Костышин: Доволен первой половиной сезона

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин в интервью Zbirna.com рассказал о подготовке к матчу 13-го тура УПЛ против "Динамо".

— Игра будет сложной для обеих команд. Уже дают о себе знать усталость, последствия после травм. Но с каким бы результатом ни закончился матч, в целом я доволен, как мои подопечные провели первую часть сезона.

— Как думаете, "Динамо" перенесло матч на стадион имени Валерия Лобановского, чтобы им ничего не напоминало проигранный июльский матч "Колосу" на "Олимпийском"?

— Об этом лучше спросить динамовцев. Для меня главное, чтобы газон был в нормальном состоянии и ничего не мешало футболистам продемонстрировать свое мастерство.

— На ваш взгляд, по сравнению с тем последним июльским матчем в каких компонентах киевляне прибавили?

— Прежде всего, в игровой дисциплине, уверенности. Других каких–то кардинальных изменений в действиях динамовцев я не заметил, ведь они продолжают придерживаться тех же тактических схем.

— Несмотря на недавний тяжелый матч в групповом раунде Лиги чемпионов с "Ференцварошем", "Динамо" наверняка бросит в бой с "Колосом" всех ведущих исполнителей. Можете то же сказать и о "Колосе"?

— Нет, во-первых, несколько игроков после травм еще находятся не в оптимальной форме и поэтому они не помогут. Во-вторых, не сыграют арендованные у "Динамо" Евгений Смирный, Евгений Исаенко, Владислав Кучерук и Никита Кравченко. Таким было одно из условий арендного соглашения.

— "Колос" в игре с "Динамо" постарается воспользоваться своими козырями, которые помогли ему в июле одержать сенсационную победу?

— Тот матч хотя и приятное, но уже воспоминание. Да и динамовцы, убежден, постарались сделать из того поражения правильные выводы.

— Чем "Колос" постарается удивить "Динамо" на этот раз?

— Вот сейчас возьму и все расскажу. Хотя домашние заготовки обязательно будут, – сказал Костышин.