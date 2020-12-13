Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос проведет спарринги с чемпионами Словакии и Венгрии в межсезонье
Костышин помериться силами с Ребровым
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился планами коваливцев после выхода из отпуска:
"Остался доволен выступлением своих подопечных в осенней части сезона. Несмотря на то, что им впервые пришлось сражаться сразу на нескольких фронтах, они оправдали надежды.
До 10 января команда будет в отпуске, а уже 12-го отправимся на сбор в Турцию, где проведем 10 контрольных матчей. Еще некоторые спарринг-партнеры уточняются, но знаю, что сыграем с чемпионом Словакии - "Слованом" из Братиславы и самой сильной командой Венгрии – “Ференцварошем".
Возвращение домой запланировано на 4 февраля, уже на следующий день начнем подготовку к поединку 14-го тура УПЛ - с "Шахтером" ", - сказал Руслан Костышин.
После ничьей с "Динамо" "Колос" занял пятое место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч команду ждет 13-го февраля против "горняков".
Популярное сейчас
- Сергей Рафаилов: Сейчас начнется вой о заговоре против Ингульца. Колхоз есть колхоз
- Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос
- Вулверхэмптон возобновил интерес к Зинченко – СМИ
- Злой Антонио Конте после матча с Шахтером жестко ответил журналисту
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО