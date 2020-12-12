Мимо кассы. Ни одно из ключевых судейских решений в матче Динамо - Колос не было правильным

Недавно судейский эксперт Мирослав Ступар хвалил Игоря Пасхала, мол, опытный арбитр, хорошо применяет дисциплинарные санкции, дает играть, держит ритм. Но сегодня судейство Пасхала – это обстоятельство, испортившее футбол в матче "Динамо" - "Колос".

Хронология событий:

- 49-я минута: пенальти в ворота "Динамо" за прикосновение руки Миколенко к лицу Селезнева;

- 54-я минута: удаление Шепелева за то, что наступил на ногу Черноморца;

- 72-я минута: удаление Максименко по итогам единоборства с Вербичем на подступах к штрафной площади "Колоса";

- 74-я минута: пенальти в ворота "Колоса" за прикосновение Селезнева к Миколенко после игры Евгением в мяч.

Удаление Шепелева и не удаление Сикана – найдите хотя бы несколько отличий между эпизодами. ВИДЕО

Ни с одним решением не согласны судейские эксперты. Мирослав Ступар отмечает, что эту игру испортил прежде всего арбитр ВАР Николай Балакин. Ведь Игорь Пасхал сначала принимал правильные решения: не обратил внимания на эпизод на 49-й минуте, на 54-й показал Шепелеву желтую, Максименко на 72-й не собирался удалять.

- ВАР система – нужна, но не в таком виде, как ее применяют у нас, - говорит Мирослав Иванович. - У нас любой контакт между футболистами пересматривается на повторах. Но футбол – контактный вид спорта. И если бы не ВАР - Игор Пасхал справился бы с игрой. Первоначально он принимал правильные решения, но затем менял их после применения видеоповтора. Лишь на 74-й минуте Пасхал не смотрел повтор, а сразу зафиксировал фол со стороны Селезнева. Мяч был у ноги Миколенко, Селезнев сзади махнул правой ногой и попал в мяч. А потом попал Миколенко в ногу. Это такой же контакт, как и между Миколенко и Селезневым в штрафной "Динамо" – обычная игровая ситуация, контактная борьба. Это в детском футболе нужно пресекать контакты, думая о здоровье детей. Но на профессиональном уровне футболистам нужно давать играть. А здесь опустили все до уровня "нежности". Безобразие, - возмущается Мирослав Иванович.

В эпизоде, когда удалили Максименко (74-я минута), первым фолил Вербич.

На 31-й минуте Селезнев грубо сыграл против Шапаренко - подобно тому, как позже Шепелев сыграл против Черноморца. Но удаление Селезнев, в отличие от игрока "Динамо" не получил.

Надо добавить, что во время второго гола Цыганкова были подозрения на офсайд у Вербича, однако Мирослав Ступар не готов говорить об ошибке бригады арбитров. Такие моменты обычно система определяет с точностью до миллиметров, замечая то, что не заметно (или заметно в искаженном виде) на обычном видеоповторе.

Есть нарекания на работу арбитров в матче "Ворскла" - "Минай" (1:1). В частности, в эпизоде ​​со вторым отмененным из-за офсайда голом "Ворсклы". Офсайд очевиден и его, по мнению Мирослава Ступара, следовало фиксировать сразу, а не ждать, пока "Ворскла" закончит атаку. Рекомендации давать доигрывать эпизод до конца касаются моментов, в которых ты не до конца уверен по поводу "вне игры". Здесь же все было очевидно, и затягивать эпизод на несколько минут – это лишняя трата времени, нервов и энергии футболистов.