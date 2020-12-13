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Дарио Срна: Ахметов хотел лично оплатить подогрев поля

Премьер-лига
(2 голосов)

Донецкая сторона тоже прокомментировала инцидент

Дарио Срна: Ахметов хотел лично оплатить подогрев поля
Новина українською

Директор по футболу ФК "Шахтер" поделился мыслями об отмене матча 13-го тура УПЛ "горняков" против "Ингульца”:

“Вчера около 15:30 я сразу поехал на стадион. Увидел, что поле не очень – оно замерзло, лед. Тогда только узнал, что они не включили подогрев. Вечером, как обычно, разговаривал с нашим президентом: даже он хотел лично оплатить, чтобы включили подогрев, но уже было поздно. К сожалению, произошла такая некрасивая, непрофессиональная ситуация. “Шахтер” сделал все как положено: мы приехали и жили в гостинице, когда нам сказали, что игры не будет. Мы – профессионалы, футболисты, и хотим играть в футбол. К сожалению, мы не принимали решение, играть сегодня или нет.

– Как сегодня утром принималось решение на встрече перед матчем? Кто присутствовал от “Шахтера”?

Наш тим-менеджер Евгений Чупрун вместе со вторым тренером Витором Северино приехали на совещание. Даже главный судья персонально надел бутсы и попробовал – там было скользко, невозможно даже ему стоять, а представляете, как футболистам? Поэтому то, что «Ингулец» говорит, что сделали все возможное, – это неправда. Они не включили подогрев. Мы – футболисты, не боимся ни “Интера”, ни “Реала”, ни “Боруссии” (Менхенгладбах). И, при всем уважении к “Ингульцу”, их тоже не боимся. С нашей стороны все четко и профессионально. Мы сделали свое дело. Дальше решение по происшедшей ситуации будет принимать УАФ, УПЛ, а мы будем уважать любое решение.

– Какая позиция клуба? На какое решение рассчитывает “Шахтер”?

На решение УПЛ и УАФ. Мы будем уважать любое решение. Мы – профессионалы, свое дело сделали. Прилетели, долго были в дороге, сейчас приехали назад на автобусе. “Шахтер” всегда хочет играть футбол. “Шахтер” хочет, чтобы все уважали регламент. Очень важно, чтобы такого больше не было. В феврале тоже будет такая погода – нам предстоит много матчей даже на таких полях. Я считаю, что это непрофессионально.

– Какое решение, на ваш взгляд, было бы справедливым в данной ситуации?

Я не человек, который разбирается в футбольных законах касательно нашей ситуации. Мы настраивали футболистов на игру. Мистер подготовил состав и тактику. Мы были готовы играть в футбол. Никто не может поверить, что на сегодняшний день в мировом футболе может произойти такое. Это неуважение к болельщикам “Ингульца”, “Шахтера” и украинского футбола", - сказал Дарио.

Напомним, матч между донецкой и петровской командами не состоялся из-за замерзшего газона стадиона "Зирка" в Кропивницком. Именно эта арена является домашним стадионом "Ингульца" в этом сезоне.

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В статье: Дарио Срна Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) УПЛ Ингулец (Петрово)
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Источник:
Шахтер

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Комментарии (10)
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мы за динамо (киев)
13.12.2020 в 19:03
лічно!!! і прямо в касове віконце стадіону!!! лічно даші про це сказав. просив збігать в уаф павелку розказать. а потім все зірвалось. лижі не доїхали до кропивницького.далі ішов пішки і мішок з грішми був з діркою і гроші висипались по дорозі. поки ходив в сапожну майстерню шоб мішок зашили тут тобі раз хвутбол відмінили. сови розлітаються. всьо пропало. вся надєжда на кдк. дивіться не підведіть.
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2020 в 19:00
Якби хотів, то дав би, недаремно він петляє з відповіддю як би треба щоб вирішилося. Якщо раптом перенесуть, будуть скавчати однозначно.
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0
-1
дедушка (Сумы)
13.12.2020 в 18:51
Лично оплатить с кармана нищего народа.
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+1
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
13.12.2020 в 18:38
А потом передумал,и сказал зачем вам деньги на подогрев-просто возьмите деньги ))..цирк плять с даунецкими клоунами и павелками
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+4
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
13.12.2020 в 18:35
Ингулец,точнее его менеджеры, показали себя как профаны. Оштрафовать их и найти окно весной для игры.
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+2
-4
UA Hero (Chernivtsi)
13.12.2020 в 18:29
"Увечері, як зазвичай, розмовляв з нашим президентом: навіть він хотів особисто оплатити, щоб включили підігрів..." ..... Звичайно, рижий татарин заплатив би своїй же енергетитчній компанії за свою ж електрику... Тобто б не втратив нічого, ще й отримав би скрутки по ПДВ....)))))))
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+3
-2
Algrab (Костопiль)
13.12.2020 в 18:27
Але дешевше вийшло заплатити "Інгульцю" за технічну поразку...
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+4
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
13.12.2020 в 18:40
А в ингульце подумали,та нах тот подогрев,скоро праздники идут)))
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0
-2
Rosanero (palermo)
13.12.2020 в 18:23
Ще хтось серливо-плаксивого Сарну незнає.
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+4
-3
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
13.12.2020 в 18:21
Хотел даже своим телом согреть :)
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-4


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