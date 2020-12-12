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Удаление Шепелева и не удаление Сикана – найдите хотя бы несколько отличий между эпизодами

Премьер-лига
(9 голосов)

Двойные стандарты - полюбуйтесь

Удаление Шепелева и не удаление Сикана – найдите хотя бы несколько отличий между эпизодами
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейство матча "Динамо" - "Колос" – интересная тема, которую разберем с помощью судейских экспертов. Но сразу по горячим следам возникает только один вопрос: почему в матче прошлого тура "Мариуполь" - "Динамо" не удалили Сикана за фол против Кендзёры, а сегодня удалили Шепелева в идентичном эпизоде?

Читайте такжеВ УПЛ удаляют и за меньшую вину. Но не соперников Динамо? Как Сикан грубо сыграл против Кендзеры

Моменты - словно однояйцевые близнецы, а судейские решения – кардинально разные. Важно, что и в матче "Мариуполь" - "Динамо" и в матче "Динамо" - "Колос" функционировала система VAR.

Момент Сикан - Кендзёра. Желтая картка

Момент Шепелев - Черноморец. Красная картка

Напомним, "Динамо" победило "Мариуполь" 2:1, а с "Колос" сыграло вничью 2:2. Первый матч в поле судил Андрей Коваленко, второй - Игорь Пасхал.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Пасхал Колос (Ковалевка)
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Комментарии (19)
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Тор-1306
12.12.2020 в 20:17
Семэне займись лучше освещением балета, может это твое. В Мариупале игра в ступню больше, а в Киеве выше голеностопа и поэтому мог как и в случае с Сидорчуком отправить надолго в больницу. Также вопрос по Мыколенко игра локтем это пенальти и красная. Пенальти в ворота Колоса фантазии судьи
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0
0
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Rezerf (Чернігів)
12.12.2020 в 20:16
Автор, покажи епізод Мілько - Гармаш, там теж саме, і жовта.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.12.2020 в 20:12
Якщо ставиш пенальті на Тунці, то став і на Попові, якого вдарили у живіт.
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0
-1
vladislav (Харьков)
12.12.2020 в 20:02
Вообще Пасхал всегда судит очень неуверенно и принимает непоследовательные решения...Слабый судья.
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+2
0
avatar
solik27 (БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ)
12.12.2020 в 19:33
Шепелєв грав грубо , але він в останній момент забрав ногу і не намагався нанести травму , от якби залишив прямою тоді да червона.
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+2
-3
Просто Квашин (Харьков)
12.12.2020 в 19:42
Шепелев - единственное чмо в ДИНАМО...глядя на его вечно недовольное ибало,наверное и в одноклубников руки опускаются...
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+3
-4
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Динамо-машина (Киев)
12.12.2020 в 19:45
Это ты чмо по жизни, таким и подохнешь, тварь.
+4
-2
Алекс1955 (Донецк)
12.12.2020 в 19:31
А за что тогда удалили Мораеса и Забарного, по сравнению с Шепелевым они просто поднесли сопернику букет цветов. А по пенальти Колосу, где было нарушение? - Селезнев был первым на мяче и выбил мяч, а что у динамовца не та масса - это его проблемы. И второй мяч Динамо - судья спокойно мог ставить вне игры у Вербича, ноги у них с защитником были на линии вратарской, а вот корпус Вербича был ближе к воротам. Если бы не было ВАРа и судья хотел бы подсудить Колосу, то по-моему к неиму никто не мог бы прикопаться.
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+3
-4
Думитреску (Новомосковск)
12.12.2020 в 19:38
Селезнёв был вторым на мяче, а С ракурса видео повторов о вне игры можно поспорить.
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+2
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
12.12.2020 в 19:27
Та судді "маючи" суперечливі моменти крутять результатом, як циган сонцем В цьому матчі теж накрутили... Пенальті призначили за ФОРМАЛЬНИМИ ознаками! Добре хоч в обидві боки... А Шепелева взагалі за те що ногу не там де потрібно ПОСТАВИВ? Яка там "небезпечна" гра Обидва гравці СТОЯЛИ!
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+1
0
Древний (Кривой Рог)
12.12.2020 в 19:25
100% удаления нет .....Но где мозги у Шепелева....????Одно слово .....Баран!!!!
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+5
-1
Maximum (Торонто)
12.12.2020 в 19:23
А удаление у Колоса вы не хотите показать, или тут тоже двойные стандарты?
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+3
-3
avatar
Динамо-машина (Киев)
12.12.2020 в 19:24
А что тебе не нравится? Сорвал выход 1 на 1, это красная!
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+5
-4
мандаринович (Львов)
12.12.2020 в 19:25
Потому, что судья зассал! Начал уравнивать.
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+5
-4
мандаринович (Львов)
12.12.2020 в 19:28
А мог и не удалять. Что бы ты ему сделал?! И пеналь потом левый дал! А эти калеки не могли удержать счет! Времена сейчас немного не те. И судья боица наглеть слишком сильно.
+1
-5
avatar
hoy (Київ)
12.12.2020 в 19:49
Судил невменяемый еврей
+3
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
12.12.2020 в 19:21
А кормильца почему не удалили в первом тайме???
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+8
-5
Димитър из Софии (София)
12.12.2020 в 19:20
Динамо душат судьи, помогают Шахтеру и его фарму!
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+8
-9
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.12.2020 в 19:16
Тому що паделка та судді лежать під ахметовим.
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+10
-9


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