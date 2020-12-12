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Василий Кобин: Мы играли хорошо и были ближе к победе

Премьер-лига
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Минай везет из Полтавы одно очко

Василий Кобин: Мы играли хорошо и были ближе к победе
Новина українською

Главный тренер закарпатского "Миная" Василий Кобин прокомментировал матч своих подопечных против "Ворсклы":

"Была тяжелая игра в тяжелых погодных условиях. "Ворскла" - очень серьезный соперник, к тому же, в этом сезоне дома никому не проигрывала. Для нас было важным взять очки после трех поражений. Мы были максимально настроены, играли хорошо с первых минут и на протяжении всего матча. Мы были ближе к победе, но не всегда тот, кто создает больше моментов, побеждает. При счете 1:0 мы имели моменты, но пропустили, и концовка была нервной: матч мог закончиться как и победой, так и поражением. В целом мне понравилась моя команда. Ребята были хорошо настроены и проявили свои лучшие качества.

Для нас важно было дождаться отпуска, потому что после выхода в УПЛ у нас не было его. В Первой лиге были матчи каждый третий день. Плюс - это же переезды, много километров в пути, катались по всей Украине. В конце года мы подсели, "наелись". Но хорошо, что на последний матч мы собрались и проявили себя, ведь у нас было 3 подряд поражения и нам было важно завоевать очки. Мы много говорили об этом с футболистами, психологически настраивали.

Будет ли усиление? Да, мы работаем над этим. В нас нет много денег, чтобы мы приглашали большое количество футболистов. Да и много не надо, а вот 2-3 позиции стоит усилить", - сказал Кобин.

После заключительного матча в этом году "Минай" занимает 11-е место в УПЛ, имея в активе 10 очков.

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В статье: Василий Кобин Ворскла (Полтава) УПЛ Минай
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Источник:
Минай

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