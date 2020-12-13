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Львов ушёл в месячный отпуск
"Горожане" вернутся к тренировкам 13 января
Футболисты "Львова" после возвращения из Киева ушли в отпуск, который продлится до 13 января следующего года. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
Первый восстановительный сбор запланировано провести во Львове. Пока что у "Львова" нет кадровых изменений.
Также неизвестно, кто будет возглавлять "горожан" во второй части сезона. Исполняющему обязанности главного тренера Виталию Шумскому может помешать стать у руля на постоянной основе отсутствие PRO-диплома. Если же "Львов" возглавит в ближайшее время новый главный тренер, то, по информации источника, Виталию Шумскому предложат стать одним из его помощников.
Напомним, что после первой части сезона "Львов" занимает 12 место, набрав девять очков, имея игру в запасе.
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