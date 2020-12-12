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Был ли офсайд у Вербича? Видео второго гола Цыганкова в ворота Колоса

Премьер-лига
(2 голосов)

Подозрение на положение "вне игры" у вингера киевлян

Был ли офсайд у Вербича? Видео второго гола Цыганкова в ворота Колоса
Новина українською

В матче 13-го тура чемпионата Украины "Динамо" сыграло в результативную ничью с "Колосом" 2:2.

Поединок был наполнен спорными эпизодами и судейскими решениями. Одним из таких моментов стал второй гол столичной команды - было подозрение на офсайд у Беньямина Вербича.

Было ли положение "вне игры" у словенского вингера, во время того как Виктор Цыганков наносил первый удар по воротах Волынца?

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ Колос (Ковалевка) Виктор Цыганков Беньямин Вербич
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Комментарии (22)
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Лекарь (село Дарница)
12.12.2020 в 20:16
Никакого оффсайда нет. Могу скрин приложить, если кто-то слепой
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0
0
velo1925 (Kharkiv)
12.12.2020 в 20:07
Истинная причина почему суркис не хочет отдавать права футболам не потому что то каналы кротов, а из за того что они поставят 30 камер и будут показывать со всех ракурсов и тогда уже не натянешь ни офсайд ни пенальти ничего не сделаешь. шо скажите господа ?
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+4
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
12.12.2020 в 20:12
И это тоже. Хотя даже по видео здесь видно,что оффсайд есть.
Ответить
+1
0
shat (киев)
12.12.2020 в 20:05
правая нога защитника , примерно на 5 см дальще Вербича
Ответить
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.12.2020 в 20:08
ты только по ногам офсайд считаешь?)))
Ответить
+3
0
Alex-696 (Немирів)
12.12.2020 в 20:00
З такого повтору офсайда не видно. Вербіч із захисником на одній лінії. Нема стоп-кадру, нема лінії. Для чого той ВАР?
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+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.12.2020 в 20:05
дятел, сам нажми на "стоп" в момент удара!!! или и это для тебя непосильно???))))))
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+3
-1
Лекарь (село Дарница)
12.12.2020 в 20:16
Сам ты дятел. Я нажал на стоп во время удара. Вербич на одной линии. Так кто дятел?
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.12.2020 в 19:55
где эти голубые поборники честного судейства с основной ветки матча?
Ответить
+3
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
12.12.2020 в 19:59
У них принцип: где явный "косяк" Бобров-они эту ветку "не видят в упор".
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+2
-2
avatar
simargl (Чернигов)
12.12.2020 в 19:55
Было, как это не заметил вар х.з. ... а теперь уже всё равно... гол засчитан.
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+4
-2
sergkir
12.12.2020 в 19:59
Ни одного нормального повтора. Скорее был
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+1
-2
Oлeкcин (Н.)
12.12.2020 в 19:50
Только полные полярные петухи могут говорить, что не было офсайда у Вербича.
Ответить
+4
-3
avatar
hoy (Київ)
12.12.2020 в 19:44
Судил невменяемый еврей
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+2
-1
pilips111 (Чернигов)
12.12.2020 в 19:38
100% офсайд
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+7
-4
Димитър из Софии (София)
12.12.2020 в 19:38
Не было
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+4
-9
мандаринович (Львов)
12.12.2020 в 19:36
Какой офсайд! Мяч вратарь отбил на Циганкова!
Ответить
+1
-10
FC SD CLUB (Кривой Рог)
12.12.2020 в 19:38
Вербич был в оффсайде.
Ответить
+7
-3
George_D (Харьков)
12.12.2020 в 19:48
Тут такое дело. По старым-старым правилам, когда не было понятия "пассивного" офсайда - 100% был бы свисток и свободный. Потом ввели положение о "пассивном" офсайде, при котором игрок в момент удара может находиться ближе к воротам, чем крайний защитник, ЕСЛИ он не влияет на ход игры (никому не мешает) и не получает преимущества из своего офсайдного положения. Здесь как раз Вербич преимущество перед защитником получил будучи вне-игры, ближе к мячу, чем защитник, и быстрее защитника добрался до мяча. Так что офсайд.
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+7
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.12.2020 в 19:53
даже после такого полного объяснения для таких, как этот товарищ, офсайда не было))))
+1
-1
sergkir
12.12.2020 в 19:58
При чём здесь пассив если он играл? Офсайд
+2
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
12.12.2020 в 19:34
Однозначно оффсайд.
Ответить
+7
-5


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