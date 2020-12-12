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Рух - Днепр-1 4:1. Потеря невинности

Премьер-лига
(2 голосов)

Львовяне добывают первую в своей истории победу в рамках УПЛ

Рух - Днепр-1 4:1. Потеря невинности
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Григорий Козловский, владелец львовского "Руха", в привычном для себя стиле, сосредоточенно ждал стартового свистка в VIP-ложе. Он понимал, что для того, чтобы не уйти праздновать Новый год с грузом в виде последнего места, сегодня нужно обязательно побеждать. Любой другой вариант оставлял его клуб на самом дне.

Гости к такому важному матчу подобраны были идеально. Находился на трибунах и Остап Маркевич, и Игорь Цыганык, а рядом с самим Козловским стоял Артем Милевский. Не знаем, был ли это дружеский визит или жирный намек на будущий трансфер. Для тех, кто не знает - не так давно опытный форвард покинул "Динамо" из города Брест и стал свободным агентом. Говорят, что его ждут на западной Украине, причем не только во Львове.

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Соперник "Руху" под конец года выпал подходящий. Игорю Йовичевичу удалось на первых порах вдохнуть жизнь в "Днепр-1", но дальше начался серьезный спад. В последних пяти матчах, если не считать тур 13-й, днепровский коллектив лишь проигрывал, а последнюю победу они праздновали еще 24-го октября. Всячески мешал хорватскому тренеру COVID-19, который забрал у него половину основы. Уже по прибытию во Львов стало известно, что положительными оказались Тэйлор и Ди Франко. А ведь оба должны были играть сегодня в старте.

Артем Милевский, еще не подписав контракт с "Рухом", уже успел стать для них фартовым. Ибо как иначе объяснить все то, что происходило в первой половине. За 12 туров команда Федыка была худшей в плане созидания, но сегодня за 45 минут забила трижды. Причем, каждый раз по-особенному. Вначале защита "Днепра-1" позволила пробить из-за пределов штрафной Федорчуку, которому большего и не надо. Потом, Валерий, вероятно находясь в офсайде, очутился без опеки после подачи стандарта и точно нанес удар головой. В конце тайма Кухаревич наконец-то размочил счет своих голов в УПЛ, забив после прострела Мысыка. Одним словом, у "Руха" в первом тайме получалось все.

Рух - Днепр-1 4:1. Потеря невинности - изображение 2

Второй тайм стал формальностью, которую нужно было соблюсти. Возможно, болельщики днепрян ожидали, что их любимая команда покажет оскал, ведя борьбу не столько за очки, сколько за собственную честь. Но нет, борьба - это не про "Днепр-1". По крайней мере, не в сегодняшнем его виде. Можно придумать сколько угодно оправданий такой игре, начиная от моральной усталости и заканчивая кадровыми проблемами. Это все имеет место быть. Но мы выгораживать команду Йовичевича не хотим, ведь даже в самых тяжелых ситуациях одни не сдаются до последнего, пока другие поднимают белый флаг при первых же трудностях. И даже гол престижа, который случился уже под занавес матча, не особо поднял настроение гостям, ведь уже в следующий атаке "Рух" в четвертый раз огорчил Сарнавского. И как тут не вспомнить знаменитую поговорку - "Вы забьете нам сколько можете, мы вам - сколько захотим". Сегодня было именно так.

А футболисты "Руха" впервые оправдали все комплименты, которые на каждой пресс-конференции говорил Иван Федыка. Наконец-то львовяне смогли добыть свою первую победу в рамках высшего украинского дивизиона, вот только хватит ли этого для того, чтобы "украинский Нагельсманн" сохранил свой пост? Ведь по игре коллектива все равно остаются большие вопросы.

Favbet-лига. 13-й тур
Львов. "Арена Львов"
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Александр Корнийко (Миргород), Максим Чертоляс (Херсон)
Рух - СК Днепр-1 4:1
Голы: Валерий Федорчук 4, Валерий Федорчук 36, Николай Кухаревич 45+1, Юрий Климчук 86 - Александр Сваток 84
Рух: Александр Бандура, Роман Гагун, Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Марьян Мысык, Ярослав Мартынюк, Богдан Бойчук, Максим Иг. Белый, Милош Стаменкович, Николай Кухаревич (Даниил Кондраков 68), Ростислав Русин (Андрей Кухарук 87)
СК Днепр-1: Богдан Сарнавский, Александр Сафронов, Владимир Адамюк, Сергей С.Кравченко, Артем Довбик, Алексей Хобленко (Дмитрий Коркишко 62), Егор Ярмолюк (Сергей Булеца 46), Сергей Логинов (Арсений Батагов 46), Александр Назаренко (Константин Домарацкий 85), Александр Сваток, Даниил Игнатенко
Предупреждения: Юрий Климчук 50 - Егор Ярмолюк 14

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В статье: Валерий Федорчук Рух (Львов) Александр Сваток СК Днепр-1 Юрий Климчук Николай Кухаревич
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Комментарии (26)
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фрілансер (Львів)
12.12.2020 в 21:46
І на старуху буваєт проРУХа...
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ascent (Луксор)
12.12.2020 в 21:46
Скажите, а это мы увидели в исполнении Днепр-1 уже тотальный футбол или еще нет?
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DimON1976 (Днепр)
12.12.2020 в 21:48
Это он! Тотальный нефутбол!
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0
0
DimON1976 (Днепр)
12.12.2020 в 21:43
Вiтаю СК НеДнпiпро-14 с выдающимся резалтом! Браво "команда"!
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Kolibri (Киевоград)
12.12.2020 в 21:43
Все по делу!
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urik (Кривой Рог)
12.12.2020 в 21:42
Сброд бродячих клоунов . Шабашники--халтурщики ...Сбор провести на болоте. Сейчас эти бездари , позорящие славные традиции Днепра , получат бабосы , украденные спонсором у "пересічних громадян України" и свалят со своими хорями в Египты --Эмираты типа отдыхать... Устали бездельничать ! Бл.... , последнее место ! А главное же ,что мысли нет, команды нет , желания нет . Ну что тут Йовічевіч сделает , этим ган..нам и Гвардиола не поможет. Только Юра Максимов -- даст в рыло , может кто-то еще и побежит !
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DimON1976 (Днепр)
12.12.2020 в 21:45
Юрик - поддерживаю!
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ascent (Луксор)
12.12.2020 в 21:41
Никто не знает сЙовичевичем журналисты хоть по-украински разговаривали ?
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0
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DimON1976 (Днепр)
12.12.2020 в 21:46
Ха-ха! Вот это заюморил! Иди медаль возьми у ВВП.
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0
0
DimON1976 (Днепр)
12.12.2020 в 21:41
Йовичевич должен уйти. Такие выдающиеся результаты может даже Крава- ложара показывать.
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0
0
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ascent (Луксор)
12.12.2020 в 21:43
Как уйти, а кто говорил, что придет хорват и наведет порядок в команде? Может еще не все навел?
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0
0
LAZ E183 (Рига)
12.12.2020 в 21:33
Вітаю Рух з заслуженою перемогою! Сказати чесно, не очікував. Практично бездоганна гра в захисті до 60хв. Дніпро-1, з огляду на склад, грав дуже беззубо, наче команда рівня нинішнього Кременя (при всій повазі,але щось пішло в них не так з Головком і нашвидкруч зібраним складом) З Шумським і Львів би такий Дніпро-1 розтрощив. Співчуття Йовічевічу — не чужа людина для львівського футболу.
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+1
0
аалекс ( Крым)
12.12.2020 в 21:27
Ну ничего, главное, чтобы Береза своих парней на Еврокубки хорошо настроил. Рух хорошо играл, заслуженная победа.
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+2
-1
DimON1976 (Днепр)
12.12.2020 в 21:28
Аоржал? Доволен?
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
12.12.2020 в 21:34
на какие еще еврокубки?
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0
0
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Hugo64 (PARIS)
12.12.2020 в 21:26
состав днепратипа1 вроде ничего НО..игра то какая то беззубая- Даа это ВАМ не вторая лига
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+1
0
LAZ E183 (Рига)
12.12.2020 в 21:34
Ну, Адамюк здав після Львова... Логінов теж здав... Захист дуже слабкий, передня ланка дров'яна.
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0
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Dimka26 (Чернигов)
12.12.2020 в 21:38
Так все игроки автоматом сдают, если клуб не может достигать результат. А так, по уровню он очень неплох Адамюк. К тому же ДУгласа купили. БУлеца, Дубинчак, Хобленко, ДИ Франко, Пихаленок, Батагов и т.д. - хорошего уровня игроки.
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
12.12.2020 в 21:36
состав днепра входит точно в пятерку сильнейших в УПЛ.
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0
0
LAZ E183 (Рига)
12.12.2020 в 21:41
Те саме кілька років підряд писали про Карпати — мають боротися за єврокубки, а плентаються в хвості. Про їх нинішню долю краще не згадувати, оскільки це жах. Грають в футбол не прізвища і колишні заслуги, грають футболісти, в конкретний час і в конкретному місці. Агробізнес нещодавно без іменитих гравців переграв Ворсклу, а Львів — Десну. Чижевський переграв Максимова, а Шумський — Рябоконя. Це футбол.
0
0
LAZ E183 (Рига)
12.12.2020 в 21:43
Я бачив Адамюка у Львові, він був тоді дуже сильним гравцем. Не грав кілька місяців — з того часу і здав. Ді Франко в Карпатах мені подобався значно більше. Дубінчак краще грав в Арсеналі, в Карпатах — гірше.
0
0
DimON1976 (Днепр)
12.12.2020 в 21:26
Чмыри вонючие - уберите Днепр из названия! Хватит позорить славный город!!! Вы - СК Гавно! Запомните это! Никто не будет за вас болеть вонючие лузеры! Берёза, а на хрен ты взял это чмо йовичевич? Лучше, чем Миха? Сильно лучше? Просто твари! Идите на хрен в первую, а потом и во вторую лигу, вонючки)))
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+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
12.12.2020 в 21:33
Пока в клубом будут править Колома и его куклы - ничего хорошего не будет. Это уже давно нужно было усвоить.
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0
0
LAZ E183 (Рига)
12.12.2020 в 21:37
Тю, я знаю чимало тих, хто СК Дніпро-1 ледве не тим самим Дніпром вважає. Не треба нікого пародіювати... Творіть свою історію, ось і все.
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0
0
C_Ballack (Днепр)
12.12.2020 в 21:23
За такую потерю невинности Рух надо судить!!! Это же изнасилование в чистом виде!!!
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
12.12.2020 в 21:33
да еще и несовершеннолетний днепр
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0
0


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