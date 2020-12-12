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Гармаш: Сами виноваты, что пропустили второй гол и не смогли выиграть матч
Хавбек киевлян прокомментировал матч с "Колосом"
Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш поделился мыслями после
– Не знаю, как они принимают эти решения. Если так приняли, значит так и есть. Сами виноваты, что пропустили второй гол и не смогли выиграть матч. Нужно было в первом тайме более агрессивно сыграть.
– Был пенальти за фол на Селезневе?
– Я не видел. Миколенко говорит, что зацепил его чуть-чуть. Посмотрели ВАР – типа ударил его. Не знаю, как они принимают решения. Если ударил – значит пенальти.
– Когда Миколенко сбивал той же Селезнев, Виталий говорил, что это вторая желтая. Была там вторая желтая?
– По идее, должна быть. Если в штрафной сбивают человека – пенальти. Но по идее, должна быть. Миколенко сказал, что ему арбитр ответил: "Этот фол не такой жесткий, чтобы тянул на желтую карточку".
– Почему с "Колосом" постоянно пенальти, ВАР?
– Это хорошая команда, бойцовская. Даже когда товарищеские матчи играем с ними – тяжело.
– Президент и тренер поддержали?
– Да.
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