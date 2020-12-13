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Кирилл Петров – о ничьей с Динамо: Стремились победить, несмотря на имя соперника

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник "Колоса" об игре с киевлянами

Кирилл Петров – о ничьей с Динамо: Стремились победить, несмотря на имя соперника
Новина українською

Защитник "Колоса" Кирилл Петров прокомментировал ничью в матче с "Динамо" (2:2) в 13-м туре УПЛ.

"Если бы болельщики были на стадионе, думаю, игра бы им понравилась. В последние секунды встречи был накал. Приятно сыграть с "Динамо" 2:2. Это больше положительный результат, чем негативный. И у них были моменты, и у нас – игра была открытой сегодня. Поэтому ничья – закономерный результат.

Мы с первых минут играем на победу, ведь матч начинается со счета 0:0. Поэтому стремились победить, несмотря даже на большое имя "Динамо" Киев. Играли в свой футбол и выполняли ту установку, которую дал тренер. И мы ее полностью выполнили, лишь немного не хватило удачи.

В целом, тренер сказал, что сезон удачный. Думаю, если каждый из нас посмотрит, сколько матчей мы сыграли, то увидит больше хороших игр, чем плохих. Каждый себе занесет в позитив сезон", - сказал Петров в комментарии YouTube-каналу "Колоса".

После 13-ти туров "Колос" имеет в своем активе 18 очков, расположившись на 5-й строчке в УПЛ.

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В статье: Кирилл Петров Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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Alex-696 (Немирів)
13.12.2020 в 09:18
А що ж ви з фк вагіна не "стрємітєсь"? Навіть костишин казав, що ми до гри з кротами не готуємось, а тут: хотіли виграти, бо ж із грандом грали.
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