Ингулец – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура УПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги между "Ингульцом" (Петрово) и донецким "Шахтером".

Один из лидеров турнирной таблицы съездит в гости к середняку первенства после сложнейшего поединка с миланским "Интером" в Лиге чемпионов. "Горняки" обеспечили себе евровесну, но перед тем, как уйти в отпуск, необходимо сыграть еще один матч чемпионата Украины. Сможет ли "Ингулец" удивить украинский гранд? Кто выйдет на поле у гостей? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 13 декабря – в 13:55 по киевскому времени.