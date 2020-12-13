Защитник "Колоса" Кирилл Петров прокомментировал ничью в матче с "Динамо" (2:2) в 13-м туре УПЛ.

"Если бы болельщики были на стадионе, думаю, игра бы им понравилась. В последние секунды встречи был накал. Приятно сыграть с "Динамо" 2:2. Это больше положительный результат, чем негативный. И у них были моменты, и у нас – игра была открытой сегодня. Поэтому ничья – закономерный результат.

Мы с первых минут играем на победу, ведь матч начинается со счета 0:0. Поэтому стремились победить, несмотря даже на большое имя "Динамо" Киев. Играли в свой футбол и выполняли ту установку, которую дал тренер. И мы ее полностью выполнили, лишь немного не хватило удачи.

В целом, тренер сказал, что сезон удачный. Думаю, если каждый из нас посмотрит, сколько матчей мы сыграли, то увидит больше хороших игр, чем плохих. Каждый себе занесет в позитив сезон", - сказал Петров в комментарии YouTube-каналу "Колоса".