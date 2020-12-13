(Анти) Герой футбольного дня. Владислав Супряга

Интересно, как при Мирче Луческу будет выглядеть на футбольном поле Артем Беседин? Тренер "Динамо" ранее говорил, что ждет его возвращения и рассматривает его как конкурента Владиславу Супряге. Мирчи Луческу нравится такой типаж форвардов: даже вчера он раздавал комплименты 35-летнему Евгению Селезневу. Беседин в перспективе может стать не менее полезным для Динамо, чем Селезнев в свое время был для "Шахтера".

Конечно, "подвиги" Беседина еще не выветрились из памяти. Чего стоят хотя бы его промахи с убийственных позиций в прошлогоднем матче против "Лугано", что стоило "Динамо" евровесны. Беседина тогда смешивали с грязью все, кому не лень, но чем лучше Владислав Супряга? В 21-м матче за "Динамо" в этом сезоне – три гола. Это один гол за семь поединков. Ужасная статистика для нападающего.

Уже даже не говорим о том, что Влад Супряга – чемпион мира и к нему высокие требования. Это прописная истина. В "Днепре-1" он забивал ловко, но после возвращения в "Динамо" больше запомнился промахами, а не голами. Началось все в поединке первого тура УПЛ против "Олимпика", продолжилось в матчах с "Александрией", "Ференцварошем", "Днерром-1", "Барселоной" ... Одним словом, в течение целого сезона Супряга больше подвергается критике, чем похвале. Удачные матчи в исполнении молодого нападающего – такая же редкость, как и правдивые обещания от политиков.

Забей вчера на 25-й минуте – и, возможно, матч против "Колоса" сложился бы для "Динамо" по-другому. Возможно, удалось бы избежать потери очков и всей той грязи, вылившейся спустя. Для Супряги это был шанс, ведь последнее слово обычно запоминается лучше. Этим матчем Владислав мог улучшить свое положение в глазах Мирчи Луческу, а по сути получилось все наоборот. Супряга расписался в собственной немощности аккуратно перед зимней паузой.

Промахнулся с убойной позиции вчера и Караваев, но проблемы Супряги шире, чем просто нереализованные моменты. "Проблема в другом. Я сделал замены в перерыве, и мы пропустили два гола, необоснованно потеряв очень много мячей в атаке. Это делали и Родригес, и Супряга. Они принимали очень плохие решения. Мне кажется, что они уже думали об отпуске", - сказал после игры Мирча Луческу. Похоже, что во время этого отпуска в судьбе Супряги состоится крутой поворот.