Был ли офсайд у Вербича? Видео второго гола Цыганкова в ворота Колоса

В матче 13-го тура чемпионата Украины "Динамо" сыграло в результативную ничью с "Колосом" 2:2.

Поединок был наполнен спорными эпизодами и судейскими решениями. Одним из таких моментов стал второй гол столичной команды - было подозрение на офсайд у Беньямина Вербича.

Было ли положение "вне игры" у словенского вингера, во время того как Виктор Цыганков наносил первый удар по воротах Волынца?