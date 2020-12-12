Рух - Днепр-1 4:1. Потеря невинности

Григорий Козловский, владелец львовского "Руха", в привычном для себя стиле, сосредоточенно ждал стартового свистка в VIP-ложе. Он понимал, что для того, чтобы не уйти праздновать Новый год с грузом в виде последнего места, сегодня нужно обязательно побеждать. Любой другой вариант оставлял его клуб на самом дне.

Гости к такому важному матчу подобраны были идеально. Находился на трибунах и Остап Маркевич, и Игорь Цыганык, а рядом с самим Козловским стоял Артем Милевский. Не знаем, был ли это дружеский визит или жирный намек на будущий трансфер. Для тех, кто не знает - не так давно опытный форвард покинул "Динамо" из города Брест и стал свободным агентом. Говорят, что его ждут на западной Украине, причем не только во Львове.

Соперник "Руху" под конец года выпал подходящий. Игорю Йовичевичу удалось на первых порах вдохнуть жизнь в "Днепр-1", но дальше начался серьезный спад. В последних пяти матчах, если не считать тур 13-й, днепровский коллектив лишь проигрывал, а последнюю победу они праздновали еще 24-го октября. Всячески мешал хорватскому тренеру COVID-19, который забрал у него половину основы. Уже по прибытию во Львов стало известно, что положительными оказались Тэйлор и Ди Франко. А ведь оба должны были играть сегодня в старте.

Артем Милевский, еще не подписав контракт с "Рухом", уже успел стать для них фартовым. Ибо как иначе объяснить все то, что происходило в первой половине. За 12 туров команда Федыка была худшей в плане созидания, но сегодня за 45 минут забила трижды. Причем, каждый раз по-особенному. Вначале защита "Днепра-1" позволила пробить из-за пределов штрафной Федорчуку, которому большего и не надо. Потом, Валерий, вероятно находясь в офсайде, очутился без опеки после подачи стандарта и точно нанес удар головой. В конце тайма Кухаревич наконец-то размочил счет своих голов в УПЛ, забив после прострела Мысыка. Одним словом, у "Руха" в первом тайме получалось все.

Второй тайм стал формальностью, которую нужно было соблюсти. Возможно, болельщики днепрян ожидали, что их любимая команда покажет оскал, ведя борьбу не столько за очки, сколько за собственную честь. Но нет, борьба - это не про "Днепр-1". По крайней мере, не в сегодняшнем его виде. Можно придумать сколько угодно оправданий такой игре, начиная от моральной усталости и заканчивая кадровыми проблемами. Это все имеет место быть. Но мы выгораживать команду Йовичевича не хотим, ведь даже в самых тяжелых ситуациях одни не сдаются до последнего, пока другие поднимают белый флаг при первых же трудностях. И даже гол престижа, который случился уже под занавес матча, не особо поднял настроение гостям, ведь уже в следующий атаке "Рух" в четвертый раз огорчил Сарнавского. И как тут не вспомнить знаменитую поговорку - "Вы забьете нам сколько можете, мы вам - сколько захотим". Сегодня было именно так.

А футболисты "Руха" впервые оправдали все комплименты, которые на каждой пресс-конференции говорил Иван Федыка. Наконец-то львовяне смогли добыть свою первую победу в рамках высшего украинского дивизиона, вот только хватит ли этого для того, чтобы "украинский Нагельсманн" сохранил свой пост? Ведь по игре коллектива все равно остаются большие вопросы.

Favbet-лига. 13-й тур

Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Ассистенты: Александр Корнийко (Миргород), Максим Чертоляс (Херсон)

Рух - СК Днепр-1 4:1

Голы: Валерий Федорчук 4, Валерий Федорчук 36, Николай Кухаревич 45+1, Юрий Климчук 86 - Александр Сваток 84

Рух: Александр Бандура, Роман Гагун, Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Марьян Мысык, Ярослав Мартынюк, Богдан Бойчук, Максим Иг. Белый, Милош Стаменкович, Николай Кухаревич (Даниил Кондраков 68), Ростислав Русин (Андрей Кухарук 87)

СК Днепр-1: Богдан Сарнавский, Александр Сафронов, Владимир Адамюк, Сергей С.Кравченко, Артем Довбик, Алексей Хобленко (Дмитрий Коркишко 62), Егор Ярмолюк (Сергей Булеца 46), Сергей Логинов (Арсений Батагов 46), Александр Назаренко (Константин Домарацкий 85), Александр Сваток, Даниил Игнатенко

Предупреждения: Юрий Климчук 50 - Егор Ярмолюк 14