54), Яворский, Альюн, Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу (Ребенок 70), Кане, Челядин (Кравчук 60), Щербак (Васин 46).
Минай: Попович, Меличенко, Матич, Лопыренок, Снижко (Хахлев 90+1), Сакив, Ткачук (Голодюк 68), Кожанов (Малепе 46), Нуриев (Шпак 81), Пыняшко (Кныш 68), Шиндер.
Предупреждения: Пуцлин (38), Яворский (53), Скляр (61) - Ткачук (65), Голодюк (81), Малепе (85), Матич (90+2)

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Минай Минай Favbet лига
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Комментарии (14)
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Мироненко (Полтава)
12.12.2020 в 17:06
Навіщо ця істерика, як би там не було, але Ворскла забила тричі - свистка і відмашки не було! Це раз, а по друге, Ви би могли відігратись після такого пасажу!? Результат закономірний! Питання лише з першим голом Ворскли, незарахованим!
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0
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
12.12.2020 в 16:40
Ворскла сегодня очень слабо. Ничья закономерная
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+3
-2
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Kolibri (Киевоград)
12.12.2020 в 16:27
Ворскла не понравилась.....
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+3
-4
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Rezerf (Чернігів)
12.12.2020 в 16:17
Подобвється, як грає Минай. Кобин приємно дивує. Гравці Ворскли знову весь матч руками в обличчя розмахують. Перший офсайд - сумнівний
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+2
-3
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Крестоносец. (Полтава)
12.12.2020 в 16:13
Я даже комментировать это не буду... И так все понятно...
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+3
-1
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Крестоносец (Полтава)
12.12.2020 в 16:41
согласен
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+1
-2
Alex-696 (Немирів)
12.12.2020 в 16:52
Сам із собою)))?
+2
-1
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simargl (Чернигов)
12.12.2020 в 16:08
Видно, что все устали от футбола 2020... счет скорее всего по делу и по игре. На победу не наиграли.
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+2
-2
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tolina-ystas (Краматорск)
12.12.2020 в 16:07
Некоторые решения игроков Ворсклы лишены элементарной логики.Не однократно штрафные не подавались а разыгрывались при этом дальнейшие действия это попытка подать мяч с того же расстояния откуда был назначен штрафной только теперь уже с сопротивлением противника..Зачем себе усложнять если можно было подать без помех.
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+3
-2
Леонід Скачков (Рівне)
12.12.2020 в 16:04
Найкращий на полі-суддя! Контрабас-гівно (відправте назад в другу лігу),а Ворскла в цій грі була геть дерев"яна і зовсім не схожа на себе.
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+1
-2
Vixi73 (Uzhgorod)
12.12.2020 в 16:15
Сам ти гівно,яке випало випадково з жопи простітутки)))
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0
-5
Леонід Скачков (Рівне)
12.12.2020 в 16:20
Вуйку,йди просрись,або яку модрину спиляй,щоб легше стало!)))Таким командам,як контрабас-не місце в УПЛ!)))
+2
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
12.12.2020 в 16:03
Може Максимова зливають, або перебої з грошима?
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+5
-4
Golfik25 (Киев)
12.12.2020 в 16:02
Ворскла решила не бороться за 3 место и ЛЕ. Правильно, зачем, бабло не нужно от еврокубков.
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+1
-7


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