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Руслан Костышин: VAR должен быть на всех матчах УПЛ. Мы играем в разных условиях

Премьер-лига
(2 голосов)

Также наставник сказал, что это лучший сезон в истории клуба

Руслан Костышин: VAR должен быть на всех матчах УПЛ. Мы играем в разных условиях
Новина українською

Главный тренер ковалевского "Колоса" поделился мыслями относительно матча его команды против киевского "Динамо":

"Концовка сезона, последняя игра. Игры с грандами всегда важны в плане оценки самого себя. Играли с большим желанием и эмоциями. Второй тайм получился хаотичным. Считаю, что мы должны были добавить, когда у нас было на одного футболиста больше и постараться выиграть эту игру. С "Динамо" трудно играть в равноценных составах. Ничья закономерна.

Трудно сравнить с игрой "Динамо" в прошлом году. Структурно они играли так же. Их футболисты добавили в агрессии, движении. Они стали более дисциплинированными. Не думаю, что новый тренер придумал какую-то новую схему. Играют так же.

Надо смотреть моменты по VAR. Здесь VAR становится заметным, арбитры становятся его заложниками. А что делать, если VAR есть? Они должны идти, потому что им говорят в наушник идти и смотреть момент. Думаю, или принять это как данность, либо отменить VAR и играть как раньше, чтобы футбол был динамичнее. Потому что когда нужно смотреть какие-то моменты, он должен идти смотреть. Так, футбол превращается в черт знает что, больше в хоккей, с большими паузами. Больше всего раздражает то, что клубы сейчас не в одинаковых условиях. Во всех играх должна быть система видеоповторов.

"Динамо" думало, что с нами будет просто. Но так не произошло. Нам тоже хотелось хорошо сыграть с ними. Конец сезона, у каждого свои задачи, почему мы должны играть по-другому. Нам очки тоже нужны.

У нас были свои проблемы. У нас были периоды, когда мы выглядели плохо. Но мы прошли такой путь, все эти события, которые произошли с нашей командой, действительно трудно. Здесь еще и коронавирус, сборы. Впервые для многих футболистов, когда они играют в таком режиме.

Очень много событий в этом году. Это лучший сезон в истории нашего клуба. Сказал это на установке перед матчем. И добавил, что каким бы ни был матч с "Динамо" - они все равно молодцы.

Планируем сборы с 12 января в Турции. Будем жить в отеле кроме футбольных команд. О трансферах ничего сказать не могу, ведь всем известно, что я очень люблю своих нынешних футболистов", - сказал Костышин.

После ничьей с "Динамо" "Колос" занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ с 18-ю очками в активе.

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В статье: Руслан Костышин Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) VAR
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Источник:
Колос Ковалівка

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Комментарии (7)
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kampodua (Київ)
12.12.2020 в 20:43
Руслан, коли з Шахтарем так будете віддаватись грі? Чи не можна?)
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+2
-3
Alexs22 (Киев)
12.12.2020 в 20:49
Ну если им не будут по три левых пенальти ставить - может и будет бой с кротами.
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+3
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
12.12.2020 в 20:37
Вар вообще не должен быть. После его введения только хуже стало.
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+2
-2
Лекарь (село Дарница)
12.12.2020 в 20:56
Вот только не надо этих забросов. ВАР должен быть, он должен работать.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.12.2020 в 21:09
без вари - судейский произвол. при варе они понимают, что НУЖНО судить объективно, т.к. сами попадают под "судейство" над ними, потому что у них в руках есть все средства для принятия корректного решения по спорным эпизодам
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sergkir
12.12.2020 в 21:25
Ну и? Столько споров из за ВАРа! Пока ничего положительного нет! Хватит тестить его. Пусть судьи учатся им пользоваться, а потом внедрять. Со временем еще подкупят, пока те научатся, чтобы был на всех матчах
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.12.2020 в 21:30
вар - инструмент, судья - юзер. если юзер/бригада юзеров некомпетентны или "заряжены", то их нужно ОТСТРАНЯТЬ от судейства - всё просто! напрашивается вопрос: где взять судей на замену? ответ: 1. хз. 2. иноземцы (дорого, наверное☺) 3. привлечение судей из низших лиг, но тогда программа зацикливается и будет выполнена при 100%-й порядочности и компетентности оных)))
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