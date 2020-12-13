  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. VAR-скандал, отмена матча Шахтера и будущие звезды Динамо. Включай сегодня Профутбол Digital
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

VAR-скандал, отмена матча Шахтера и будущие звезды Динамо. Включай сегодня Профутбол Digital

Премьер-лига
(1 голосов)
VAR-скандал, отмена матча Шахтера и будущие звезды Динамо. Включай сегодня Профутбол Digital
Новина українською

В воскресенье, 13 декабря в 21:20 на Youtube выйдет в эфир очередной выпуск программы Профутбол. Ведущие Владимир Зверов и Сергей Пейчев в компании экспертов обсудят все главное, что произошло в футболе за неделю. В частности, в выпуске:

  • ЭКСКЛЮЗИВ с матча Динамо против Колоса. В чем ошиблись/не ошиблись судьи? VAR - причина скандала! Комментарии иностранных арбитров и футболистов.
  • Соперники сборной Украины в квалификации на ЧМ-2022. Франция, Босния и Герцеговина, Финляндия и Казахстан: все об этих командах.
  • Будущие звезды Динамо: кем может усилиться Луческу?
  • Почему отменили матч Ингулец - Шахтер?

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...