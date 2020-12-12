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Ворскла - Минай 1:1. Обзор матча и видео голов
Подопечные Максимова и Кобина победителя не определили
В рамках 13-го тура чемпионата Украины "Ворскла" принимала "Минай". Счет в матче открыли гости, благодаря голу Нуриева на 14-й минуте. Полтавчане сумели отыграться во втором тайме - забитым мячем отметился Кравчук. После этого матча команда Максимова имеет в своем активе 20 очков и замыкает четверку УПЛ. В свою очередь у подопечных Кобина 10 баллов и "Минай" идет на 11-м месте.
Голы: Кравчук (63) - Нуриев (14)
Ворскла: Ризнык, Сапай (Пешич 54), Яворский, Альюн, Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу (Ребенок 70), Кане, Челядин (Кравчук 60), Щербак (Васин 46).
Минай: Попович, Меличенко, Матич, Лопыренок, Снижко (Хахлев 90+1), Сакив, Ткачук (Голодюк 68), Кожанов (Малепе 46), Нуриев (Шпак 81), Пыняшко (Кныш 68), Шиндер.
Предупреждения: Пуцлин (38), Яворский (53), Скляр (61) - Ткачук (65), Голодюк (81), Малепе (85), Матич (90+2)
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