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Луческу вышел на поле в матче с Колосом, а после самовольно ушел в потрибунку
Через три минуты Мирча вернулся на тренерский мостик
В матче 13-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" принимает "Колос".
На 54-й минуте встречи арбитр Пасхал Игорь показал красную карточку полузащитнику "бело-синих" Владимиру Шепелеву.
Главный тренер столичной команды Мирча Луческу вышел на газон стадиона имени Валерия Лобановского и начал апеллировать к судье.
После этого румынский специалист прямиком направился в подтрибунное помещение. Сначала показалось, что Пасхал удалил Луческу, но нет, наставник динамовцев самовольно покинул поле.
Через три минуты 75-летний Мирча вернулся в техническую зону тренера. Есть версия, что Луческу уходил в потрибунку, чтобы посмотреть повтор эпизода с удалением Шепелева.
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