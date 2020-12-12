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Ингулец – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Ингулец – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура УПЛ
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги между "Ингульцом" (Петрово) и донецким "Шахтером".

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Один из лидеров турнирной таблицы съездит в гости к середняку первенства после сложнейшего поединка с миланским "Интером" в Лиге чемпионов. "Горняки" обеспечили себе евровесну, но перед тем, как уйти в отпуск, необходимо сыграть еще один матч чемпионата Украины. Сможет ли "Ингулец" удивить украинский гранд? Кто выйдет на поле у гостей? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 13 декабря – в 13:55 по киевскому времени.

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В статье: Шахтер (Донецк) чемпионат Украины УПЛ Ингулец (Петрово) Украинская Премьер-лига Сергей Лавриненко Луиш Каштру Трансляция Аудио онлайн стрим
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