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Удаление Шепелева и не удаление Сикана – найдите хотя бы несколько отличий между эпизодами
Двойные стандарты - полюбуйтесь
Судейство матча "Динамо" - "Колос" – интересная тема, которую разберем с помощью судейских экспертов. Но сразу по горячим следам возникает только один вопрос: почему в матче прошлого тура "Мариуполь" - "Динамо" не удалили Сикана за фол против Кендзёры, а сегодня удалили Шепелева в идентичном эпизоде?
Моменты - словно однояйцевые близнецы, а судейские решения – кардинально разные. Важно, что и в матче "Мариуполь" - "Динамо" и в матче "Динамо" - "Колос" функционировала система VAR.
Напомним, "Динамо" победило "Мариуполь" 2:1, а с "Колос" сыграло вничью 2:2. Первый матч в поле судил Андрей Коваленко, второй - Игорь Пасхал.
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