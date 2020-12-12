Вербич: Мне просто кажется, что судья дает красную, когда захочет. Они же сами до конца правила не понимают

Вингер "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал игру своей команды против "Колоса":

"Результат не устраивает нас. Мы хотели выиграть, уйти в отпуск с тремя очками. Но мы все равно закончили на первом месте, это очень хорошо для сезона. Но сегодня мы должны были выиграть, потому что у нас команда лучше, чем у "Колоса", как мне кажется.

Сегодня вы видели, что творилось на поле. Плохо начали. Даже не знаю, что там произошло, была красная или нет, пенальти. Мне просто кажется, что когда он захочет - даст красную, если нет - не даст. Нет слов просто.

Никто из нас не понимает на 100% правила. Думаю, даже судья на 100% не понимает. Потому что там прямая нога, можно посмотреть на видео, паузу сделает, вот прямая нога - красная карточка. Так ты можешь каждый момент смотреть. Не хочется больше об этом говорить. Мы в каждом матче получаем красную, а затем снова говорим и ничего не меняется.

- Почему с первых минут «Динамо» выглядело несобранным? Где-то уже в отпуске были мыслями?

Нет, мы не были в отпуске мыслями. Мы хорошо тренировались. После «Ференцвароша», вы же знаете, тренер Луческу, настраивает нас очень серьезно, мотивировал нас на каждый матч в сезоне, как и на "Колос". Не знаю, просто не пошла что-то игра в первом тайме.

У нас был момент хороший, не забили. Затем был пенальти, красная карточка. Хорошо, что вернулись в игру, забили два мяча. Но из-за нашей ошибки мы пропустили очень такой “дешевый” гол, так сказать. Жаль.

Не ожидал увидеть Луческу в центре поля. Я тоже был очень-очень нервным. Не хотел материться, ничего плохого сделать, но нервы были уже на пределе. Трудные моменты, когда не можешь ничего изменить. Просто хотели вырвать победу, но в конце не повезло нам.

Конечно, это приятно идти в отпуск лидером. Чемпионат - марафон, но сейчас только половина. Во второй половине на выезде будем большинство матчей проводить. Будет очень трудно. Но сейчас в отпуск, нужно хорошо отдохнуть. Надеюсь, мы останемся на первом месте", - сказал Вербич.