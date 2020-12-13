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Судьбу матча Ингулец - Шахтер будет рассматривать КДК

Премьер-лига
(4 голосов)

Качество газона помешало проведению игры

Судьбу матча Ингулец - Шахтер будет рассматривать КДК
Новина українською

Судьбу поединка 13-го тура чемпионата Украины между "Ингульцем" и "Шахтером" будет решать Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Как ранее сообщалось, матч "Ингулец" - "Шахтер" отменен из-за непригодности игрового покрытия на стадионе "Зирка" в Кропивницком, где и должна была проходить встреча. Из-за осадков и минусовой температуры поле без подогрева стало ледяным.

"Из-за замерзшего грунта шипы бутс не входят в землю, что является травмоопасным и несет угрозу здоровью футболистов", - отмечается в сообщении УПЛ.

Поскольку в несоблюдение регламента проведения матча виновата принимающая сторона (в данном случае "Ингулец"), то ей грозит техническое поражение в этом поединке. Когда именно пройдет заседание КДК не сообщается.

Напомним, что это должен был быть заключительный матч для обеих команд в этом году. Из-за этого инцидента финиш для "Ингульца" и "Шахтера" откладывается на пока неопределенное время.

На даный момент "Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. Даже при условии выигрыша во встрече с командой с Петрово, зимним чемпионом осталось бы "Динамо", которое опережает "горняков" на четыре очка. "Ингулец" занимает 10 место.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Ингулец (Петрово) КДК УАФ
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (21)
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Просто Квашин (Харьков)
13.12.2020 в 15:34
Глава департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк поделился мнением о матче «Динамо» – «Колос» (2:2) и отмене встречи «Ингулец» – «Шахтер».«Наконец в нашем футболе снова стало весело. Более трех месяцев «Шахтер» вместе с футбольными властями не слишком напрягались, ожидая, что «Динамо», как и в прошлом году, развалится само. Не развалилось.Играя практически вдесятером с Супрягой, который настойчиво учится попадать по мячу в основном составе или вдевятером в придачу с Родригешом, который играет в какую-то другую, только ему известную игру, динамовцы упорно набирали очки и держатся до сих пор на первом месте. Надо было что-то делать.И в матче «Динамо» с «Колосом» началось. Точнее, продолжилось – некоторые элементы данной работы мы видели и раньше. Теперь же пошло – сначала вымышленный одиннадцатиметровый, а через несколько минут удаление динамовца.Обученное за эту осень играть в меньшинстве (без Супряги) «Динамо» так и не проиграло. Это вам не «Шахтер», который в игре с тем же «Колосом» трижды подряд бил пенальти пока не забил.Можно было понаставить «Шахтеру» тех одиннадцатиметровых и сегодня в игре против «Ингульца». Но это бегать надо, падать. Чтобы шахтеры не устали, матч просто не провели – поле, мол, плохое. А какое оно должно было быть 13 декабря?Когда «Шахтеру» зачислят технический выигрыш, это будет первый, кажется, случай в чемпионате Украины за двадцать восемь лет. Кубок, где «Шахтеру» уже давали такую ​​победу, не считается. Так что, выходит, весной у «Динамо» шансов нет? Мы же еще не все приемчики знаем.Думаю, что решено еще не все. Если «Динамо» будет выходить на поле в понятном составе и забивать до того, как в его ворота начнут назначать пенальти и удалять игроков, шансы есть. А если Супряга начнет попадать по мячу, тогда тот «Шахтер» ни одна федерация не спасет», – написал Несенюк.
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+1
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
13.12.2020 в 15:16
Шахтер га.но, Павелко ху.ло
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+4
-3
dmitroj88
13.12.2020 в 15:21
Снова Ахметов суркисятам го8на в ж0пу залил...
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+2
-4
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Fata Morgana (Запорожье)
13.12.2020 в 14:58
Ну можно ещё понять если поле не подготовили реальные хозяева! Тогда можно было бы ещё подумать о каких то санкциях к ним. Но если "принимающая сторона" де-факто не есть хозяином стадиона/поля то как их наказывать-то??! Что зависит от этой команды? Ну не могут же они сами в конце концов своими телами поле греть?!!
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+3
-1
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scorpius (Ck)
13.12.2020 в 15:03
Если этот стадио заявлен Ингульцом как домашняя арена в упл, то они де-юре за него в ответе перед играми - тут ничего не попишешь. Другое дело, хз куда смотрели в клубе и не предложили сами перенести игру в тот же Киев, вряд ли ШД был бы против.
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+3
-2
Tenma7 (Чернигов)
13.12.2020 в 14:57
У нас в Чернигове поле без подогрева сейчас тоже твердый каток. Десне почему то ничего не помешало сменить поляну, чем ингулец думал я хз
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+3
-3
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scorpius (Ck)
13.12.2020 в 14:59
Напомнить кто там президент клуба?
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+2
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.12.2020 в 15:10
Чеботарьов
+2
0
avatar
scorpius (Ck)
13.12.2020 в 15:18
Цей? uk.wikipedia.org/wiki/Чеботарьов_Микола_Григорович
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2020 в 15:37
Взагалі то його ніхто в очі не бачив, а звати Олексій.
0
0
Просто Квашин (Харьков)
13.12.2020 в 14:47
Вот так становятся чемпионами...ЛИПОВЫМИ... КДК, фк "Мариуполь", судьи....Ну кто может обогнать шахтьор....
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+6
-3
Litb@rski (Кёльн)
13.12.2020 в 14:44
Тык , а кто стадион принимал для игр в чемпионате...может с них стоит начать
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+5
-1
Гаринча (Киев)
13.12.2020 в 14:44
КДК упустит шанс дать победу шахтеру?)) Тут все предсказуемо.
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+7
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.12.2020 в 14:22
Здається результат засідання кдк відомий зарані.
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+6
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
13.12.2020 в 14:21
А чё тут решать? Зачем это все замутили, правильно ради лёгкой победы. И что теперь переносить матч? Правильно, нет. Значит логичный следующий шаг 3:0
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+4
-3
football_soccer (Украина)
13.12.2020 в 14:16
""Из-за замерзшего грунта шипы бутс не входят в землю, что является травмоопасным и несет угрозу здоровью футболистов " -- Об этом надо было думать чинушам, когда они ставили матчи на декабрь. Хотя откуда чинушам знать какая у нас погода в декабре? Они же с ноября по март поголовно все в Дубаях да Шарм эль Шейхах всяких.....
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+8
-3
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ПетроФ (Луцьк)
13.12.2020 в 14:22
а де підігрів?
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+4
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
13.12.2020 в 14:23
В Кировограде сутки плюсовая температура. Какая мерзность
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+4
-2
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.12.2020 в 14:07
Опять зима пришла, когда её не ждали. А нельзя было в Киеве сыграть?
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+8
-2
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K-Spirit (Киев)
13.12.2020 в 14:53
А вдруг ничья? А так +3 гарантировано.
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+3
-1
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scorpius (Ck)
13.12.2020 в 14:56
А вдруг 0-5? А так, вроде как отскочили
+1
-2


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