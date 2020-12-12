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Мимо кассы. Ни одно из ключевых судейских решений в матче Динамо - Колос не было правильным

Премьер-лига
(3 голосов)

Все плохо

Мимо кассы. Ни одно из ключевых судейских решений в матче Динамо - Колос не было правильным
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Недавно судейский эксперт Мирослав Ступар хвалил Игоря Пасхала, мол, опытный арбитр, хорошо применяет дисциплинарные санкции, дает играть, держит ритм. Но сегодня судейство Пасхала – это обстоятельство, испортившее футбол в матче "Динамо" - "Колос".

Хронология событий:

- 49-я минута: пенальти в ворота "Динамо" за прикосновение руки Миколенко к лицу Селезнева;

- 54-я минута: удаление Шепелева за то, что наступил на ногу Черноморца;

- 72-я минута: удаление Максименко по итогам единоборства с Вербичем на подступах к штрафной площади "Колоса";

- 74-я минута: пенальти в ворота "Колоса" за прикосновение Селезнева к Миколенко после игры Евгением в мяч.

Удаление Шепелева и не удаление Сикана – найдите хотя бы несколько отличий между эпизодами. ВИДЕО

Ни с одним решением не согласны судейские эксперты. Мирослав Ступар отмечает, что эту игру испортил прежде всего арбитр ВАР Николай Балакин. Ведь Игорь Пасхал сначала принимал правильные решения: не обратил внимания на эпизод на 49-й минуте, на 54-й показал Шепелеву желтую, Максименко на 72-й не собирался удалять.

- ВАР система – нужна, но не в таком виде, как ее применяют у нас, - говорит Мирослав Иванович. - У нас любой контакт между футболистами пересматривается на повторах. Но футбол – контактный вид спорта. И если бы не ВАР - Игор Пасхал справился бы с игрой. Первоначально он принимал правильные решения, но затем менял их после применения видеоповтора.

Лишь на 74-й минуте Пасхал не смотрел повтор, а сразу зафиксировал фол со стороны Селезнева. Мяч был у ноги Миколенко, Селезнев сзади махнул правой ногой и попал в мяч. А потом попал Миколенко в ногу. Это такой же контакт, как и между Миколенко и Селезневым в штрафной "Динамо" – обычная игровая ситуация, контактная борьба. Это в детском футболе нужно пресекать контакты, думая о здоровье детей. Но на профессиональном уровне футболистам нужно давать играть. А здесь опустили все до уровня "нежности". Безобразие, - возмущается Мирослав Иванович.

В эпизоде, когда удалили Максименко (74-я минута), первым фолил Вербич.

На 31-й минуте Селезнев грубо сыграл против Шапаренко - подобно тому, как позже Шепелев сыграл против Черноморца. Но удаление Селезнев, в отличие от игрока "Динамо" не получил.

Надо добавить, что во время второго гола Цыганкова были подозрения на офсайд у Вербича, однако Мирослав Ступар не готов говорить об ошибке бригады арбитров. Такие моменты обычно система определяет с точностью до миллиметров, замечая то, что не заметно (или заметно в искаженном виде) на обычном видеоповторе.

Есть нарекания на работу арбитров в матче "Ворскла" - "Минай" (1:1). В частности, в эпизоде ​​со вторым отмененным из-за офсайда голом "Ворсклы". Офсайд очевиден и его, по мнению Мирослава Ступара, следовало фиксировать сразу, а не ждать, пока "Ворскла" закончит атаку. Рекомендации давать доигрывать эпизод до конца касаются моментов, в которых ты не до конца уверен по поводу "вне игры". Здесь же все было очевидно, и затягивать эпизод на несколько минут – это лишняя трата времени, нервов и энергии футболистов.

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В статье: Динамо (Киев) Мирослав Ступар Игорь Пасхал Колос (Ковалевка)
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Комментарии (5)
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MES QUE UN CLUB
12.12.2020 в 21:18
Как умеем.)))
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0
0
Oлeкcин (Н.)
12.12.2020 в 21:11
А-ха-хах, Ступар - это жена Годуляна, тот еще независимый иксперд в голубой футболке :)
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+1
-4
UA Hero (Chernivtsi)
12.12.2020 в 20:56
Поки що від ВАР одні негативи.
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+2
-1
Жора Перфоратор (Киев)
12.12.2020 в 20:52
Не футбол,а сплошной ВАР.Судит не главный,а ослы в телевизоре.Помойка,а не чемпионат.
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+4
0
zirka199 (Черкассы)
12.12.2020 в 20:46
Ну почему же мимо кассы? Как раз наоборот))) Пачкал не плохо заработал, в перерыве из Бразилии получил перевод в долларах!!!
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+8
-3


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