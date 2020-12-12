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Динамо - Колос 2:2. Обзор матча и видео голов
Удаления, пенальти, уход Луческу с поля - было все
В матче 13-го тура УПЛ киевское "Динамо" принимало "Колос". Команды разошлись миром и разыграли ничью 2:2. В этом поединке было все: обилие физической борьбы, странные судейские решения, два пенальти и два удаления.
Команда Мирчи Луческу стала зимним чемпионом, но в случае победы "Шахтера" над "Ингульцем", разрыв между киевлянами и "горняками" сократиться к одному очку. В свою очередь у подопечных Костышина в активе 18 очков и "Колос" на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице.
Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Владимир Володин (Херсон)
Голы: Виктор Цыганков 74 (пен.), Виктор Цыганков 84 - Евгений Селезнев 49 (пен.), Денис Антюх 87
Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко (Богдан Леднев 90+5), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Александр Андриевский (Сергей Сидорчук 64), Жерсон Родригес (Денис Гармаш 46), Александр Сирота (Александр Караваев 46), Владислав Супряга (Беньямин Вербич 46), Томаш Кендзёра
Колос: Евгений Волынец, Матия Ром, Кирилл Петров, Максим Максименко, Денис Антюх, Евгений Селезнев (Владимир Лысенко 81), Вадим Милько (Евгений Новак 76), Александр Черноморец, Денис Костышин (Евгений Задоя 61), Павел Ореховский, Олег Ильин (Евгений Морозко 81)
Предупреждения: Виталий Миколенко 48, Николай Шапаренко 62, Виктор Цыганков 68 - Денис Костышин 27, Евгений Селезнев 31, Олег Ильин 51, Вадим Милько 68, Евгений Волынец 89
Удаления: Владимир Шепелев 54 (грубая игра) - Максим Максименко 72 (фол последней надежды)
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