Лучесу вышел на поле в матче с Колосом, а после самовольно ушел в потрибунку

В матче 13-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" принимает "Колос".

На 54-й минуте встречи арбитр Пасхал Игорь показал красную карточку полузащитнику "бело-синих" Владимиру Шепелеву.

Главный тренер столичной команды Мирча Луческу вышел на газон стадиона имени Валерия Лобановского и начал апеллировать к судье.

После этого румынский специалист прямиком направился в подтрибунное помещение. Сначала показалось, что Пасхал удалил Луческу, но нет, наставник динамовцев самовольно покинул поле.

Через три минуты 75-летний Мирча вернулся в техническую зону тренера. Есть версия, что Луческу уходил в потрибунку, чтобы посмотреть повтор эпизода с удалением Шепелева.