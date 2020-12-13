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(Анти) Герой футбольного дня. Владислав Супряга

Премьер-лига
(5 голосов)

Конец перспектив форварда в Динамо?

(Анти) Герой футбольного дня. Владислав Супряга
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Интересно, как при Мирче Луческу будет выглядеть на футбольном поле Артем Беседин? Тренер "Динамо" ранее говорил, что ждет его возвращения и рассматривает его как конкурента Владиславу Супряге. Мирчи Луческу нравится такой типаж форвардов: даже вчера он раздавал комплименты 35-летнему Евгению Селезневу. Беседин в перспективе может стать не менее полезным для Динамо, чем Селезнев в свое время был для "Шахтера".

(Анти) Герой футбольного дня. Владислав Супряга - изображение 1

Конечно, "подвиги" Беседина еще не выветрились из памяти. Чего стоят хотя бы его промахи с убийственных позиций в прошлогоднем матче против "Лугано", что стоило "Динамо" евровесны. Беседина тогда смешивали с грязью все, кому не лень, но чем лучше Владислав Супряга? В 21-м матче за "Динамо" в этом сезоне – три гола. Это один гол за семь поединков. Ужасная статистика для нападающего.

Уже даже не говорим о том, что Влад Супряга – чемпион мира и к нему высокие требования. Это прописная истина. В "Днепре-1" он забивал ловко, но после возвращения в "Динамо" больше запомнился промахами, а не голами. Началось все в поединке первого тура УПЛ против "Олимпика", продолжилось в матчах с "Александрией", "Ференцварошем", "Днерром-1", "Барселоной" ... Одним словом, в течение целого сезона Супряга больше подвергается критике, чем похвале. Удачные матчи в исполнении молодого нападающего – такая же редкость, как и правдивые обещания от политиков.

(Анти) Герой футбольного дня. Владислав Супряга - изображение 2

Забей вчера на 25-й минуте – и, возможно, матч против "Колоса" сложился бы для "Динамо" по-другому. Возможно, удалось бы избежать потери очков и всей той грязи, вылившейся спустя. Для Супряги это был шанс, ведь последнее слово обычно запоминается лучше. Этим матчем Владислав мог улучшить свое положение в глазах Мирчи Луческу, а по сути получилось все наоборот. Супряга расписался в собственной немощности аккуратно перед зимней паузой.

Промахнулся с убойной позиции вчера и Караваев, но проблемы Супряги шире, чем просто нереализованные моменты. "Проблема в другом. Я сделал замены в перерыве, и мы пропустили два гола, необоснованно потеряв очень много мячей в атаке. Это делали и Родригес, и Супряга. Они принимали очень плохие решения. Мне кажется, что они уже думали об отпуске", - сказал после игры Мирча Луческу. Похоже, что во время этого отпуска в судьбе Супряги состоится крутой поворот.

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (5)
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pilips111 (Чернигов)
13.12.2020 в 15:25
Полный ноль
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0
0
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Микко82 (Херсон)
13.12.2020 в 14:51
Антигерой - Суркіс. Хотіли ж Супрягу брати команди з Італії та Англії, візьми продай. Ні, мало. Тепер і безплатно, крім Дніпра не перейде нікуди.
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+2
-1
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tolina-ystas (Краматорск)
13.12.2020 в 14:09
Ну Супряга не является исключением.Он не единственный кто в Динамо не может заиграть так как играл в предыдущей команде.Караваев в Заре был настоящим лидером а сейчас от той игры и следа не осталось - перепуганный новичок и не более.Мораес тоже в Динамо не играл так как в Шахтёре.Да и много других легионеров после ухода из Динамо показывали совсем другой уровень игры.Реального объяснения этому феномену пока никто не дал.
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+7
-4
Alex-696 (Немирів)
13.12.2020 в 14:19
Ну, з деякими легіонерами зрозуміло, тоді був Блохін, Хацкевич, у них би й Роналду був поганий. А на рахунок Караваєва, Супряги - так, вони виділялись у командах з низьким індивідуальним рівнем гравців, а серед гравців, які рівнем вище або такі ж - пропадають. Це, просто, їх рівень майстерності, а він низький. Та й не дуже багато, хто пішов з Динамо розкрився потім. Так, на пів сезону-сезон і все. Щось ніхто сильно не заграв. Можете навести приклади, якщо я неправий.
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+3
-5
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Fata Morgana (Запорожье)
13.12.2020 в 14:50
Там, в Динамо, похоже давно царит какой то футбольный "корона-вирус"!
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0
-1


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