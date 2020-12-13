Премьер-лига. Беготня Мудрика и решалово от Будковского. Десна 2:0 Мариуполь

Более неожиданным вышел в этом матче стартовый состав хозяев, которые играли по схеме 4-4-2 с Хлебасом и Дегтяревым на острие. Филипп Будковский в игре с "Мариуполем" остался на скамейке. Зато свой шанс в основе получили редкие гости в ней - Павел Полегенько, Максим Имереков и Алексей Гуцуляк.

Остап Маркевич решил сменить вратаря, предоставив шанс Евгению Гальчуку, который все реже стал попадать в старт в последнее время. Также проблемой было отсутствие даже в заявке Игоря Кирюханцева, Вячеслава Танковского и Алексея Быкова. Так что усилять имеющийся состав со скамейке тренеру "Мариуполя" было по сути некем.

Первые минуты острее провела "Десна" за счет того, что Михаил Мудрик сразу же начал использовать то, что его оппонент на фланге играл на неродной позиции. Еще в составе "Миная" в Первой лиге Петр Стасюк имел опыт правым защитником и даже забивал победные мячи с этой зоны, но вот по части защиты, конечно же, требовалось время, чтобы приноровиться к быстрому сопернику на фланге. Впрочем, Мудрик сам же и закопал оба момента, которые ему удалось создать, своими неоковырными передачами в финальной фазе.

Ответные атаки гостей строились за счет активности крайних защитников, причем особенно понравился в этом плане игравший слева Сергей Горбунов. Уже в первые полчаса он запомнился двумя качественными прострелами и сольным проходом, который сумел остановить лишь четвертый защитник "Десны" на его пути. После еще одного эпизода прострел Горбунова закончился скидкой Очеретько на Стасюка и Петр пробивал мощно и наверняка, в ближний угол. Увы, вмешалась в эпизод штанга, которая и приняла мяч на себя.

Также до перерыва можно вспомнить неточные удары Хлебаса и Мудрика, особенно неудачное завершение от Михаила, который снова сам создал для себя момент и сам же его запорол. Слишком много сумбура было в игре талантливого полузащитника "Десны", хоть желание проявить себя и зашкаливало.

В перерыве Александр Рябоконь решил больше не давать авансов "инстаграмщику" Мудрику и выпустил вместо него Егора Картушова. Также на поле появился Филип Будковский, который уже через пять минут записал в свой актив голевую передачу. Причем мог сделать это дважды в ходе одной атаки - именно Будковский запускал в прорыв Хлебаса, который не сумел реализовать выход один на один с вратарем. Впрочем, отскок снова подобрали игроки "Десны" и последовал обыгрыш Филипом оппонента и прострел на дальнюю штангу, где в одиночку находился Картушов.

Ну а спустя несколько минут снова мог забивать Хлебас, Дмитрий получил пас от Будковского и снова не реализовал выход на свидание с вратарем. Однако уже в следующей атаке он принимал поздравления от партнеров - голевую атаку разогнал правым флангом Алексей Гуцуляк, отдавший пас на Хлебаса. В этот раз форвард не промахнулся, хотя момент выглядел едва ли не самым сложным из всех трех, имевшихся в его распоряжении.

Дальнейшие попытки "Мариуполя" что-то изменить не были акцентированными, разве что вспоминается удар Очеретько, заблокированный защитниками. Поражение оставляет команду Маркевича на девятом месте в таблице. "Десна" же закрепляется на третьей строчке с трехочковым гандикапом от ближайших преследователей "Ворсклы" и, потенциально, луганской "Зари". Но команде Скрипника, для того чтобы хотя бы догнать полтавчан, еще необходимо сегодня обыграть "Александрию".

Десна - Мариуполь 2:0 (0:0)

Голы: Картушов (50), Хлебас (56)

Десна: Паст, Полегенько, Тамм, Имереков, Конопля, Огиря, Домбровский (Ермаков 90+1), Гуцуляк (Старенький 87), Мудрик (Картушов 46), Хлебас (Арвеладзе 75), Дегтярев (Будковский 46).

Мариуполь: Гальчук, Стасюк, Муравский (Бондаренко 60), Чоботенко, Горбунов, Петерман (Велев 67), Очеретько (Доброхотов 87), Чех, Мишнев, Топалов, Сикан (Кулаков 46).

Предупреждения: Домбровский (77), Картушов (90+3) - Чоботенко (75), Бондаренко (79), Чех (84)