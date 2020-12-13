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Мирча-пешеход. Еще одно подтверждение растерянности арбитра матча Динамо - Колос

Премьер-лига
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Нарушение есть - наказания нет

Мирча-пешеход. Еще одно подтверждение растерянности арбитра матча Динамо - Колос
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Игорь Пасхал в матче "Динамо" - "Колос" принял ряд странных, противоречивых и непрофессиональных, по мнению судейских экспертов, решений. Не помогала даже система VAR. Напротив, видеоповторы только вредили. Просмотр арбитром видеоповторов постоянно сбивал ритм игры и не приносил желаемых дивидендов: игровые ситуации трактовались не в соответствии с Правилами.

Об этом мы писали в отдельном материале.

Сейчас же нужно акцентировать внимание на еще одной ситуации, которая ярко описывает растерянность Игоря Пасхала в этом матче. На 54-й минуте, реагируя на вынесение Владимиру Шепелеву красной карточки, тренер "Динамо" покинул техническую зону, вышел на поле, поругался с арбитром, а затем направился в подтрибунное помещение. Примерно через три минуты пеший поход Мирчи Луческу завершился там, где и начался – в технической зоне на тренерском мостике.

Мирча-пешеход. Еще одно подтверждение растерянности арбитра матча Динамо - Колос - изображение 1

Мирча-пешеход. Еще одно подтверждение растерянности арбитра матча Динамо - Колос - изображение 2

Самое удивительное, что самовольный выход на поле и дальнейший отход в помещение стадиона никаким образом не был наказан арбитром в поле. Хотя это явное нарушение правил: во время игровых минут тренер не имеет права выходить за пределы технической зоны.

- Минимум – желтая карточка, - говорит судейский эксперт Сергей Шебек. - А если со стороны Луческу было грубое поведение - то и красная. Пасхал не имел права не реагировать на такие действия тренера одной из команд. А он посмотрел и просто стоял, как вкопанный.

Интересно, будет ли наказан Мирча Луческу постфактум?

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Игорь Пасхал Колос (Ковалевка)
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