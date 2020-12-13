Дарио Срна: Ахметов хотел лично оплатить подогрев поля

Директор по футболу ФК "Шахтер" поделился мыслями об отмене матча 13-го тура УПЛ "горняков" против "Ингульца”:

“Вчера около 15:30 я сразу поехал на стадион. Увидел, что поле не очень – оно замерзло, лед. Тогда только узнал, что они не включили подогрев. Вечером, как обычно, разговаривал с нашим президентом: даже он хотел лично оплатить, чтобы включили подогрев, но уже было поздно. К сожалению, произошла такая некрасивая, непрофессиональная ситуация. “Шахтер” сделал все как положено: мы приехали и жили в гостинице, когда нам сказали, что игры не будет. Мы – профессионалы, футболисты, и хотим играть в футбол. К сожалению, мы не принимали решение, играть сегодня или нет.

– Как сегодня утром принималось решение на встрече перед матчем? Кто присутствовал от “Шахтера”?

Наш тим-менеджер Евгений Чупрун вместе со вторым тренером Витором Северино приехали на совещание. Даже главный судья персонально надел бутсы и попробовал – там было скользко, невозможно даже ему стоять, а представляете, как футболистам? Поэтому то, что «Ингулец» говорит, что сделали все возможное, – это неправда. Они не включили подогрев. Мы – футболисты, не боимся ни “Интера”, ни “Реала”, ни “Боруссии” (Менхенгладбах). И, при всем уважении к “Ингульцу”, их тоже не боимся. С нашей стороны все четко и профессионально. Мы сделали свое дело. Дальше решение по происшедшей ситуации будет принимать УАФ, УПЛ, а мы будем уважать любое решение.

– Какая позиция клуба? На какое решение рассчитывает “Шахтер”?

На решение УПЛ и УАФ. Мы будем уважать любое решение. Мы – профессионалы, свое дело сделали. Прилетели, долго были в дороге, сейчас приехали назад на автобусе. “Шахтер” всегда хочет играть футбол. “Шахтер” хочет, чтобы все уважали регламент. Очень важно, чтобы такого больше не было. В феврале тоже будет такая погода – нам предстоит много матчей даже на таких полях. Я считаю, что это непрофессионально.

– Какое решение, на ваш взгляд, было бы справедливым в данной ситуации?

Я не человек, который разбирается в футбольных законах касательно нашей ситуации. Мы настраивали футболистов на игру. Мистер подготовил состав и тактику. Мы были готовы играть в футбол. Никто не может поверить, что на сегодняшний день в мировом футболе может произойти такое. Это неуважение к болельщикам “Ингульца”, “Шахтера” и украинского футбола", - сказал Дарио.