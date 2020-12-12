Скауты бельгийских клубов просмотрят игрока молодежной сборной Украины в игре Рух - Днепр-1

Бельгийские клубы продолжают следить за нападающим "Руха" Николаем Кухаревичем. Скауты некоторых из них приехали посмотреть игрока в матче "Рух" - "Днепр-1". Об этом сообщает Футбол News.

Несколько дней назад президент львовской команды Григорий Козловский заявил, что у него есть три предложения от бельгийских клубов по 19-летнему нападающему.

В этом сезоне Николай Кухаревич провел 11 матчей в УПЛ, однако не отличился результативными действиями. Также в ноябре футболист сыграл за молодежную сборную Украины, забив три гола в двух поединках. Это позволило стать лучшим бомбардиром сборной Украины в отборе к молодежному Евро 2021.