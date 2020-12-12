Милевский: Надо было поговорить с Блохиным, и может я сейчас играл бы в Динамо

Украинский нападающий Артем Милевский вспомнил отношения с Олегом Блохином во время совместной работы в киевском "Динамо".

"Много об этом думал. Наверное, надо было поговорить в какой-то момент с Блохиным, наладить отношения и тогда бы я остался в "Динамо". Но ни он, ни я на это не пошли. Он понятно – звезда, как раз-таки легенда, а я в тот момент был со своим я, ну я и сейчас остаюсь с ним.

Но, думаю, можно все было исправить, и я бы, может, до сих пор играл бы в "Динамо".

Обид на Блохина нет. Никогда не обижался, ни на кого и не обижаюсь. Здоровья Владимировичу, он нормальный мужик. Надо было где-то себе во вред пойти поговорить с ним, извиниться сто раз, окей, сказать, я не прав, и, думаю, я бы остался в "Динамо", – рассказал Милевский.