Десна - Мариуполь 2:0. Обзор матча и видео голов

В матче 13-го тура чемпионата Украины "Десна" принимала "Мариуполь" и одержала уверенную победу со счетом 2:0. Голами в составе черниговчан отметились Картушов и Хлебас. После 13-ти туров команда Александра Рябоконя имеет в своем активе 23 очка и занимает 3-е место. В свою очередь у команды Остапа Маркевича 16 баллов и "моряки" идут на 9-й позиции в турнирной таблице УПЛ.

Десна - Мариуполь 2:0 (0:0)

Голы: Картушов (50), Хлебас (56)

Десна: Паст, Полегенько, Тамм, Имереков, Конопля, Огиря, Домбровский (Ермаков 90+1), Гуцуляк (Старенький 87), Мудрик (Картушов 46), Хлебас (Арвеладзе 75), Дегтярев (Будковский 46).

Мариуполь: Гальчук, Стасюк, Муравский (Бондаренко 60), Чоботенко, Горбунов, Петерман (Велев 67), Очеретько (Доброхотов 87), Чех, Мишнев, Топалов, Сикан (Кулаков 46).

Предупреждения: Домбровский (77), Картушов (90+3) - Чоботенко (75), Бондаренко (79), Чех (84)