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Йовичевич – о разгроме от Руха: Сначала из-за коронавируса некому было тренировать, а теперь – некого
Наставник списывает все неудачи на болезнь
Наставник "Днепра-1" Игор Йовичевич прокомментировал разгромное поражение от "Руха" (1:4).
"Должны поздравить Рух с сегодняшней игрой — они заслуженно победили. Быстрый гол помог сопернику обрести уверенность, а мы не смогли найти силы, чтобы перевернуть ситуацию. После второго гола мы имели пару возможностей, чтобы забить, но потом пропустили контратаку. Очень трудно было сегодня. Это не является причиной сегодняшнего поражения, но ноябрь был очень непростым для нас. Болезнь нас просто уничтожила, и это одна из причин.
Полмесяца не было тренерского штаба, сейчас полмесяца некого тренировать. Каждый день выпадает по 3-4 игрока. Было 19 футболистов, а сейчас 11. Поэтому, мы не в равных условиях играем матчи, которые очень ответственны для нас. Но не будем сейчас паниковать. Мы знаем, что демонстрировали в октябре хороший футбол. Динамика, которая была в октябре, исчезла в ноябре из-за болезни", — цитирует Йовичевича официальный сайт клуба.
Отметим, что для "Руха" эта победа стала первой в УПЛ.
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