Премьер-лига. Чуть-чуть не считается, Ворскла 1:1 Минай

Обе команды используют схемы с тремя центральными защитниками, но в их рамках случились определенные изменения и неожиданности. Юрий Максимов в который раз проигнорировал Ивана Пешича и на острие атаки доверился номинальному полузащитнику Дмитрию Щербаку. Также в основе, уже четвертый раз в сезоне, оказался 20-летний Артем Челядин. Кстати, сам Максимов не смог присутствовать на скамейке запасных по причине дисквалификации, его функции исполнял Сергей Ревут.

У гостей главной новостью по составу стало возвращение в строй Андрея Поповича. Сообщалось, что он возобновил тренировки в общей группе посреди недели, но вряд ли это заставляло Василия Кобина так рисковать и сразу же ставить голкипера в основу. Судя по всему, тренера "Миная" изрядно достало большое количество пропускаемых его подопечными голов. Олега Допилку, которого не было даже в заявке, заменил в центре обороны номинальный опорный полузащитник Александр Снижко, ну а в остальном состав "Миная" был привычным. Интересно, что для левого латераля Тараса Сакива визит на некогда родной стадион "имени Бутовского" стал уже вторым в этом сезоне, в первом туре он был еще игроком львовского "Руха", проигравшего здесь со счетом 2:5.

Дебют встречи прошел в равной борьбе, "Ворскла" больше владела мячом, но "Минай" атаковал острее, используя вертикальные передачи на Шиндера. Правда, в голевом эпизоде Антон даже косвенно участия не принял, Денис Кожанов нашел коридор для передачи на Нуриева, Анатолий убежал от защитника и нанес плотный удар в дальний угол мимо Ризныка. Стоит отметить и важную функцию Василия Пыняшко в голевом эпизоде, он дал атаке ширину и не позволил самому центральному защитнику полтавчан в тройке сыграть на подстраховке.

Достаточно быстро "Ворскле" удалось сравнять счет, правда боковой арбитр взмахнул флажком, отметив гол Щербака. Благо, на поединке работала система VAR и после весьма долгих разбирательств она все же подтвердила правильность фиксации офсайда. Буквально в следующей же атаке полтавчане снова забили и вновь реализацию атаки отменил Евгений Даныльченко, зафиксировавший положение вне игры у Дмитрия Щербака. В этот раз сомнений в правильности решения было меньше, тем более VAR снова его подтвердил, но вопросы вызвало то, что ассистент рефери слишком уж долго медлил с фиксацией офсайда по эпизоду, случившемуся еще в первой фазе атаки.

Нельзя не вспомнить, что именно бригада Дениса Шурмана работала на памятном матче "Ворсклы" против "Днепра-1" (2:0) в прошлом чемпионате, когда он отменил назначение пенальти после морального и физического давления со стороны Юрия Максимова. Наверняка, в этот раз судья радовался не только присутствию на матче помощников в виде VAR-бригады, но и отсутствию на скамейке запасных хозяев главного тренера...

Во втором тайме пошли замены, причем по одной было сделано тренерами уже в перерыве. Тем не менее, голевым стало для Максимова решение выпустить Даниила Кравчука, который уже через две минуты отправил мяч в сетку, сравняв счет. Молодой форвард замкнул силовой прострел от Пердуты.

Концовка игры прошла в аккуратном стиле со стороны обеих команд, лучше даже выглядели гости, которые могли вырывать победу, но в немногочисленных моментах попасть в ворота достаточно сильно и точно не сумели. Закономерная ничья, которая прервала трехматчевые серии поражений обоих коллективов. Тем не менее, "Ворскла" потеряла шанс выйти на третье место.

Ворскла - Минай 1:1 (0:1)

Голы: Кравчук (63) - Нуриев (14)

Ворскла: Ризнык, Сапай (Пешич 54), Яворский, Альюн, Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу (Ребенок 70), Кане, Челядин (Кравчук 60), Щербак (Васин 46).

Минай: Попович, Меличенко, Матич, Лопыренок, Снижко (Хахлев 90+1), Сакив, Ткачук (Голодюк 68), Кожанов (Малепе 46), Нуриев (Шпак 81), Пыняшко (Кныш 68), Шиндер.

Предупреждения: Пуцлин (38), Яворский (53), Скляр (61) - Ткачук (65), Голодюк (81), Малепе (85), Матич (90+2)