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Директор Ингульца: Не хотелось бы, чтобы судьба поединка решалась в кабинетах

Премьер-лига
(2 голосов)

Клуб будет просить о переносе встречи на весну

Директор Ингульца: Не хотелось бы, чтобы судьба поединка решалась в кабинетах
Новина українською

Директор "Ингульца" Евгений Мороз прокомментировал отмену матча своей команды против "Шахтера", который должен был состояться на стадионе "Зирка" в Кропивницком:

"Если честно, в Украине проводили календарные поединки на газонах и в худшем состоянии. Но, как мы видим, авторитет "Шахтера" довлел над делегатом матча, который явно поспешил, проинформировав уже в 10 утра об отмене поединка. Хотя согласно Регламенту, такое решение должно быть принято не позднее, чем за час до стартового свистка арбитра.

Еще вчера утром поле стадиона в Кропивницком было накрыто пленкой и ничего не предвещало форс-мажорной ситуации. Но когда ее сняли, чтобы нанести разметку, начался дождь, сильно похолодало и промерзла почва. Положение усугубило и то, что подогрев не был включен.

Теперь ничего не остается, как просить "Шахтер" сыграть этот матч с "Ингульцем" весной следующего года. В декабре не получится, ведь уже завтра многие футболисты "Шахтера" улетают отдыхать в теплые края. Не хотелось бы, чтобы судьба поединка решалась в кабинетах", - сказал Мороз.

Напомним, в селе Петрово сейчас только строится футбольная арена, поэтому "Ингулец" вынужденно проводит свои матчи на кропивницком стадионе "Зирка". Эта арена указания в заявке команды как основная на сезон.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Ингулец (Петрово) Евгений Мороз
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Комментарии (12)
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учитель футбола (Львов)
13.12.2020 в 15:37
потому нечего лезть в премьер лигу без своего стадиона и без мозгов включить подогрев.
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
13.12.2020 в 15:36
Глава департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк поделился мнением о матче «Динамо» – «Колос» (2:2) и отмене встречи «Ингулец» – «Шахтер».«Наконец в нашем футболе снова стало весело. Более трех месяцев «Шахтер» вместе с футбольными властями не слишком напрягались, ожидая, что «Динамо», как и в прошлом году, развалится само. Не развалилось.Играя практически вдесятером с Супрягой, который настойчиво учится попадать по мячу в основном составе или вдевятером в придачу с Родригешом, который играет в какую-то другую, только ему известную игру, динамовцы упорно набирали очки и держатся до сих пор на первом месте. Надо было что-то делать.И в матче «Динамо» с «Колосом» началось. Точнее, продолжилось – некоторые элементы данной работы мы видели и раньше. Теперь же пошло – сначала вымышленный одиннадцатиметровый, а через несколько минут удаление динамовца.Обученное за эту осень играть в меньшинстве (без Супряги) «Динамо» так и не проиграло. Это вам не «Шахтер», который в игре с тем же «Колосом» трижды подряд бил пенальти пока не забил.Можно было понаставить «Шахтеру» тех одиннадцатиметровых и сегодня в игре против «Ингульца». Но это бегать надо, падать. Чтобы шахтеры не устали, матч просто не провели – поле, мол, плохое. А какое оно должно было быть 13 декабря?Когда «Шахтеру» зачислят технический выигрыш, это будет первый, кажется, случай в чемпионате Украины за двадцать восемь лет. Кубок, где «Шахтеру» уже давали такую ​​победу, не считается. Так что, выходит, весной у «Динамо» шансов нет? Мы же еще не все приемчики знаем.Думаю, что решено еще не все. Если «Динамо» будет выходить на поле в понятном составе и забивать до того, как в его ворота начнут назначать пенальти и удалять игроков, шансы есть. А если Супряга начнет попадать по мячу, тогда тот «Шахтер» ни одна федерация не спасет», – написал Несенюк.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2020 в 15:34
А що заважає кротам зіграти завтра з Інгульцем у Києві на НСК , а в травні зіграти в Кропивницькому як що вони не засцяли як тут пишуть?
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+1
0
bokassolowara
13.12.2020 в 15:27
Не хотелось бы, чтобы судьба поединка решалась в кабинетах - для этого нужно играть в своем городе и иметь стадион, отвечающий требованиям УПЛ))
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+1
-1
Oлeкcин (Н.)
13.12.2020 в 15:24
Что мешало включить подогрев поля (если он, конечно, есть, и исправен) заранее?
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+4
-4
avatar
scorpius (Ck)
13.12.2020 в 15:25
Жадность? А может тупость?
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+3
-2
Oлeкcин (Н.)
13.12.2020 в 15:26
Одно другому не мешает :)
+2
-3
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
13.12.2020 в 15:20
К чести будет руководству Шахтёра принять предложение Евгения Мороза! Благородства ещё никто не отменял!
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+4
0
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scorpius (Ck)
13.12.2020 в 15:24
Поддерживаю. Но почему не включить подогрев?
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+3
0
pilips111 (Чернигов)
13.12.2020 в 15:13
Техническое поражение Ингульца - справедливое решение. Нужно было предугадать погоду и как следует подготовиться.
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+5
-2
pilips111 (Чернигов)
13.12.2020 в 15:14
Правда Yarik-11?)))
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+1
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
13.12.2020 в 15:12
Это сегодняшние реализации. И пока Павелко у руля так и будет.
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0
-5


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