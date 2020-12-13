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Десна - Мариуполь 2:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Команда Рябоконя побеждает подопечных Маркевича

Десна - Мариуполь 2:0. Обзор матча и видео голов
Новина українською

В матче 13-го тура чемпионата Украины "Десна" принимала "Мариуполь" и одержала уверенную победу со счетом 2:0. Голами в составе черниговчан отметились Картушов и Хлебас. После 13-ти туров команда Александра Рябоконя имеет в своем активе 23 очка и занимает 3-е место. В свою очередь у команды Остапа Маркевича 16 баллов и "моряки" идут на 9-й позиции в турнирной таблице УПЛ.

Десна - Мариуполь 2:0 (0:0)
Голы: Картушов (50), Хлебас (56)
Десна: Паст, Полегенько, Тамм, Имереков, Конопля, Огиря, Домбровский (Ермаков 90+1), Гуцуляк (Старенький 87), Мудрик (Картушов 46), Хлебас (Арвеладзе 75), Дегтярев (Будковский 46).
Мариуполь: Гальчук, Стасюк, Муравский (Бондаренко 60), Чоботенко, Горбунов, Петерман (Велев 67), Очеретько (Доброхотов 87), Чех, Мишнев, Топалов, Сикан (Кулаков 46).
Предупреждения: Домбровский (77), Картушов (90+3) - Чоботенко (75), Бондаренко (79), Чех (84)

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В статье: ФК Мариуполь Десна (Чернигов) УПЛ
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