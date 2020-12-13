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Судьбу матча Ингулец - Шахтер будет рассматривать КДК
Качество газона помешало проведению игры
Судьбу поединка 13-го тура чемпионата Украины между "Ингульцем" и "Шахтером" будет решать Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
"Из-за замерзшего грунта шипы бутс не входят в землю, что является травмоопасным и несет угрозу здоровью футболистов", - отмечается в сообщении УПЛ.
Поскольку в несоблюдение регламента проведения матча виновата принимающая сторона (в данном случае "Ингулец"), то ей грозит техническое поражение в этом поединке. Когда именно пройдет заседание КДК не сообщается.
Напомним, что это должен был быть заключительный матч для обеих команд в этом году. Из-за этого инцидента финиш для "Ингульца" и "Шахтера" откладывается на пока неопределенное время.
На даный момент "Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. Даже при условии выигрыша во встрече с командой с Петрово, зимним чемпионом осталось бы "Динамо", которое опережает "горняков" на четыре очка. "Ингулец" занимает 10 место.
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