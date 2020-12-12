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Луческу вышел на поле в матче с Колосом, а после самовольно ушел в потрибунку

Премьер-лига
(1 голосов)

Через три минуты Мирча вернулся на тренерский мостик

Луческу вышел на поле в матче с Колосом, а после самовольно ушел в потрибунку
UA-Футбол
Новина українською

В матче 13-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" принимает "Колос".

На 54-й минуте встречи арбитр Пасхал Игорь показал красную карточку полузащитнику "бело-синих" Владимиру Шепелеву.

Луческу вышел на поле в матче с Колосом, а после самовольно ушел в потрибунку - изображение 1

Главный тренер столичной команды Мирча Луческу вышел на газон стадиона имени Валерия Лобановского и начал апеллировать к судье.

Луческу вышел на поле в матче с Колосом, а после самовольно ушел в потрибунку - изображение 2

После этого румынский специалист прямиком направился в подтрибунное помещение. Сначала показалось, что Пасхал удалил Луческу, но нет, наставник динамовцев самовольно покинул поле.

Луческу вышел на поле в матче с Колосом, а после самовольно ушел в потрибунку - изображение 3

Через три минуты 75-летний Мирча вернулся в техническую зону тренера. Есть версия, что Луческу уходил в потрибунку, чтобы посмотреть повтор эпизода с удалением Шепелева.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) УПЛ Колос (Ковалевка) Владимир Шепелев
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Комментарии (15)
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Запорізьке Торпедо (zp)
12.12.2020 в 19:48
браво, федерация (с)
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+1
0
aleksandrdre (Краматорск)
12.12.2020 в 19:18
Цыган ни когда не блистал человеческими качествами. но после отъезда в рашку вообще дискредитировал себя в лице все больельщиков Украины. кИЕВСКИЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ КРИЧАЛИ БОЛЬШЕ ВСЕХ)А сейчас оказывается он уже у них герой. не удивлюсь если в зимнее межсезонье сурок прикупит еще запроданца рахицкого и его Киев тоже начнет носить его на руках )
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+2
-1
Просто Квашин (Харьков)
12.12.2020 в 19:19
а у тебя герой Дзюба похоже...гамадрил ты краматорский...
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0
-4
avatar
hoy (Київ)
12.12.2020 в 20:08
Твои запроданды с лугандонщины уже в Киеве здесь все живут и все чувствуют себя героями Донбосятины
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0
0
Григорий Листопадов
12.12.2020 в 19:14
Есть хорошие судьи,есть плохие. Есть нормальные, адекватные болельщики,а есть Просто Квашин.
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+8
-1
Просто Квашин (Харьков)
12.12.2020 в 19:18
...есть нормальные мужики,любящие женщин, а есть Гриша Листик, завсегдатай гей-тусовки...
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0
-5
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.12.2020 в 19:44
Ты его там видел?
0
0
Григорий Листопадов
12.12.2020 в 19:55
Просто Кваша,не все геи,как ты.
+1
0
sergkir
12.12.2020 в 19:11
А зачем писать сколько лет тренеру???
Ответить
0
0
Просто Квашин (Харьков)
12.12.2020 в 19:09
Одесса, Привоз. В мясной павильон входит мама Олексина (Н.), нагруженная сумками, останавливается у свиной головы, пристально смотрит и выдает: "Тьфу-ты, забыла сыну сигарет купить!"
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+3
-3
Oлeкcин (Н.)
12.12.2020 в 19:32
Харьков, ХТЗ, из окна панельной хрущевки раздается громкий визг: "Квашин, пора домой!!!". "Иду, папа!" - из лужи во дворе кричит в ответ Просто. "Я не папа, а мама!" - мелькает в окне фигура, завернутая в 100% коричневую простынь. "А йух вас, петухов полярных, разберешь...", бормочет себе под нос Просто, заправляя в вытянутые на коленях треники пропахшую нафталином голубую футболку...
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+2
-1
Oлeкcин (Н.)
12.12.2020 в 18:42
Будулай забыл даже шапочку на поле кинуть, совсем из ума выжил старый маразматик.
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+6
-6
Pianist (Киев)
12.12.2020 в 19:09
Иди на*уй, дятел. Олёксин - это мужское название, или женское? :)
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+2
-3
avatar
armik (Киев)
12.12.2020 в 19:10
Непонятно, за что ему суркис такие деньги платит.
Ответить
+1
0
Просто Квашин (Харьков)
12.12.2020 в 19:13
ты голубец наверное половой друг одексина (Н.)...
0
-5


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