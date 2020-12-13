Колос проведет спарринги с чемпионами Словакии и Венгрии в межсезонье

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился планами коваливцев после выхода из отпуска:

"Остался доволен выступлением своих подопечных в осенней части сезона. Несмотря на то, что им впервые пришлось сражаться сразу на нескольких фронтах, они оправдали надежды.

До 10 января команда будет в отпуске, а уже 12-го отправимся на сбор в Турцию, где проведем 10 контрольных матчей. Еще некоторые спарринг-партнеры уточняются, но знаю, что сыграем с чемпионом Словакии - "Слованом" из Братиславы и самой сильной командой Венгрии – “Ференцварошем".

Возвращение домой запланировано на 4 февраля, уже на следующий день начнем подготовку к поединку 14-го тура УПЛ - с "Шахтером" ", - сказал Руслан Костышин.