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Сергей Рафаилов: Сейчас начнется вой о заговоре против Ингульца. Колхоз есть колхоз
Очередной комментарий к скандальному решению
Бывший генеральный директор "Зари" прокомментировал отмену матча 13-го тура УПЛ между "Ингульцем" и "Шахтером":
"Сейчас начнется вой по поводу всемирного заговора против "Ингульца".
Колхоз он и есть колхоз. Смешной этот никчемный бендер с Петрово", - написал Рафаилов на своей странице в Фейсбук.
Напомним, матч "Ингулец" - "Шахтер" был отменен за четыре часа до его начала из-за ненадлежащего состояния поля. Погодные условия и отсутствие подогрева сделали газон стадиона "Зирка" в Кропивницком ледяным и твердым, то есть непригодным для игры.
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