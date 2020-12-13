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Кирилл Петров – о ничьей с Динамо: Стремились победить, несмотря на имя соперника
Защитник "Колоса" об игре с киевлянами
Защитник "Колоса" Кирилл Петров прокомментировал ничью в матче с "Динамо" (2:2) в 13-м туре УПЛ.
"Если бы болельщики были на стадионе, думаю, игра бы им понравилась. В последние секунды встречи был накал. Приятно сыграть с "Динамо" 2:2. Это больше положительный результат, чем негативный. И у них были моменты, и у нас – игра была открытой сегодня. Поэтому ничья – закономерный результат.
Мы с первых минут играем на победу, ведь матч начинается со счета 0:0. Поэтому стремились победить, несмотря даже на большое имя "Динамо" Киев. Играли в свой футбол и выполняли ту установку, которую дал тренер. И мы ее полностью выполнили, лишь немного не хватило удачи.
В целом, тренер сказал, что сезон удачный. Думаю, если каждый из нас посмотрит, сколько матчей мы сыграли, то увидит больше хороших игр, чем плохих. Каждый себе занесет в позитив сезон", - сказал Петров в комментарии YouTube-каналу "Колоса".
После 13-ти туров "Колос" имеет в своем активе 18 очков, расположившись на 5-й строчке в УПЛ.
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