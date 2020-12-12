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Тренер Ворсклы: Ничья - тоже результат. Не хватило основных игроков для победы

Премьер-лига
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Ворскла остается непобежденной в Полтаве в этом сезоне

Тренер Ворсклы: Ничья - тоже результат. Не хватило основных игроков для победы
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Ассистент Юрия Максимова Сергей Реут прокомментировал игру своих подопечных в поединке против "Миная". Заметим, что главный тренер "Ворсклы" отсутствовал из-за дисквалификации.

"Сыграли вничью, хотя, конечно, домашнюю встречу хотелось бы выиграть. Но поскольку пропустили первыми гол, то пришлось отыгрываться, и появилась излишняя нервозность. В конце концов, отыгрались, хотя нужно смотреть повторы, может, мы еще в первом тайме забили гол, который не засчитали. Возможно, есть такое, что могли раньше отыграться. Самое главное - мы не можем сыграть в оптимальном составе. У нас красные карточки, травмированные игроки. Это немного влияет на нашу игру.

Ничья - тоже результат. Для победы не хватило игроков основного состава. Кулач и Степанюк пропускали игру, Вова Чеснаков. Когда таких игроков нет, то это, конечно, сказывается на результате", - сказал Реут.

После результативной ничьей "Ворскла" занимает четвертое место в УПЛ с 20-ю очками. С турнирной таблицой чемпионата можно ознакомиться здесь.

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В статье: Ворскла (Полтава) УПЛ Минай
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Источник:
Ворскла

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