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Был ли офсайд у Вербича? Видео второго гола Цыганкова в ворота Колоса
Подозрение на положение "вне игры" у вингера киевлян
В матче 13-го тура чемпионата Украины "Динамо" сыграло в результативную ничью с "Колосом" 2:2.
Поединок был наполнен спорными эпизодами и судейскими решениями. Одним из таких моментов стал второй гол столичной команды - было подозрение на офсайд у Беньямина Вербича.
Было ли положение "вне игры" у словенского вингера, во время того как Виктор Цыганков наносил первый удар по воротах Волынца?
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