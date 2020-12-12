Динамо - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Favbet-лига. 13-й тур

12 декабря. Киев. Стадион: "Динамо". Начало в 17:00

"Динамо" (Киев) - "Колос" (Ковалёвка)

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Киев в шаге от "зимнего чемпиоства" в украинском чемпионате. Дополнительных очков это звание не приносит, но однозначно добавит положительных эмоций на период каникул. К тому же, будет задел перед "Шахтёром" накануне второго круга. И чтобы остаться на вершине таблицы по итогам первого круга, нужно набирать очки против "Колоса". Даже поражение оставляет шансы, но тогда необходимо оглядываться на результат "Шахтёра" против "Ингульца", где у подопечных Луиша Каштру проблем быть не должно.