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Сергей Рафаилов: Сейчас начнется вой о заговоре против Ингульца. Колхоз есть колхоз

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередной комментарий к скандальному решению

Сергей Рафаилов: Сейчас начнется вой о заговоре против Ингульца. Колхоз есть колхоз
Новина українською

Бывший генеральный директор "Зари" прокомментировал отмену матча 13-го тура УПЛ между "Ингульцем" и "Шахтером":

"Сейчас начнется вой по поводу всемирного заговора против "Ингульца".

Колхоз он и есть колхоз. Смешной этот никчемный бендер с Петрово", - написал Рафаилов на своей странице в Фейсбук.

Напомним, матч "Ингулец" - "Шахтер" был отменен за четыре часа до его начала из-за ненадлежащего состояния поля. Погодные условия и отсутствие подогрева сделали газон стадиона "Зирка" в Кропивницком ледяным и твердым, то есть непригодным для игры.

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В статье: Сергей Рафаилов Шахтер (Донецк) УПЛ Ингулец (Петрово)
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Комментарии (5)
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wavo81
13.12.2020 в 17:16
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
13.12.2020 в 17:15
В кое веки дедушка что дельное сказал
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0
0
Лекарь (село Дарница)
13.12.2020 в 17:09
У Рафаилова своя война. Всё никак не уймется.
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0
-1
ukatan (Харьковская обл.)
13.12.2020 в 17:10
А в чем он неправ? Колхоз и есть колхоз. Го.но с бутс пооббивали - и в Премьр-Лигу!
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+4
0
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simargl (Чернигов)
13.12.2020 в 17:06
100%. Профтыкал "менеджмент" ингульцов.
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+4
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
13.12.2020 в 17:05
Тут Рафаилов прав.
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+4
0


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