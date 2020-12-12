Гармаш: Сами виноваты, что пропустили второй гол и не смогли выиграть матч

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш поделился мыслями после ничьи с "Колосом" в матче 13-го тура УПЛ.

– Не знаю, как они принимают эти решения. Если так приняли, значит так и есть. Сами виноваты, что пропустили второй гол и не смогли выиграть матч. Нужно было в первом тайме более агрессивно сыграть.

– Был пенальти за фол на Селезневе?

– Я не видел. Миколенко говорит, что зацепил его чуть-чуть. Посмотрели ВАР – типа ударил его. Не знаю, как они принимают решения. Если ударил – значит пенальти.

– Когда Миколенко сбивал той же Селезнев, Виталий говорил, что это вторая желтая. Была там вторая желтая?

– По идее, должна быть. Если в штрафной сбивают человека – пенальти. Но по идее, должна быть. Миколенко сказал, что ему арбитр ответил: "Этот фол не такой жесткий, чтобы тянул на желтую карточку".

– Почему с "Колосом" постоянно пенальти, ВАР?

– Это хорошая команда, бойцовская. Даже когда товарищеские матчи играем с ними – тяжело.

– Президент и тренер поддержали?

– Да.