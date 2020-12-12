Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костышин: Доволен первой половиной сезона
Клуб из Ковалёвки выдал хороший старт кампании
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин в интервью Zbirna.com рассказал о подготовке к матчу 13-го тура УПЛ против "Динамо".
— Игра будет сложной для обеих команд. Уже дают о себе знать усталость, последствия после травм. Но с каким бы результатом ни закончился матч, в целом я доволен, как мои подопечные провели первую часть сезона.
— Как думаете, "Динамо" перенесло матч на стадион имени Валерия Лобановского, чтобы им ничего не напоминало проигранный июльский матч "Колосу" на "Олимпийском"?
— Об этом лучше спросить динамовцев. Для меня главное, чтобы газон был в нормальном состоянии и ничего не мешало футболистам продемонстрировать свое мастерство.
— На ваш взгляд, по сравнению с тем последним июльским матчем в каких компонентах киевляне прибавили?
— Прежде всего, в игровой дисциплине, уверенности. Других каких–то кардинальных изменений в действиях динамовцев я не заметил, ведь они продолжают придерживаться тех же тактических схем.
— Несмотря на недавний тяжелый матч в групповом раунде Лиги чемпионов с "Ференцварошем", "Динамо" наверняка бросит в бой с "Колосом" всех ведущих исполнителей. Можете то же сказать и о "Колосе"?
— Нет, во-первых, несколько игроков после травм еще находятся не в оптимальной форме и поэтому они не помогут. Во-вторых, не сыграют арендованные у "Динамо" Евгений Смирный, Евгений Исаенко, Владислав Кучерук и Никита Кравченко. Таким было одно из условий арендного соглашения.
— "Колос" в игре с "Динамо" постарается воспользоваться своими козырями, которые помогли ему в июле одержать сенсационную победу?
— Тот матч хотя и приятное, но уже воспоминание. Да и динамовцы, убежден, постарались сделать из того поражения правильные выводы.
— Чем "Колос" постарается удивить "Динамо" на этот раз?
— Вот сейчас возьму и все расскажу. Хотя домашние заготовки обязательно будут, – сказал Костышин.
Популярное сейчас
- Полузащитник Динамо получил тяжелую травму – источник
- Ворскла - Минай. Пока без Милевского - анонс с прогнозом на матч УПЛ
- Начало тура в УПЛ, доход Динамо и Шахтера, увольнение Головко. Главные новости за 11 декабря
- Львов опережает Днепр-1. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО