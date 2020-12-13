Сергей Рафаилов: Сейчас начнется вой о заговоре против Ингульца. Колхоз есть колхоз

Бывший генеральный директор "Зари" прокомментировал отмену матча 13-го тура УПЛ между "Ингульцем" и "Шахтером":

"Сейчас начнется вой по поводу всемирного заговора против "Ингульца". Колхоз он и есть колхоз. Смешной этот никчемный бендер с Петрово", - написал Рафаилов на своей странице в Фейсбук.

Напомним, матч "Ингулец" - "Шахтер" был отменен за четыре часа до его начала из-за ненадлежащего состояния поля. Погодные условия и отсутствие подогрева сделали газон стадиона "Зирка" в Кропивницком ледяным и твердым, то есть непригодным для игры.