Интер интересуется Манором Соломоном

Полузащитник донецкого "Шахтера" Манор Соломон вызвал интерес у миланского "Интера". Об этом сообщает итальянское издание Gazzetta Molisana.

Впечатление на руководство "неррадзури" израильтянин произвел в матчах Лиги Чемпионов между этими командами. Они считают, что Соломон сможет усилить их атаку.

Это уже не первый интерес со стороны итальянских клубов к Манору Соломону. Ранее "Рома" и "Аталанта" готовы были отдать 12 млн евро за полузащитника, однако "Шахтер" хочет выручить 25 млн.

Против "Интера" 21-летний игрок провел полный матч в Киеве и 27 минут поединка в Милане. В этом сезоне Манор сыграл в 17 матчах за "Шахтер", отметившись пятью голами (в том числе дважды "Реалу") и одним ассистом. 10 игр футболист начал со старта.

Израильтянин присоединился к "горнякам" в январе 2019-го года за 6 млн евро. Контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го. Ориентировочная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 7 млн ​​евро.