Официально: Матч Ингулец – Шахтер отменен

Матч 13-го тура УПЛ "Ингулец" – "Шахтёр" официально отменён.

После консультации представителей клуба было решено отменить игру в связи с тяжелыми погодными условиями, которые повлияли на качество газона, сообщает пресс-служба "Ингульца".

Поединок должен пройти на стадионе "Зирка" в Кропивницком. Но из-за дождя и минусовой температуры поле пребывало в плохом состоянии, а подогрев поля на футбольной арене и вовсе отсутствует. Напомним, начало матча было запланировано на 14:00.

"Ингулец" может договориться с "Шахтером" о переносе матча в другой город, если это устроит УПЛ и транслятора встречи. Стороны уже начали вести переговоры. Поскольку в отмене матча виноват "Ингулец", который не подготовил поле, клуб рискует получить техническое поражение, сообщает телеканал Футбол.

Журналист телеканала также рассказал, что директор "Ингульца" Евгений Мороз указывал на регламент, что решение об отмене матча должно быть принято не позднее, чем за 60 минут до начала встречи. То есть поле нужно проверить в 13:00. Однако "делегат ответил, что если поле не изменилось за сутки, то при таких погодных условиях поле точно не станет лучше".