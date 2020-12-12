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Лучесу вышел на поле в матче с Колосом, а после самовольно ушел в потрибунку

Премьер-лига
(1 голосов)

Через три минуты Мирча вернулся на тренерский мостик

Лучесу вышел на поле в матче с Колосом, а после самовольно ушел в потрибунку
Новина українською

В матче 13-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" принимает "Колос".

На 54-й минуте встречи арбитр Пасхал Игорь показал красную карточку полузащитнику "бело-синих" Владимиру Шепелеву.

Лучесу вышел на поле в матче с Колосом, а после самовольно ушел в потрибунку - изображение 1

Главный тренер столичной команды Мирча Луческу вышел на газон стадиона имени Валерия Лобановского и начал апеллировать к судье.

Лучесу вышел на поле в матче с Колосом, а после самовольно ушел в потрибунку - изображение 2

После этого румынский специалист прямиком направился в подтрибунное помещение. Сначала показалось, что Пасхал удалил Луческу, но нет, наставник динамовцев самовольно покинул поле.

Лучесу вышел на поле в матче с Колосом, а после самовольно ушел в потрибунку - изображение 3

Через три минуты 75-летний Мирча вернулся в техническую зону тренера. Есть версия, что Луческу уходил в потрибунку, чтобы посмотреть повтор эпизода с удалением Шепелева.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) УПЛ Колос (Ковалевка) Владимир Шепелев
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Комментарии (1)
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Oлeкcин (Н.)
12.12.2020 в 18:42
Совсем из ума выжил старый маразматик.
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