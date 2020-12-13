VAR-скандал, отмена матча Шахтера и будущие звезды Динамо. Включай сегодня Профутбол Digital

В воскресенье, 13 декабря в 21:20 на Youtube выйдет в эфир очередной выпуск программы Профутбол. Ведущие Владимир Зверов и Сергей Пейчев в компании экспертов обсудят все главное, что произошло в футболе за неделю. В частности, в выпуске:

ЭКСКЛЮЗИВ с матча Динамо против Колоса. В чем ошиблись/не ошиблись судьи? VAR - причина скандала! Комментарии иностранных арбитров и футболистов.

Соперники сборной Украины в квалификации на ЧМ-2022. Франция, Босния и Герцеговина, Финляндия и Казахстан: все об этих командах.

Будущие звезды Динамо: кем может усилиться Луческу?

Почему отменили матч Ингулец - Шахтер?