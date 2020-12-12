Удаление Шепелева и не удаление Сикана – найдите хотя бы несколько отличий между эпизодами

Судейство матча "Динамо" - "Колос" – интересная тема, которую разберем с помощью судейских экспертов. Но сразу по горячим следам возникает только один вопрос: почему в матче прошлого тура "Мариуполь" - "Динамо" не удалили Сикана за фол против Кендзёры, а сегодня удалили Шепелева в идентичном эпизоде?

Моменты - словно однояйцевые близнецы, а судейские решения – кардинально разные. Важно, что и в матче "Мариуполь" - "Динамо" и в матче "Динамо" - "Колос" функционировала система VAR.

Момент Сикан - Кендзёра. Желтая картка

Момент Шепелев - Черноморец. Красная картка

Напомним, "Динамо" победило "Мариуполь" 2:1, а с "Колос" сыграло вничью 2:2. Первый матч в поле судил Андрей Коваленко, второй - Игорь Пасхал.