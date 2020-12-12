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Гармаш: Сами виноваты, что пропустили второй гол и не смогли выиграть матч

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек киевлян прокомментировал матч с "Колосом"

Гармаш: Сами виноваты, что пропустили второй гол и не смогли выиграть матч
Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш поделился мыслями после ничьи с "Колосом" в матче 13-го тура УПЛ.

– Не знаю, как они принимают эти решения. Если так приняли, значит так и есть. Сами виноваты, что пропустили второй гол и не смогли выиграть матч. Нужно было в первом тайме более агрессивно сыграть.

Был пенальти за фол на Селезневе?

– Я не видел. Миколенко говорит, что зацепил его чуть-чуть. Посмотрели ВАР – типа ударил его. Не знаю, как они принимают решения. Если ударил – значит пенальти.

– Когда Миколенко сбивал той же Селезнев, Виталий говорил, что это вторая желтая. Была там вторая желтая?

– По идее, должна быть. Если в штрафной сбивают человека – пенальти. Но по идее, должна быть. Миколенко сказал, что ему арбитр ответил: "Этот фол не такой жесткий, чтобы тянул на желтую карточку".

– Почему с "Колосом" постоянно пенальти, ВАР?

– Это хорошая команда, бойцовская. Даже когда товарищеские матчи играем с ними – тяжело.

– Президент и тренер поддержали?

– Да.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) УПЛ Колос (Ковалевка)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.12.2020 в 21:47
вот за это гармаш - молодец! не ноет
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Лекарь (село Дарница)
12.12.2020 в 21:06
Это правильно. не искать виноватых где-то на стороне
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