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Кость в горле. Динамо - Колос 2:2

Премьер-лига
(4 голосов)

Задорный футбол под странное судейство

Кость в горле. Динамо - Колос 2:2
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Фото - Александр Приходько

"Динамо" для оформления статуса "зимнего чемпиона УПЛ" нужно было брать очки в матче с "Колосом". Поражение вынуждало оглядываться на "Шахтёр", которому завтра играть с "Ингульцом" и вряд ли там осечка у дончан будет. У "Колоса" задачи менее глобальные: борьба за Лиги Европы или Лигу конференций. Но это не мешает ковалёвцам вставлять вице-чемпиону палки в колёса. Мы все помним, что прошлым летом "бело-синие" висели на волоске пролёта мимо Лиги чемпионов, проиграв "Колосу" в последнем матче прошлого сезона. Повезло, что "Заря" тогда не выиграла.

Первый тайм сегодня повторил то зрелище, которые мы наблюдали вчера на этом же стадионе между "Олимпиком" и "Львовом". Безвкусно и бледно. Разница была лишь в том, что у "Динамо" и "Колоса" уровень индивидуального мастерства повыше, чем у донецко-львовского дуэта. Это помогло создать два опасных момента на двоих за 45 минут игры. Зато какие!

Шанс "Колоса" пришёл после подачи с левого края, Селезнёв остался без присмотра во вратарской, но не смог "свечку" в трёх метрах от линии ворот головой отправить в ворота. В некоторых других игровых видах спорта (в основном в залах) есть исполнители, которые вступают в игру под конкретные задачи: пенальти забивать или отбивать, при игре в меньшинстве и так далее. Так вот Евгений этим эпизодом показал, что он пока выходит на поле "под пенальти". И так будут говорить как минимум до его первого гола с игры.

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Есть свой "забивала-неудачник" и у "Динамо". Это Владислав Супряга. Момент у форварда киевлян был ещё более убойный. Киевляне раскатали оборону гостей, Миколенко слева прострелил точно на ножечку Супряге, который вместо удара с трёх метров по пустым воротам сделал обратный пас на своего защитника.

Для огня после перерыва даже не нужно было включаться командам - его зажгли арбитры. Всё было до банальности просто, словно искра пришла просто из-за двух палочек, которые потёрли между собой.

Всё началось с долгожданного пенальтия для Евгения Селезнёва. Миколенко прошёлся локтем по лицу топового бомбардира украинского чемпионата, а Игорь Пасхал после просмотра повтора указал на точку. Бил, конечно же, Селезнёв, и забил.

Кость в горле. Динамо - Колос 2:2 - изображение 2

Всего через пять минут ВАР снова понадобился. На этот раз арбитр в поле рассматривал эпизод по удалению Шепелева, который в игровом эпизоде зацепил кость соперника. Наши рассуждения сейчас, была ли в этом эпизоде красная, ни к чему не приведут: Пасхал её показал, усложнив киевлянам задачу.

Красная Максименко, если честно, показалась компенсацией за красную Шепелева. Назвать этот эпизод "явной голевой возможностью" нельзя: нужно быть физиком-теоретиком, чтобы по повтору рассчитать, кто к мячу добирался первым. Но рефери занял сторону Вербича и выступил против Максименко. Что интересно, защитник "Колоса" за время выступлений в УПЛ видел перед собой четыре раза красные карточки. Дважды - в матчах с "Динамо".

Финальным аккордом стал гол Цыганкова, когда арбитры даже в ВАР-фургоне не углядели офсайда у Вербича, засчитав достаточно сомнительный гол.

Кость в горле. Динамо - Колос 2:2 - изображение 3

"Колос" отыгрался моментально: Антюх протащил мяч с правого фланга к центру и издали пробил: рикошет от Миколенко сбил Бущана, который спасти свою команду не смог.

"Динамо" всё-таки завершает год в статусе "зимнего чемпиона УПЛ", но нервов для этой ничьи было потрачено очень много. Плевать, за кого вы: за "Динамо", "Колос", арбитров или против автора статьи. Хвалить за такое судейство может только Лучано Лучи. А эти двойные стандарты (поверьте, они случаются во всех матчах и всех турнирах) уже откровенно бесят. Разобрались бы в Комитете арбитров, когда и за что нужно удалять.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Владимир Володин (Херсон)
Динамо - Колос 2:2
Голы: Виктор Цыганков 74 (пен.), Виктор Цыганков 84 - Евгений Селезнев 49 (пен.), Денис Антюх 87
Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко (Богдан Леднев 90+5), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Александр Андриевский (Сергей Сидорчук 64), Жерсон Родригес (Денис Гармаш 46), Александр Сирота (Александр Караваев 46), Владислав Супряга (Беньямин Вербич 46), Томаш Кендзёра
Колос: Евгений Волынец, Матия Ром, Кирилл Петров, Максим Максименко, Денис Антюх, Евгений Селезнев (Владимир Лысенко 81), Вадим Милько (Евгений Новак 76), Александр Черноморец, Денис Костышин (Евгений Задоя 61), Павел Ореховский, Олег Ильин (Евгений Морозко 81)
Предупреждения: Виталий Миколенко 48, Николай Шапаренко 62, Виктор Цыганков 68 - Денис Костышин 27, Евгений Селезнев 31, Олег Ильин 51, Вадим Милько 68, Евгений Волынец 89
Удаления: Владимир Шепелев 54 (грубая игра) - Максим Максименко 72 (фол последней надежды)

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (193)
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olexadovbusch (Івано-Франківськ)
12.12.2020 в 20:16
Ця сьогоднішня гра - яскравий приклад нашої УПЛ: хаотичний рух (швидше тупе пересування) на полі обидвох команд, купа зіткнень (досить болючих в таку погоду), як від обкурених чи обпитих (молоді хлопці, та якась реакція ще мала б бути, і ногу можна прибрати, і може не варто летіти так тупо на такому полі?; симуляції і дикі крики від любого зіткнення; і само собою, суддівство... в усій красі... А де ж сам ФУТБОЛ??? Відповідно, легенда, супер-пупер-царь-бомбардир віку... такий чемпіонат не гідний мати кращого... хоча б такого, як Ребров... гідний такого, як оце... заслинене і плаксиве ***...А читаючи всі ці "дружні та об'єктивні" коментарі після гри, висновок напрошується простий - ми вартуємо це все... і ніяка війна нічого і нікого нічому не навчила... не має ця країна майбутнього з таким народом, на жаль... одні кричать "Там було - а там не було"... другі - "ні, там не було - а там було"... і пішло поїхало... шуби... бандит... пішов ти... і мало хто об'єктивно визнає, "та не було ні там, ні там", і які одні - такі й інші (маю на увазі "шуби" і "бандити")... вони добивають наш футбол... радує те, що недовго залишилось, бо це, що сьогодні - це вже і близько не футбол...
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0
0
Comment06 (Украина)
12.12.2020 в 20:15
1. Динамо после лч матчей с Юве и Барсой расслабилось и решило не напрягаясь, на классе обыграть сельский Колос- но перевеса в классе явно не хватило. 2. Все предупреждения-удаления- пенальти притянуы за уши. Пасхал как лиса в сказке делил сыр между двумя медвежатами, только лиса поделила в свою пользу, а Пасхал своим бездарным судейством испортил игру. 3. Матч показал истинную цену Супряги и Селезнева. 4. Результат и сама игра Динамо поставили под сомнение претензии киевлян на чемпионство. 5. Наступит ли Шахтер завтра на те же грабли?
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0
0
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DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 20:03
Бумеранг будет Обязательно. Ждите.
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+1
-2
Oлeкcин (Н.)
12.12.2020 в 20:07
Весной будут. Крики "Нас засудили, потому что боятся, они нам так мстят за 75 год, и вообще их там Ахметов подкупил!!11".
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+2
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 20:12
Весной, я надеюсь, такие как ты кукарекать уже не будут
+1
-1
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ПетроФ (Луцьк)
12.12.2020 в 19:59
а суддя під час матчу слухає тільки асистентів чи ще може і букмекерів?
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+3
0
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DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 20:08
йому диктують скільки грошей вже прийшло на його картку і скільки може ще заробити..
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+3
-2
amg333 (Kyiv )
12.12.2020 в 19:55
Как же в наглую тянут вонючую ФК вагину(даунецк) на первое место)).фу плять,болеть за этот ховноклуб,тоже самое что вступить в дерьмо!!!
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+2
-10
Po4eson (Одесса)
12.12.2020 в 20:14
Почему то взаимосвязи не прослеживается. У нас судей просто понабирали по принципу парламента и кабинета министров. Чём дыбельнее тем лучше
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0
0
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hoy (Київ)
12.12.2020 в 19:51
Судил невменяемый еврей
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+3
0
Po4eson (Одесса)
12.12.2020 в 19:51
Это был цирк в исполнении судейской бригады.
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+8
0
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фанат71 (калуш)
12.12.2020 в 19:50
Гроші і раніше все вирішували ,але це було до гри,а тепер під час,лунає дзвінок +мікрофон+навушники і суддя не знає що з ним робиться,в більшості випадків він перетворюється на клоуна))
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+3
-1
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hoy (Київ)
12.12.2020 в 19:52
Судил невменяемый еврей
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+2
-1
mykolazap (Запорожье)
12.12.2020 в 19:49
Что опять на судью все набросились, судья в пустые ворота не промахивался. Очень низкая квалификация игроков, очень плохая тренерская работа в Динамо также. Игроки тупо прячутся, никто не открывается, не забегает за спину, нет комбинаций. Тупая передача на фланг и ещё более тупые навесы в основном в никуда, вот и вся тактика. А там, где везёт и прострел получается, зачастую случайно, то в ворота попасть-это тоже оказывается проблема. Кто мешал забивать супернападающему Супряге и Катастрофе Караваеву. Караваев вообще привёз второй гол, да и игра Миколенко в центре-это катастрофа, пусть бы уже лучше малый доигрывал. Считаю, что замена на Караваева и перевод Миколенко в центр была ошибка уже Луческу. Так что судья здесь если и при че, так ровно на квалификацию наших футболистов. Колос старался,молодцы.
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+4
-3
Геродот (Винница)
12.12.2020 в 19:48
Судейство не странное, а отвратительное, игру сломал. При таком судействе счет мог быть любым. Не помню матча, чтобы судья бегал к ВАР чуть ли не по каждому поводу. А ты тогда для чего на поле? Судья явно растерялся, потерял контроль над игрой. Сначала начал выискивать возможность уравнять составы, выгнал Максименка, хотя там была обоюдная борьба за мяч, дал весьма спорный пенальти, в ворота Колоса. Динамо выше классом, но зачем вот так тупо ломать другую команду? А когда счет стал ничейным, судья вдруг перестал реагировать на нарушения Колоса - Милька на Гармаше, Лысенка на Миколенко. Ну и Луческу в своем стиле. Сначала в Шахтере нес на судей, теперь в Динамо опять выскочил на поле возмущаться. Конечно, Динамо хотело уйти на каникулы, имея разрыв в 3 очка, а теперь Шахтер в случае победы завтра сократит этот разрыв до минимума. Что же, тем интереснее будет борьба во втором круге. Только чтобы опять не появилось подобное "судейство", а чемпион определился в честной борьбе.
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+6
-2
Hanter44 (Baburka)
12.12.2020 в 19:56
Судья сам к ВАР не обращается.Он реагирует на сигнал от судей ВАРа
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+3
-1
Hanter44 (Baburka)
12.12.2020 в 19:45
8 минут сверху-это что то! Но не рекорд.Помнится в игре с Таврией Динамо до гола играло 9 минут
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+4
-2
avatar
hoy (Київ)
12.12.2020 в 19:53
Судил невменяемый еврей.5 минут повторы смотрел
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.12.2020 в 19:44
ладно, хватит этот "футбол" обсуждать - там ФУТБОЛ уже идёт в манчестерюнайтедовске
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+2
-4
avatar
hoy (Київ)
12.12.2020 в 19:54
Ладно еврей,смотри своих евреев
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+2
-1
download1 (huyersk)
12.12.2020 в 19:43
Все, динамо втратило шанс на чемпіонство
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+6
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:38
По порядку: 1. пенальти в ворота ДК левое - даже если там был удар, гусь не достал бы этот мяч и с помощью батута.2. КК Шепелеву левое (с таким успехов в прошлом туре фк подстилка должен был в 6-ом заканчивать матч.3. пенальти в ворота Колоса - верное, гусь бил по ноге Миколенко.4. гусь НЕ получил ЖК (что стало бы КК). 5. КК Колосу - справедливое, там 1 на 1выход сорван (и в отличии от гуся Вербич до мяча успевал раньше вратаря).6. милько за аналогичное нарушение Шепелева, почему-то получил ЖК.7. петров кулоком ударил в пах Попова (и балакин, которого приписываю ДК, ВАР не задействовал).СПАСИБО йухловским уаф.
Ответить
+6
-19
Vetgame
12.12.2020 в 19:41
Надо было проще. Всё решения в пользу ДК верные, все решения в пользу Колоса неверные
Ответить
+16
-5
Hanter44 (Baburka)
12.12.2020 в 19:43
Действительно так и есть
+7
-10
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:51
Vetgame - фактов нет, нейух писать
0
-8
dmitroj88
12.12.2020 в 19:43
С таким талантом ты и Гитлера с Путиным оправдаешь...
Ответить
+14
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:53
Гитлера с Путиным - это твое. Я написал факты. Нет фактов ответить, догоняй Vetgame
0
-7
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.12.2020 в 19:51
Как ты смог столько букв напечатать, это же не твой стиль?
Ответить
+9
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:53
Ну как-то вот точно пох на тебя
0
-8
Vetgame
12.12.2020 в 19:54
Я лишь пересказал твой текст
Ответить
+4
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:55
факты есть? Мне не надо пересказывать мой текст, я знаю что я написал.
0
-7
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:54
8. эпизод с голом Циганкова стоило бы пересмотреть с линиями. Но как мне говорил один тут экспэрд: показывают только в том случае, если был офсайд.
Ответить
0
-3
Vetgame
12.12.2020 в 19:56
Факты у всех свои, и у всех они разные
+4
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:56
Понятно. По делу ничего. До свидания.
0
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:56
Про ДК: супряга, караваев, кендзьора - на йух
Ответить
0
-2
Vetgame
12.12.2020 в 19:57
До свидания
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:58
Ты и по ссылкам не попадаешь, какие тут факты
0
-3
pilips111 (Чернигов)
12.12.2020 в 20:06
Забыл про 8 - гол динамо с офсайда
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0
-1
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DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 20:14
Я не забыл, я написал. И доказательств нет что там был офсайд, поэтому ну никак кроме как на йух тебе дороги нет.
0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
12.12.2020 в 19:36
Поняв, что в игре чемпионство уплывает, кроты включили потусторонние силы админресурса. Давненько не видел такого судейства. Хотел бы посмотреть, чтобы так хоть раз отсудили шахту.
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+8
-13
аалекс ( Крым)
12.12.2020 в 19:37
Ответить
+5
-8
amg333 (Kyiv )
12.12.2020 в 19:37
деньги Щербаня идут на «благие» дела так сказать)))
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+4
-9
Леонід Скачков (Рівне)
12.12.2020 в 19:42
Так хєр з ним,з суддею,-гри немає!!! Хіба це футбол,коли подаюча багато років надії ізда не попадає в пусті ворота з трьох метрів???
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+5
-3
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DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 20:05
Всі великі і не великі нападники теж не потраплали в порожні ворота (я не виправдовую супрягу і його мійсце не в ДК),але це ніяк не дає привід такому ганебному суддівству в бік однієї дуже сильної команди.
0
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
12.12.2020 в 19:30
2й тайм драйвовенький получился :)
Ответить
+2
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
12.12.2020 в 19:29
ДК мужественно и с помощью судьи спасло "очко".
Ответить
+11
-12
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MES QUE UN CLUB
12.12.2020 в 19:26
Как это Супряга не забил в первом тайме? Капец, запутался в мяче около пустых ворот? Это сила. Я не понял почему Попов в конце игры упал в штрафной и корчился от боли. На повторе вроде как соперник его за сосок ущипнул.))
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+12
-7
prockop4uck (Киев)
12.12.2020 в 19:27
Поздравляю тебя, что посмотрел хороший, боевой и ЧЕСТНЫЙ футбол, а не очередное изнасилование твоего карлика или великага шахтьора
Ответить
+4
-17
amg333 (Kyiv )
12.12.2020 в 19:29
Кого ты поздравляешь ??..эту баптистскую мразь?..которую по воскресеньям чпокает пастырь))))
+4
-15
Hanter44 (Baburka)
12.12.2020 в 19:32
Ну говорить о честном футболе,при таком судействе-это слишком.Что понравилось? Это артистизм футболистов,с каким они валятся на газон,орут благим матом,умирают от боли,а через пару минут носятся как лошади.
+6
-9
prockop4uck (Киев)
12.12.2020 в 19:33
А ты вспомни их карлика, который сам в своих ногах запутался и артистично в штрафном Динамо упал. Вот так и делают рекорды...
+4
-12
krakow (Херсон)
12.12.2020 в 19:29
Это же, штрафная. Если там упал,надо корчиться. Что за детский вопрос?
Ответить
+8
-9
dmitroj88
12.12.2020 в 19:31
Он после боярышника немного туповат, не обращай внимания.
+4
-11
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.12.2020 в 19:30
а он потёк)))
Ответить
+8
-7
Алекс-666 (Запорожье)
12.12.2020 в 19:25
Недавно кто-то из глоров ДК пейсал, что раз конкурент потерял очки, значит, всё правильно.
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+5
-5
avatar
simargl (Чернигов)
12.12.2020 в 19:23
Кому Монзуль не нравится )))???? А в целом счет по игре. Колос сегодня понравился.
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+7
-5
Oлeкcин (Н.)
12.12.2020 в 19:37
Полярным петухам никто, кроме Годуляна, не нравится.
Ответить
+7
-8
avatar
Rezerf (Чернігів)
12.12.2020 в 19:22
Треба поважати суперника. У ДК до вилучення Шепелєва - 0 ударів у ствір воріт. Тому Луческу має ображатися на своїх гравців, яки грали, як сонні мухи, дуже багато помилялись, дуже багато обрізок. Суддя провалив гру. Мілько наступив на ногу Гармашу саме так, як і Шепелєв! Але цей епізод навіть не розглядався, тільки жовта і все. Лисенко в кінці гри навмисно наступив на п'ятку Миколенку - мовчок.
Ответить
+5
-5
Hanter44 (Baburka)
12.12.2020 в 19:27
Наступить и врезать в кость -это несколько разные вещи.А судейство действительно чудное.В перерыве судье,по-видимому "посоветовали" пересмотреть свой взгляд на судейство.
Ответить
+3
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
12.12.2020 в 19:31
В перерыве с судейкой поговорил Сурок.
+4
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:41
И именно поэтому судья поставил левый пенальти в ворота ДК и дал КК Шепелеву ну ты дешевая балаболка
+5
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
12.12.2020 в 19:20
Мира вам и бобра! Нет проигравших! Это самое главное! С любовью живите в сердце!
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+7
-5
avatar
MES QUE UN CLUB
12.12.2020 в 19:21
Ответить
+4
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.12.2020 в 19:21
о! начал отжигать!)))
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+5
-3
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simargl (Чернигов)
12.12.2020 в 19:22
Мира бобру )))!!!
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+1
-3
lucky_guy
12.12.2020 в 19:20
Тут был сольный концерт судьи, при чем наплужил он в обе стороны.1 тайм ситуация Селезнев - Шапаренко. как минимум вар можно было посмотреть. А вот с Шепелевым посмотрел и удалил. Вопрос: где последовательность? Потом удаление защитника Колоса, это уже совсем без комментариев. Украинскому футболу ВАРа недостаточно, тут не обойтись без нейронных сетей, искусственного интеллекта и полного отсутствия человеческого фактора.
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+4
-1
аалекс ( Крым)
12.12.2020 в 19:33
Вар смотрят только если есть основания для КК.
Ответить
+2
-3
Леонід Скачков (Рівне)
12.12.2020 в 19:19
Динамо (Київ)-Барселона (Ковалівка)!!! Що вам заважало виграти сьогодні??? Рейтинг і "майстерність" суперника???Коли ви вже навчитесь грати???Мабуть ніколи,поки в складі Шепелєв,Шапоренко,Супряга,Сидорчук і ще з десяток явних інвалідів від футболу!Суркіс,потраться,купи одного-єдиного Лоутара Мартінеса,і цього буде достатнньо,щоб ця колгоспна команда була розбита в пух і прах!!!
Ответить
+11
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
12.12.2020 в 19:21
Как плохому танцору, всегда что-то мешает))))
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+6
-2
osadob07 (жмеринка)
12.12.2020 в 19:31
ну так они деньги зарабатывают,вы думаете они просто так отдадут кому то это тёплое местечко.
Ответить
+3
-2
Piter (Полтава)
12.12.2020 в 19:19
наші хлопці мали шанс! а колос це чемпійон чого? а динама чемпійоном чого прагне стати? а безхатьки з шахтьйора цемпійони чого?
Ответить
+1
-7
avatar
simargl (Чернигов)
12.12.2020 в 19:25
Ну тебя и плющит... галушек объелся??
Ответить
+5
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.12.2020 в 19:55
Хорошая трава
Ответить
+1
-1
amg333 (Kyiv )
12.12.2020 в 19:19
боятся шлюхи даунецкие что потеряют прямое попадание в ЛЧ,вот и гадят (а они только это и умеют) в каждом матче Динамо!
Ответить
+4
-12
aleks68
12.12.2020 в 19:22
на себя в зеркало посмотри шалава киевская.об твоё дЫнамо все и всегда вытирают ноги.продажная шлюха здесь ты чМо.твоё занюханное динамо-половая тряпка.
Ответить
+8
-7
amg333 (Kyiv )
12.12.2020 в 19:24
туши пердак соска заднеприводная)))
+4
-8
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.12.2020 в 19:56
Особенно в ЛЧ
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+1
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
12.12.2020 в 19:18
Судья придумал пеналь в ворота Колоса и удаление. Колосу респект.
Ответить
+11
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.12.2020 в 19:20
пеналь скорее был, т.к. тунец зарядил по ноге, а вот игрового гола не было - офсайд у вербича
Ответить
+3
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
12.12.2020 в 19:23
Селезень выбил мяч,таких эпизодов по 10 штук за матч в штрафной. Судья вытянул Бобров.
+1
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.12.2020 в 19:26
по тому повтору, что был в трансляции, мне показалось, что он по ноге попал, а в мяч первым сыграл микола...нужно смотреть, когда выложат (и желательно с разных ракурсов)
+2
-4
Алекс1955 (Донецк)
12.12.2020 в 19:37
А по мне, Селезнев был первым на мяче и выбил его и мне показалось, чо он вообще не касался ноги динамовца.
+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.12.2020 в 19:39
говорю ж, пересмотреть нужно. есть вариант, что он носком бутсы выбил мяч, но это не точно))
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:43
FC SD CLUB слепота земляная, смотри повтор - первый на мяче Миколенко, а гусь лупит его по ноге.
+1
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.12.2020 в 19:56
Он по мячу попал
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:59
FC SD CLUB, Алекс1955, shtrunc - СМОТРИТЕ ПОВТОР!!!
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.12.2020 в 19:59
вот выложат на сайте эпизод, как тот, что с офсайдом вербича, там и пересмотрим
0
0
i67 (Kyiv)
12.12.2020 в 19:17
VAR - дали обезьяне гранату. Просто убивает футбол с нашими судьями. 2 левейших пенальти и таких же удаления. Скоро футбол превратится в балет с главными действующими лицами со свистком.О футболе говорить нечего - его не было. Уставшее Динамо на фоне которого Колос смотрелся на равных. И судья с варом впереди.
Ответить
+2
-1
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
12.12.2020 в 19:42
Так VAR придумали для розумних людей чи суддів... А в нас так, як у Висоцького: "Но если туп, как дерево, — родишься баобабом и будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь"...
Ответить
+1
0
TIHOnew (Хмельницький)
12.12.2020 в 19:17
Уже даже с левыми пенальти не могут колхозников обыграть. До чего Суркис клуб довел
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+16
-6
avatar
Kolibri (Киевоград)
12.12.2020 в 19:16
Но вцелом справедливый и прогнозируемый результат!
Ответить
+9
-4
WOOLF_D (Чернигов)
12.12.2020 в 19:30
У Колоса левый пенальти + рикошет - пользуйтесь мозгом, полезно по жизни...
Ответить
+2
-2
amg333 (Kyiv )
12.12.2020 в 19:49
откуда у даунецких мозги,там ховно пенисова
+1
-2
osadob07 (жмеринка)
12.12.2020 в 19:16
было бы прикольно,если бы к этому бардаку прибавить снег по колено.Всё в этой стране через задний проход
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+4
-4
SD123 (Ясиноватая)
12.12.2020 в 19:15
сов явно тянут, левый пеналь и удаление у Колоса.
Ответить
+13
-8
аалекс ( Крым)
12.12.2020 в 19:15
Футбола было мало, больше разборок. Луча нужно было удалять, за нарушение численного состава))). Комментатор никому Серегу Дерепу не напомнил?
Ответить
+7
-4
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.12.2020 в 19:58
Комментатор-огонь!!!!
Ответить
0
0
avatar
solik27 (БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ)
12.12.2020 в 19:15
Я надіюсь цього Напрягу більше не будуть ставить на гру, забий він першого і все було би по іншому, і пора вже Луческу зрозуміти що вар бачить все, і те як грають його підлеглі приносячи проблеми, потрібно переглядати підхід до єдиноборств а порушників жорстко карати грошима.
Ответить
+8
0
amg333 (Kyiv )
12.12.2020 в 19:14
все пенисовцы повылазили оправдать ,что судьи тянут даунецкое ховно,а завтра посмотрят Геббельс тв и спокойно пойдут спать с полной головой ховна)))
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+7
-13
avatar
Динамо-машина (Киев)
12.12.2020 в 19:14
Судья гнида кормильца в первом тайме не удалил!
Ответить
+6
-15
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.12.2020 в 19:14
Тунця цей підар зі свистком був зобов'язаний вилучати ще в першому, тоді б і картинного падіння у штрафному не було б.
Ответить
+7
-16
avatar
DOMENICO (Lviv)
12.12.2020 в 19:14
Браво,федерація(С)
Ответить
+6
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:13
Кроты будут делать и оправдывать все, что бы вернуться на 1-ое место
Ответить
+5
-18
avatar
Kolibri (Киевоград)
12.12.2020 в 19:18
Кроты просто будут всех обыгрывать вторым составом и заслужено выиграют чемп
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+14
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:44
не получается всех обыгрывать, вот и действуют другими методами
+1
-4
NikosFutboloidos (Chop)
12.12.2020 в 19:13
Ця гра показала наш чемпіонат як він є насправді; продажні та некваліфіковані судді; невиховані гравці, тренери і персонал команд ("русскій мат, незнання мови); команди "олігархів та банальних злодюг" які готові на все заради результату (підкуп суддів, стимулювання команд); гравці з завищеними зарплатами. Ну а гра веселенька.
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+4
-1
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
12.12.2020 в 19:45
А ще оці кривляння, симуляції і дикі крики після найменшого контакту...
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+2
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.12.2020 в 20:00
Прикинь, в Израиле и евреи и арабы матюкаются русским матом, сепары недобитые!
Ответить
0
-1
NikosFutboloidos (Chop)
12.12.2020 в 20:08
Ну і матюкайся на здоровя, виймаючи ніж зі спини українців.
0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
12.12.2020 в 19:12
дивився тільки 2 тайм.. Якщо порівнювати порушення які привели до пенальті а також до ЧК то це рівнознаніі епізоди. Суддя натупив.
Ответить
+4
-5
Number13 (Мариуполь)
12.12.2020 в 19:12
Пфффффф.... снова тянуть этих дыркообразных... ладно, и при этом все ровно обойдем!
Ответить
+13
-10
avatar
Динамо-машина (Киев)
12.12.2020 в 19:12
Рот закрой л.о.х
Ответить
+7
-15
Golfik25 (Киев)
12.12.2020 в 19:13
Ага, обойдет твой сепарский Мариуполь))дац бог, чтоб твои Иуды в 1 лигу не выпали))
Ответить
+4
-11
Alex-696 (Немирів)
12.12.2020 в 19:13
Орендупіль обійде? Ха ха ха
Ответить
+2
-10
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:14
Number13, тянут в 6-ку твой фк подстилка
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+1
-11
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:16
А конкретно в этом матче левое пенальти в ворота ДК, левая красная карточка Шепелеву. Милько за аналочгичное получил ЖК, селезень не получил вторую ЖК. Иди сопли жуй, дыркообразный рагуль
Ответить
+4
-11
SD123 (Ясиноватая)
12.12.2020 в 19:17
DynamoKiyv (Київ) специалист, в этом сезоне шестерок нет))
+8
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:19
пойух с таким судейством
+2
-8
Алекс1955 (Донецк)
12.12.2020 в 19:47
Ну когда уже Динама будет побеждать такие команды за счет класса (который у них, как они считают есть). Без выпрошенных пенальти, без вымоленых удалений соперника, просто за счет забитых с игры голов. Да, и я согласен, что ВАР несколько подпортил игру. Но зато теперь не будут ставит пенальти за игру защитника носом. Кстати, кажется, с этой же командой?
+3
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 20:00
Алекс1955 твоя динама играет в днр
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 20:01
Пенальти в ворота ДК и КК Шепелеву левейшие, оказывается ДК не может выигрывать без "липовых удалений и пенальти" бл какие вы ущерные. Бумеранг будет. Обязательно.
0
0
Number13 (Мариуполь)
12.12.2020 в 19:21
О, перекличка дыркообразных тупых долпоёпов! Радуйтесь своему очку!!! хахаха
Ответить
+6
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:46
Number13 дыркообразный тупой долпоёп у тебяв зеркале, шмара ты подзаборная соси йух
+1
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
12.12.2020 в 19:11
Мировая! Надеюсь никто не в обиде. Хотя Колос засудили как по мне!
Ответить
+10
-5
FC Energy (Новая Каховка)
12.12.2020 в 19:11
Матч не смотрел, но осуждаю неужели снова все против: судьи, Ахметов, кочка на поле, звёзды не так встали? Конечно же не потому что у Динамо слабый состав)
Ответить
+7
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.12.2020 в 19:11
Ахметівське суддівство доконає наш футбол...
Ответить
+9
-18
dmitroj88
12.12.2020 в 19:14
Вот бы сейчас компьютерный гол дорисовать и 3:2, красотаааа...
Ответить
+12
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.12.2020 в 19:14
Пенеха
+4
-11
SD123 (Ясиноватая)
12.12.2020 в 19:18
вот при братьях в ФФУ другое дело было))
+8
-2
aleks68
12.12.2020 в 19:18
куда уж до компьютерных голов.не гавкай тупая жертва аборта.пойди и удавись падаль
Ответить
+6
-3
amg333 (Kyiv )
12.12.2020 в 19:10
Понимают вагинальные что через квалифай раунд не видать им ЛЧ,вот и суетятся в каждой игре нагадить Динамо!!..ховно даунецкое!!!
Ответить
+10
-12
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
12.12.2020 в 19:11
Агде ты там донецких усёк.
Ответить
+9
-4
Алекс1955 (Донецк)
12.12.2020 в 19:57
За последние ДЕВЯТЬ лет Шахтер, несмотря на войну, на постоянные переезды ПОСТОЯННО выходил в евровесну, ЗАРАБАТЫВАЯ очки для таких суперклубов как ДК, чтобы они попробовали поиграть в ЛЧ. И Шахтеру нет проблем преодолеть отбор, в отличии от суперклуба.
Ответить
+1
0
pilips111 (Чернигов)
12.12.2020 в 19:10
Гол динамо из вне игры. Вербич внеигры был, а судья даже ВАР не стал смотреть.
Ответить
+10
-7
FC SD CLUB (Кривой Рог)
12.12.2020 в 19:11
Судья украл победу у Колоса.
Ответить
+8
-6
avatar
Kolibri (Киевоград)
12.12.2020 в 19:13
Тянули Динамо, но не вытянули)
+10
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.12.2020 в 19:15
тяжёлая оказалась репка))))
+6
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.12.2020 в 19:19
коля, как там митхун? чё не жжёшь больше?)))
+3
-3
avatar
Rezerf (Чернігів)
12.12.2020 в 19:30
pilips111, ти дебіл? Позагрою головний арбітр ніколи не дивиться. У будці помічники дивляться
Ответить
+3
0
pilips111 (Чернигов)
12.12.2020 в 20:12
Rezerf - это ты дебил. Помощники должны были подсказать судье в поле, что там вне игры, а тот должен был смотреть ВАР. Удивляюсь таким идиотами как ты.
0
0
Григорий Листопадов
12.12.2020 в 19:09
Даааа,ну и судьи в нашем футболе.На хрена этим баранам ещё и ВАР поставили? Судья больше времени провёл возле монитора,чем на поле.
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+6
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.12.2020 в 19:08
Интересный футбол)))
Ответить
+4
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.12.2020 в 19:12
"футбол"
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+2
-5
avatar
фанат71 (калуш)
12.12.2020 в 19:08
З таким судівством ,навіть не цікаво дивитись футбол і то уже не вперше з Колосом!Система ВАР не для нас,вона робить з футболу цирк!
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+7
0
Pianist (Киев)
12.12.2020 в 19:08
Ахметов победил. Это не футбол, а политика. На месте Луческу я бы просто увёл команду с поля. А, ну и да: какой же Селезнёв всё-таки.......... Желаю ему потерять всё, что у него есть. Это низко...
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+7
-10
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.12.2020 в 19:09
А что было не так, что бы команду уводить?
Ответить
+9
-4
Oлeкcин (Н.)
12.12.2020 в 19:10
Там даже на шапочку не потянуло :)
Ответить
+6
-4
ulych (Запоріжжя)
12.12.2020 в 19:14
Так, killщербань на баблі ІСД (а нині грабованому через податки і у нас) і далі знущається не тільки над футболом, а й нашою державою, яку має за дійну корову...
Ответить
+3
-2
Алекс1955 (Донецк)
12.12.2020 в 20:00
Можно подумать, что Сурки только и думают, как бы свои бабки отдать народу Украины.
0
-1
aleks68
12.12.2020 в 19:16
придурок
Ответить
+6
-3
nemo69 (Ямайка)
12.12.2020 в 19:20
Да, в каждом матче нужно уводить
Ответить
+4
-1
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
12.12.2020 в 19:08
Отсутствие мастерства как у Динамо так и у судьи причина отсутствия футбола .Однако такой бардак ни в каждом ТОП чемпионате увидишь
Ответить
+11
-1
pilips111 (Чернигов)
12.12.2020 в 19:06
Судья украл победу у Колоса. Удаления не должно было быть. Пенальти не за что. Супруга опять классно) сыграл. С двух метров в пустыне ворота не забить, так может только профессионал.
Ответить
+14
-6
Alex-696 (Немирів)
12.12.2020 в 19:07
У кормільца мала бути чк?
Ответить
+5
-8
FC SD CLUB (Кривой Рог)
12.12.2020 в 19:07
Согласен. За очко ДК должна выставить судье.
Ответить
+12
-5
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.12.2020 в 19:10
Точно
Ответить
+7
-4
amg333 (Kyiv )
12.12.2020 в 19:06
Ничего нового))..судья бегал в шохтьоровской футболке,получив деньги от рыжей мрази ,которые были украдены у Шербаня!!!!
Ответить
+7
-15
Alex Sunchez
12.12.2020 в 19:09
Играли ДК и Колос а виноват ахметов?
Ответить
+11
-5
aleks68
12.12.2020 в 19:12
а су.киса как всегда нет денег?он "святой" и с крыльями на спине?унитазные мрази гриша и игорь под шумок хапнули клуб динамо и подняли его до невиданных высот..выиграли всё и вся(от лиги чемпионов и т.д.)?пойди проспись тупой дятел и не мели х.... ещё и щербаня приплёл долб....б
Ответить
+7
-3
amg333 (Kyiv )
12.12.2020 в 19:16
хавальник завали шлюха ахметовская
+2
-5
nemo69 (Ямайка)
12.12.2020 в 19:21
Отсоси
Ответить
+2
-1
Golfik25 (Киев)
12.12.2020 в 19:06
Судейство просто жесть. Более убогого судейства в этом чемпионате ещё не было.
Ответить
+6
-7
Oлeкcин (Н.)
12.12.2020 в 19:08
И ты, друг, прав, у Колоса украли чистую, заслуженную победу!!!
Ответить
+13
-7
Golfik25 (Киев)
12.12.2020 в 19:10
Ты даун? Какая нахер победа? Оба пеналя левых, 2 красные левые.
+4
-10
Oлeкcин (Н.)
12.12.2020 в 19:18
Победа у Колоса была заслуженная, но, к сожалению, украденная.
+5
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
12.12.2020 в 19:06
Судья высосал из пальца пеналь в ворота Колоса!
Ответить
+10
-6
Alex-696 (Немирів)
12.12.2020 в 19:07
І не дав червону сєлі.
Ответить
+6
-7
aleksandrdre (Краматорск)
12.12.2020 в 19:05
КОЛОС МОЛОДЦЫ!!!Вот так и надо с киевскими козлами не смотя на то что их тянут судьи .выходить и драть их. А Луческу молодец видна рука симулянтов добавилось к Вербичу и Гармашу еще и Попов прибавился падают кричат как бутдо им что то ампутируют без наркоза(это не только по этой игре а еще из игры с венграми)
Ответить
+15
-9
Alex-696 (Немирів)
12.12.2020 в 19:06
Про фол кормільца в 1 таймі нічого не хочеш сказати? Там не червона, ні?
Ответить
+3
-6
aleksandrdre (Краматорск)
12.12.2020 в 19:08
от силы жолтая
+5
-5
Alex-696 (Немирів)
12.12.2020 в 19:09
А Шепелєву за що червона? Там не такий грубий фол був, як у кормільца.
+4
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:10
aleksandrdre козел у тебя в зеркале, питар горловой
Ответить
+2
-8
dmitroj88
12.12.2020 в 19:05
Снова тянут днище. Ведь Колос уже давно доказал, что в честной игре он выше уровнем.
Ответить
+15
-6
Oлeкcин (Н.)
12.12.2020 в 19:06
А потом ноют, что в Европе их засуживают.
Ответить
+10
-6
аалекс ( Крым)
12.12.2020 в 19:04
Никогда не позволял себе называть Динамо дырявыми, но то, что происходило в этом матче, ни в какие ворота не лезет.
Ответить
+9
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.12.2020 в 19:03
второй гол дупамо - вне игры при первом добивании, по-моему, у вербича
Ответить
+8
-11
Oлeкcин (Н.)
12.12.2020 в 19:05
Та ясно же, что судьи тянули Дырку за уши, хвост и пяточок!
Ответить
+10
-8
Alex-696 (Немирів)
12.12.2020 в 19:05
Фк пєлотка, заткнись. Це з приводу перекручування назв. А з приводу офсайда - на одній лінії. Чистий гол.
Ответить
+5
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.12.2020 в 19:10
"Dynaмo" - шо не так? фсьо чьотко - присмотрись! на какой одной? в момент удара вербич был в офсайде, имея преимущество при отскоке!
+3
-6
Alex-696 (Немирів)
12.12.2020 в 19:12
Справді, кроти з пєлотками на грудях сліпі. Далі розмовляти нема сенсу.А пєлотка - є пелотка)))
+4
-6
avatar
ПетроФ (Луцьк)
12.12.2020 в 19:03
результат справедливий а суддя - пі-пі-пі.
Ответить
+3
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
12.12.2020 в 19:03
На поле были нервы,плохой судья и мало футбола.
Ответить
+6
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:02
Дешевое и продажное судейство! МРАЗИ!!!
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+7
-14
Oлeкcин (Н.)
12.12.2020 в 19:03
Ты прав, друг, у Колоса украли чистую, заслуженную победу!!!
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+19
-8
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DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:12
Oлeкcин (Н.), зайись тем что у тебя выходит лучше, соси йух
+3
-7
aleks68
12.12.2020 в 19:13
уймись придурок и отсоси сам
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+6
-2
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DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:19
Oлeкcин + aleks68 =
+1
-4
absurdlight (Kiev)
12.12.2020 в 19:01
Честно, беру свои слова назад про Монзуль. Не было ни первого ни второго пенальти, как и тех двух красных карточек. Спорно только удаление Луческу, что он выбежал на поле. Это не по регламенту, но тут очевидно, что так бы поступил каждый кому не все ровно. Несомненно, арбитру следовало дать пенька под зад и отправить смотреть футбол с трибуны. Система Var введена, чтобы решать спорные эпизоды, а не бегать туда по каждой причине и трястись возле монитора. Тьфу!
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+6
0
аалекс ( Крым)
12.12.2020 в 19:09
Ну, как мне показалось, удаление Шепелева справедливое, а Луческу просто пожалел.
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+4
-3
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DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:12
арендуполь за такие нарушения в прошлом туре должен быть доигрывать в 6-ом, если Шепелеву справедливая КК
+2
-9
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Rezerf (Чернігів)
12.12.2020 в 19:24
Мілько Гармашу наступив на ногу один в один, як Шепелєв, і тільки жовта.
+2
-2
аалекс ( Крым)
12.12.2020 в 19:39
Шепелев не наступил, а въехал прямой ногой.
+1
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
12.12.2020 в 19:49
На лыжах, ты забыл дописать
+1
-1


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