Судьбу матча Ингулец - Шахтер будет рассматривать КДК

Судьбу поединка 13-го тура чемпионата Украины между "Ингульцем" и "Шахтером" будет решать Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Как ранее сообщалось , матч "Ингулец" - "Шахтер" отменен из-за непригодности игрового покрытия на стадионе "Зирка" в Кропивницком, где и должна была проходить встреча. Из-за осадков и минусовой температуры поле без подогрева стало ледяным.

"Из-за замерзшего грунта шипы бутс не входят в землю, что является травмоопасным и несет угрозу здоровью футболистов", - отмечается в сообщении УПЛ.

Поскольку в несоблюдение регламента проведения матча виновата принимающая сторона (в данном случае "Ингулец"), то ей грозит техническое поражение в этом поединке. Когда именно пройдет заседание КДК не сообщается.

Напомним, что это должен был быть заключительный матч для обеих команд в этом году. Из-за этого инцидента финиш для "Ингульца" и "Шахтера" откладывается на пока неопределенное время.

На даный момент "Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. Даже при условии выигрыша во встрече с командой с Петрово, зимним чемпионом осталось бы "Динамо", которое опережает "горняков" на четыре очка. "Ингулец" занимает 10 место.