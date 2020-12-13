Директор Ингульца: Не хотелось бы, чтобы судьба поединка решалась в кабинетах

Директор "Ингульца" Евгений Мороз прокомментировал отмену матча своей команды против "Шахтера", который должен был состояться на стадионе "Зирка" в Кропивницком:

"Если честно, в Украине проводили календарные поединки на газонах и в худшем состоянии. Но, как мы видим, авторитет "Шахтера" довлел над делегатом матча, который явно поспешил, проинформировав уже в 10 утра об отмене поединка. Хотя согласно Регламенту, такое решение должно быть принято не позднее, чем за час до стартового свистка арбитра.

Еще вчера утром поле стадиона в Кропивницком было накрыто пленкой и ничего не предвещало форс-мажорной ситуации. Но когда ее сняли, чтобы нанести разметку, начался дождь, сильно похолодало и промерзла почва. Положение усугубило и то, что подогрев не был включен.

Теперь ничего не остается, как просить "Шахтер" сыграть этот матч с "Ингульцем" весной следующего года. В декабре не получится, ведь уже завтра многие футболисты "Шахтера" улетают отдыхать в теплые края. Не хотелось бы, чтобы судьба поединка решалась в кабинетах", - сказал Мороз.