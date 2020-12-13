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Официально: Матч Ингулец – Шахтер отменен

Премьер-лига
(1 голосов)

Качество газона не позволяет провести игру

Официально: Матч Ингулец – Шахтер отменен
Новина українською

Матч 13-го тура УПЛ "Ингулец" – "Шахтёр" официально отменён.

После консультации представителей клуба было решено отменить игру в связи с тяжелыми погодными условиями, которые повлияли на качество газона, сообщает пресс-служба "Ингульца".

Поединок должен пройти на стадионе "Зирка" в Кропивницком. Но из-за дождя и минусовой температуры поле пребывало в плохом состоянии, а подогрев поля на футбольной арене и вовсе отсутствует. Напомним, начало матча было запланировано на 14:00.

"Ингулец" может договориться с "Шахтером" о переносе матча в другой город, если это устроит УПЛ и транслятора встречи. Стороны уже начали вести переговоры. Поскольку в отмене матча виноват "Ингулец", который не подготовил поле, клуб рискует получить техническое поражение, сообщает телеканал Футбол.

Журналист телеканала также рассказал, что директор "Ингульца" Евгений Мороз указывал на регламент, что решение об отмене матча должно быть принято не позднее, чем за 60 минут до начала встречи. То есть поле нужно проверить в 13:00. Однако "делегат ответил, что если поле не изменилось за сутки, то при таких погодных условиях поле точно не станет лучше".

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (49)
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aleksandrdre (Краматорск)
13.12.2020 в 11:51
Одни дебилы киевские пишут и видимо рожденные во времена взрыва на ЧАЭС .Ребята хоть иногда голову включайте прежде чем во всех бедах обвинять Шахтер. Шахтер сегодня не принимающая сторона а приехал на гостевой матч. Хозяева не подготовились абсолютно к погодным умовам так в чем виноват Шахтер?Не Шахтер принимает решение играть ему на этом поле или нет . А во вторых на поле обледенение. может тогда лучше в хоккей играть
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+2
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
13.12.2020 в 11:50
Теперь ждем 0-3 для Ингульца. Все и так ясно. коМАНДУ шахтьор тащят как могут, виноваты ДК и #суркисвсекупил
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+2
-1
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таврия19752009 (симферополь)
13.12.2020 в 11:36
Такие как Ингулец понимают что проиграю и умышлено делают скандал.типа не справедливо обидели
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+4
-7
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DynamoKiyv (Київ)
13.12.2020 в 11:50
таврия19752009 пшла на йух на газ-мяс тварь паскудная
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+3
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2020 в 11:34
З календарем то кроти зарані погодилися, усі ж бо знали, які поля у нас у грудні та лютому Он вже 13 лютого гратимуть. Песдець.. Тьху.
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+4
-7
alex.belogubko (одесса)
13.12.2020 в 11:32
надо увольнять ВСЕХ слуг футбола --они не чего не делают только вовремя получают бабки и премии--кто играет зимой на таких колхозных полях
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+2
-2
velo1925 (Kharkiv)
13.12.2020 в 11:30
кто тут пишет что кротов за уши тянут ? Все помнят как суркисня устроила перед куефа Добромиль Металлисту ? как мы в болоте играли. Правильно кроты делают шо не хотят терять очки в хоккее
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+6
-10
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2020 в 11:32
Тому то твій гівноклуб і зник, а найкращі негри перейшли до ахметова...
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+5
-6
ffggpl (Харьков)
13.12.2020 в 11:35
Ну ти й гімнюк! Тьфу!!!
+5
-3
velo1925 (Kharkiv)
13.12.2020 в 11:38
Якщо ти радієш що такі клуби як Металіст і Дніпро зникли — то я тобі не заздрю, ти б краще засмучувався від того що замість Металіста в лізі грати стали контрабандисти з Минаю, клоуни які з автобусiв дань збирають по 700 йоро грают у вищій лізі. Тебе це втішає ?
+2
-3
lucky_guy
13.12.2020 в 11:43
Какой же ты болван... Хуже всего, что такие как ты больше всех кричат, что в стране бардак, а сами его и создают. Сраная гниль
+1
-3
velo1925 (Kharkiv)
13.12.2020 в 11:44
lucky_guy это мне было адресовано ?
+1
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
13.12.2020 в 11:51
Бокасса,ты просто дерьмо.
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2020 в 11:29
Пам'ятаю у році у 2017 Динамо грало з Зіркою у березні на її полі, яке було як бетон. І нічого, ніхто не відмінив. Ніякий продажний делегат.
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+11
-7
avatar
DynamoKiyv (Київ)
13.12.2020 в 11:52
В минулом турі грали на бетоні 6 команд і нічого, в нас все для тепличної коМАНДИ
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+2
0
code906 (Kiev)
13.12.2020 в 11:27
Может пусть шахта играет где-то в Турции все матчи? Все им не так. А у самих бомжей даже и такого стадиона нет.
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+10
-6
Oлeкcин (Н.)
13.12.2020 в 11:26
Каждая команда имеет право на уважение. Шахтер давно уже высказал свою точку зрения - "Мы всегда уважаем себя и остальных". Поэтому они не играют на колхозных полях.
Ответить
+6
-10
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2020 в 11:30
Цей смердючий смоктар не має права на повагу.
Ответить
+5
-5
Oлeкcин (Н.)
13.12.2020 в 11:34
Потому что дрючит Дырку? :)
+4
-6
kampodua (Київ)
13.12.2020 в 11:23
Та вручіть вже їм в кабінеті золоті медалі, і нехай остальні 13 команд спокійно дограють чемпіонат.
Ответить
+8
-6
Oлeкcин (Н.)
13.12.2020 в 11:24
"остальнi" :) Мокшанцю, тебе у Гугл Транслейтi забанили?
Ответить
+4
-8
kampodua (Київ)
13.12.2020 в 11:25
Мову свою фільтруй, мокшанець.Чи ти футбольний сайт з репетиторством з граматики попутав?
+3
-5
megrivan (Курячі Лози)
13.12.2020 в 11:20
Правильно, что отменили. Ведь кто-то из "звёзд" мог коленочку расцарапать при падении. И куда только делся "шахтерский характер"?
Ответить
+11
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2020 в 11:25
Це він і є даунерівський характер. Проявився як у суддівстві конкурентів так і у капризах щодо поля.
Ответить
+5
-5
trey222
13.12.2020 в 11:26
Ответить
+2
-3
Надеюсь и верю! (Николаев)
13.12.2020 в 11:16
Начались игры за престол.Вновь кротов за уши тянут.Аж противно!
Ответить
+12
-4
avatar
scorpius (Ck)
13.12.2020 в 11:19
Палкин ушатал поле, а Ахметов проконтролировал погодные условия
Ответить
+7
-7
недалековідКиева (Біла Церква)
13.12.2020 в 11:23
Зоря-Динамо глянь один раз і не пиши дурниць.
+4
-3
Надеюсь и верю! (Николаев)
13.12.2020 в 11:24
Условия одинаковы для обеих команд.В крайнем случае можно играть завтра.Но зачем?Проще технарь и не играть.
+5
-2
avatar
waleo (Киев)
13.12.2020 в 11:24
у других то же ушатано, но у них нет бразилов, которые боятся коленку поцарапать
+6
-2
недалековідКиева (Біла Церква)
13.12.2020 в 11:25
У кротів після Інтера немає кому грати- от і поле не підходить...
Ответить
+5
-2
trey222
13.12.2020 в 11:15
Всегда есть вариант-эту игру сыграть на Олимпийском,а во втором круге на поле ингульца.Поэтому не надо строить из себя сильных деятелей.У шахты вообще своего поля нет,никто ведь из-за этого не умничает.
Ответить
+7
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2020 в 11:16
На Олімпійському сьогодні грає ще один напівбомж - Десна з Будкою.
Ответить
+1
-3
trey222
13.12.2020 в 11:17
Можно завтра сыграть,было бы желание.
+4
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2020 в 11:26
Отож, негри вже будуть у пампасах до завтра, а може вже там.
+2
-2
kvna (кременчуг)
13.12.2020 в 11:14
Петрово и Кировоград далеко от Александрии ? ) но матч Александрия-Заря не отменяют ..
Ответить
+8
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
13.12.2020 в 11:13
І якби "ненавмисно" три бали надаються ... Ша більше ні слова. А може календар треба було нормальний скласти? Щоб не довелось командам на льоду грати!
Ответить
+5
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2020 в 11:13
Не хоче Смоктар-010 грати - матч відмінять, ще й Інгульцю баранку. Хоча усі інші грають на талих полях. І нічого.
Ответить
+11
-4
Oлeкcин (Н.)
13.12.2020 в 11:33
Остальные пусть хоть головой об стенку бьются. А Шахтер уважает себя. И порядок. Если сказано - играем в 5 на нормальном поле, значит играем в 5 на нормальном поле. Не в 6, не завтра, не на льду. Шахтер - европейская команда. И вся наша страна стремится быть европейской страной. А это, в числе прочего, означает порядок! Во всем и для всех. А то привыкли выходцы и мокшандии на "авось пронесет" полагаться да "как-нибудь порешаем", если не получится, и начинают теперь свое болото привычное тянуть "а может перенесем", "да чо вы боитесь, все будет норм", "да вы просто ссыте"... Что угодно будут придумывать, лишь бы за порядком следить. А мы потом все удивляемся, почему Украина - цэ нэ Европа.
Ответить
+2
-2
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Одиссей(Афула) (Афула)
13.12.2020 в 11:42
Да к мы сейчас увидим,хочет ли Шахтер играть этот матч,если договорятся на другом поле,значит порядок,а если технарь ,то в Швейцарию надо переезжать.
+1
-2
Oлeкcин (Н.)
13.12.2020 в 11:45
Вот-вот, "да вы просто ссыте, да ничо страшного, ну коленку поцарапаете, да вы не бойцы, а чо вам впадлу завтра еще раз прилететь, да на вокзале переночуете". С какой стати Шахтер должен менять свои планы из-за безалаберности Ингульца?
+1
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
13.12.2020 в 11:52
Главный план-это спортивный принцип,вчера поле на Динамо,тоже во втором тайме было скользкое и там тоже играл участник Еврокубков.При таком отношении,что мы профи,а вы все никто,в следующем году Шахтер скромно попрут из Киева и правильно сделают.
0
0
avatar
waleo (Киев)
13.12.2020 в 11:12
а картинку получше не?
Ответить
+4
0
Oлeкcин (Н.)
13.12.2020 в 11:10
Ну и что теперь скажут апологеты 36 команд в высшей лиге? Понабирали нищебродов, а теперь играть негде!
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+3
-10
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Одиссей(Афула) (Афула)
13.12.2020 в 11:45
У Шахтера вообще своего поля нет,в этом плане они, по твоей логике нищеброды,потому что ни в Киеве,ни в Харькове никому не нужны.
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+1
0
Oлeкcин (Н.)
13.12.2020 в 11:50
У Шахтера есть свое поле.
0
0
avatar
scorpius (Ck)
13.12.2020 в 11:06
Технарь.
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+3
-8
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waleo (Киев)
13.12.2020 в 11:19
себе
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+5
-4
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scorpius (Ck)
13.12.2020 в 11:20
Мне то за что?)))
+3
-2


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