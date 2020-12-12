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Милевский: Надо было поговорить с Блохиным, и может я сейчас играл бы в Динамо
Артем считает, что надо было наладить отношения с тренером
Украинский нападающий Артем Милевский вспомнил отношения с Олегом Блохином во время совместной работы в киевском "Динамо".
"Много об этом думал. Наверное, надо было поговорить в какой-то момент с Блохиным, наладить отношения и тогда бы я остался в "Динамо". Но ни он, ни я на это не пошли. Он понятно – звезда, как раз-таки легенда, а я в тот момент был со своим я, ну я и сейчас остаюсь с ним.
Но, думаю, можно все было исправить, и я бы, может, до сих пор играл бы в "Динамо".
Обид на Блохина нет. Никогда не обижался, ни на кого и не обижаюсь. Здоровья Владимировичу, он нормальный мужик. Надо было где-то себе во вред пойти поговорить с ним, извиниться сто раз, окей, сказать, я не прав, и, думаю, я бы остался в "Динамо", – рассказал Милевский.
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