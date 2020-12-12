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Динамо - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Третий матч в текущем туре УПЛ

Динамо - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
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Favbet-лига. 13-й тур
12 декабря. Киев. Стадион: "Динамо". Начало в 17:00
"Динамо" (Киев) - "Колос" (Ковалёвка)

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Киев в шаге от "зимнего чемпиоства" в украинском чемпионате. Дополнительных очков это звание не приносит, но однозначно добавит положительных эмоций на период каникул. К тому же, будет задел перед "Шахтёром" накануне второго круга. И чтобы остаться на вершине таблицы по итогам первого круга, нужно набирать очки против "Колоса". Даже поражение оставляет шансы, но тогда необходимо оглядываться на результат "Шахтёра" против "Ингульца", где у подопечных Луиша Каштру проблем быть не должно.

Смотрите матч "Динамо" - "Колос" бесплатно прямо в этой новости в плеере Youtube-канала FootballHub. Если у вас нет возможности увидеть поединок, следите за игрой в текстовой онлайн трансляции на UA-Футбол здесь.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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