Герой футбольного дня. Алексей Деревинский

Приятно, когда есть возможность и основания говорить о прогрессе арбитра. Ведь тема судейства для украинского футбола весьма болезненна. Алексей Деревинский вчера проводил свой четвертый матч в качестве арбитра в поле на уровне УПЛ. И впервые отсудил так, что его судейские эксперты не просто не критиковали, а даже хвалили.

Матч ("Олимпик" - "Львов", 1:1) был несложным, но это не значит, что стоит преуменьшать заслуги арбитра в поле. Деревинский правильно трактовал и касания мяча руки, и падение в штрафной, за одно из которых желтую за симуляцию получил Клименчук. Этот момент судейский эксперт Мирослав Ступар выделяет особо. Многие даже опытных рефери "клюют" на такую ​​симуляцию.

Ранее в этом чемпионате Алексей Деренивский работал в поле на матчах "Ворскла" - "Рух" (5:2) и "Рух" - "Ингулец" (2:2). А дебют на элитарном уровне состоялся в конце прошлого чемпионата в матче "Днепр-1" - "Ворскла" (3:0).

Мирослав Ступар говорит, что неуверенно начинать, но набирать обороты по ходу дистанции – это семейная черта арбитров Деревинских. Алексей Деревинский – это сын Олега Деревинского, который был футболистом, выступал на позиции защитника, поиграл за "Кривбасс", "Металлург" (Запорожье), "Темп" в элитном украинском дивизионе. А еще до того выступал в Польше и даже брал бронзу Экстраклясы с краковской "Вислой".

Олег Деренивский был заметной фигурой в украинском судейском корпусе. Работать арбитром он начал с 1997-го года, а пика достиг в 2010-м, когда судил финал Кубка Украины между "Таврией" и донецким "Металлургом". Экс-арбитры, а ныне судейские эксперты говорят, что тогда в арбитраже раскрыться было легче, ведь судить шли те, кто раньше профессионально играл в футбол. Это давало понимание игры. Алексей Деренивский не играл на профессиональном уровне, но в арбитраже, по мнению Ступара, ему помогут гены.

В конце концов ему сейчас только 31. И начало уже положено