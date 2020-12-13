Наставник "Днепра-1" Игор Йовичевич прокомментировал разгромное поражение от "Руха" (1:4).

"Должны поздравить Рух с сегодняшней игрой — они заслуженно победили. Быстрый гол помог сопернику обрести уверенность, а мы не смогли найти силы, чтобы перевернуть ситуацию. После второго гола мы имели пару возможностей, чтобы забить, но потом пропустили контратаку. Очень трудно было сегодня. Это не является причиной сегодняшнего поражения, но ноябрь был очень непростым для нас. Болезнь нас просто уничтожила, и это одна из причин.

Полмесяца не было тренерского штаба, сейчас полмесяца некого тренировать. Каждый день выпадает по 3-4 игрока. Было 19 футболистов, а сейчас 11. Поэтому, мы не в равных условиях играем матчи, которые очень ответственны для нас. Но не будем сейчас паниковать. Мы знаем, что демонстрировали в октябре хороший футбол. Динамика, которая была в октябре, исчезла в ноябре из-за болезни", — цитирует Йовичевича официальный сайт клуба.