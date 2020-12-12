Кость в горле. Динамо - Колос 2:2

Фото - Александр Приходько

"Динамо" для оформления статуса "зимнего чемпиона УПЛ" нужно было брать очки в матче с "Колосом". Поражение вынуждало оглядываться на "Шахтёр", которому завтра играть с "Ингульцом" и вряд ли там осечка у дончан будет. У "Колоса" задачи менее глобальные: борьба за Лиги Европы или Лигу конференций. Но это не мешает ковалёвцам вставлять вице-чемпиону палки в колёса. Мы все помним, что прошлым летом "бело-синие" висели на волоске пролёта мимо Лиги чемпионов, проиграв "Колосу" в последнем матче прошлого сезона. Повезло, что "Заря" тогда не выиграла.

Первый тайм сегодня повторил то зрелище, которые мы наблюдали вчера на этом же стадионе между "Олимпиком" и "Львовом". Безвкусно и бледно. Разница была лишь в том, что у "Динамо" и "Колоса" уровень индивидуального мастерства повыше, чем у донецко-львовского дуэта. Это помогло создать два опасных момента на двоих за 45 минут игры. Зато какие!

Шанс "Колоса" пришёл после подачи с левого края, Селезнёв остался без присмотра во вратарской, но не смог "свечку" в трёх метрах от линии ворот головой отправить в ворота. В некоторых других игровых видах спорта (в основном в залах) есть исполнители, которые вступают в игру под конкретные задачи: пенальти забивать или отбивать, при игре в меньшинстве и так далее. Так вот Евгений этим эпизодом показал, что он пока выходит на поле "под пенальти". И так будут говорить как минимум до его первого гола с игры.

Есть свой "забивала-неудачник" и у "Динамо". Это Владислав Супряга. Момент у форварда киевлян был ещё более убойный. Киевляне раскатали оборону гостей, Миколенко слева прострелил точно на ножечку Супряге, который вместо удара с трёх метров по пустым воротам сделал обратный пас на своего защитника.

Для огня после перерыва даже не нужно было включаться командам - его зажгли арбитры. Всё было до банальности просто, словно искра пришла просто из-за двух палочек, которые потёрли между собой.

Всё началось с долгожданного пенальтия для Евгения Селезнёва. Миколенко прошёлся локтем по лицу топового бомбардира украинского чемпионата, а Игорь Пасхал после просмотра повтора указал на точку. Бил, конечно же, Селезнёв, и забил.

Всего через пять минут ВАР снова понадобился. На этот раз арбитр в поле рассматривал эпизод по удалению Шепелева, который в игровом эпизоде зацепил кость соперника. Наши рассуждения сейчас, была ли в этом эпизоде красная, ни к чему не приведут: Пасхал её показал, усложнив киевлянам задачу.

Красная Максименко, если честно, показалась компенсацией за красную Шепелева. Назвать этот эпизод "явной голевой возможностью" нельзя: нужно быть физиком-теоретиком, чтобы по повтору рассчитать, кто к мячу добирался первым. Но рефери занял сторону Вербича и выступил против Максименко. Что интересно, защитник "Колоса" за время выступлений в УПЛ видел перед собой четыре раза красные карточки. Дважды - в матчах с "Динамо".

Финальным аккордом стал гол Цыганкова, когда арбитры даже в ВАР-фургоне не углядели офсайда у Вербича, засчитав достаточно сомнительный гол.

"Колос" отыгрался моментально: Антюх протащил мяч с правого фланга к центру и издали пробил: рикошет от Миколенко сбил Бущана, который спасти свою команду не смог.

"Динамо" всё-таки завершает год в статусе "зимнего чемпиона УПЛ", но нервов для этой ничьи было потрачено очень много. Плевать, за кого вы: за "Динамо", "Колос", арбитров или против автора статьи. Хвалить за такое судейство может только Лучано Лучи. А эти двойные стандарты (поверьте, они случаются во всех матчах и всех турнирах) уже откровенно бесят. Разобрались бы в Комитете арбитров, когда и за что нужно удалять.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Владимир Володин (Херсон)

Динамо - Колос 2:2

Голы: Виктор Цыганков 74 (пен.), Виктор Цыганков 84 - Евгений Селезнев 49 (пен.), Денис Антюх 87

Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко (Богдан Леднев 90+5), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Александр Андриевский (Сергей Сидорчук 64), Жерсон Родригес (Денис Гармаш 46), Александр Сирота (Александр Караваев 46), Владислав Супряга (Беньямин Вербич 46), Томаш Кендзёра

Колос: Евгений Волынец, Матия Ром, Кирилл Петров, Максим Максименко, Денис Антюх, Евгений Селезнев (Владимир Лысенко 81), Вадим Милько (Евгений Новак 76), Александр Черноморец, Денис Костышин (Евгений Задоя 61), Павел Ореховский, Олег Ильин (Евгений Морозко 81)

Предупреждения: Виталий Миколенко 48, Николай Шапаренко 62, Виктор Цыганков 68 - Денис Костышин 27, Евгений Селезнев 31, Олег Ильин 51, Вадим Милько 68, Евгений Волынец 89

Удаления: Владимир Шепелев 54 (грубая игра) - Максим Максименко 72 (фол последней надежды)