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Скауты бельгийских клубов просмотрят игрока молодежной сборной Украины в игре Рух - Днепр-1

Премьер-лига
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Николай Кухаревич на карандаше у клубов из Европы

Скауты бельгийских клубов просмотрят игрока молодежной сборной Украины в игре Рух - Днепр-1
Новина українською

Бельгийские клубы продолжают следить за нападающим "Руха" Николаем Кухаревичем. Скауты некоторых из них приехали посмотреть игрока в матче "Рух" - "Днепр-1". Об этом сообщает Футбол News.

Несколько дней назад президент львовской команды Григорий Козловский заявил, что у него есть три предложения от бельгийских клубов по 19-летнему нападающему.

В этом сезоне Николай Кухаревич провел 11 матчей в УПЛ, однако не отличился результативными действиями. Также в ноябре футболист сыграл за молодежную сборную Украины, забив три гола в двух поединках. Это позволило стать лучшим бомбардиром сборной Украины в отборе к молодежному Евро 2021.

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В статье: УПЛ Рух (Львов) Днепр-1 Николай Кухаревич
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Источник:
Футбол News

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