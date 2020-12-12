Мирча Луческу: Я не могу понять для чего этот VAR. Они смотрят его, когда хотят

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу раскритиковал VAR и поделился мыслями на счет матча его подопечных против "Колоса":

"У меня нет запасных и основных игроков. Все должны знать, что я хочу от них на поле. Тройка полузащиты очень хорошо сыграла и с "Ворсклой", и с "Мариуполем", поэтому нет у нас разделения на запасных и основных. Была у нас тяжелая игра с "Ференцварошом".

Проблема в другом. Я сделал замены в перерыве, и мы пропустили два гола, необоснованно потеряв очень много мячей в атаке. Это делали и Родригес, и Супряга. Они принимали очень плохие решения. Мне кажется, что они уже думали об отпуске

Я не могу понять для чего этот VAR. К сожалению, они смотрят его, когда хотят. Почему им не пользовались в первом тайме, когда Шапаренко едва не разорвали колено? Почему там не смотрели? В VAR оставляют фотографию последнего контакта. И момент с пенальти, и с красной карточкой Шепелева. Если остановить кадр, то будет выглядеть плохо, а в динамике это все не так ужасно.

Это невозможно столько красных карточек получать в каждой игре после VAR. Те же удаления Забарного и Мораеса, когда едет опорная нога. Здесь надо трактовать совершенно по-другому. А этот VAR приносит непонятности.

Все мы знаем мастерство Селезнева. Очень хороший игрок. Он знает, как извлечь максимальную выгоду в таких ситуациях, как симулировать, как кричать. Евгений поймал неопытного, молодого Миколенко при развороте. И, опять же, если смотреть последнюю фотографию VAR и смотреть момент - это разные ситуации. Повторы забирают слишком много времени. Невозможно стоять 3-5 минут, пока они промотают эту пленку для того, чтобы что-то изменить. Как по мне, лучше пусть судьи ошибаются, чем футбол становится менее динамичным через повторы.

Это ни в коем случае не умаляет заслуги "Колоса", который очень хорошо сыграл, хорошие игроки, организованная команда. Однако самой атмосферы футбола не было.

Очень хорошо, что 16 воспитанников клуба играли в Лиге Чемпионов, но нужно подкрепление. Нужно что-то изменить на этом уровне, на который мы поднялись. Нужен рост и нужно время для того, чтобы эти игроки выросли до того уровня, к которому мы движемся. Если есть терпение - нам нужен один год, если нет - усиливать команду необходимо уже", - сказал Луческу после игры.