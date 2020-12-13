Матч Ингулец - Шахтер под угрозой срыва из-за погодных условий

"Команда №1" сообщает, что матч 13-го тура чемпионата Украины "Ингулец" - "Шахтер" находится под угрозой срыва из-за погодных условий.

Поединок должен пройти завтра, 13-го декабря на стадионе "Зирка" в Кропивницком. Но из-за дождя и минусовой температуры поле пребывает в плохом состоянии, а подогрев поля на футбольной арене отсутствует.

"Ингулец" на данный момент не подавал запрос руководству УПЛ, чтобы перенести матч на другой день или другой стадион.

Начало поединка запланировано в 14:00. Прогноз погоды показывает, что завтра в Кропивницком во время игры ожидается снег с дождем и температура +1.