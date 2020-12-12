Динамо - Колос 2:2. Обзор матча и видео голов

В матче 13-го тура УПЛ киевское "Динамо" принимало "Колос". Команды разошлись миром и разыграли ничью 2:2. В этом поединке было все: обилие физической борьбы, странные судейские решения, два пенальти и два удаления.

Команда Мирчи Луческу стала зимним чемпионом, но в случае победы "Шахтера" над "Ингульцем", разрыв между киевлянами и "горняками" сократиться к одному очку. В свою очередь у подопечных Костышина в активе 18 очков и "Колос" на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице.