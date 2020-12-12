Руслан Костышин: VAR должен быть на всех матчах УПЛ. Мы играем в разных условиях

Главный тренер ковалевского "Колоса" поделился мыслями относительно матча его команды против киевского "Динамо":

"Концовка сезона, последняя игра. Игры с грандами всегда важны в плане оценки самого себя. Играли с большим желанием и эмоциями. Второй тайм получился хаотичным. Считаю, что мы должны были добавить, когда у нас было на одного футболиста больше и постараться выиграть эту игру. С "Динамо" трудно играть в равноценных составах. Ничья закономерна.

Трудно сравнить с игрой "Динамо" в прошлом году. Структурно они играли так же. Их футболисты добавили в агрессии, движении. Они стали более дисциплинированными. Не думаю, что новый тренер придумал какую-то новую схему. Играют так же.

Надо смотреть моменты по VAR. Здесь VAR становится заметным, арбитры становятся его заложниками. А что делать, если VAR есть? Они должны идти, потому что им говорят в наушник идти и смотреть момент. Думаю, или принять это как данность, либо отменить VAR и играть как раньше, чтобы футбол был динамичнее. Потому что когда нужно смотреть какие-то моменты, он должен идти смотреть. Так, футбол превращается в черт знает что, больше в хоккей, с большими паузами. Больше всего раздражает то, что клубы сейчас не в одинаковых условиях. Во всех играх должна быть система видеоповторов.

"Динамо" думало, что с нами будет просто. Но так не произошло. Нам тоже хотелось хорошо сыграть с ними. Конец сезона, у каждого свои задачи, почему мы должны играть по-другому. Нам очки тоже нужны.

У нас были свои проблемы. У нас были периоды, когда мы выглядели плохо. Но мы прошли такой путь, все эти события, которые произошли с нашей командой, действительно трудно. Здесь еще и коронавирус, сборы. Впервые для многих футболистов, когда они играют в таком режиме.

Очень много событий в этом году. Это лучший сезон в истории нашего клуба. Сказал это на установке перед матчем. И добавил, что каким бы ни был матч с "Динамо" - они все равно молодцы.

Планируем сборы с 12 января в Турции. Будем жить в отеле кроме футбольных команд. О трансферах ничего сказать не могу, ведь всем известно, что я очень люблю своих нынешних футболистов", - сказал Костышин.