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Колос проведет спарринги с чемпионами Словакии и Венгрии в межсезонье

Премьер-лига
(1 голосов)

Костышин помериться силами с Ребровым

Колос проведет спарринги с чемпионами Словакии и Венгрии в межсезонье
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Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился планами коваливцев после выхода из отпуска:

"Остался доволен выступлением своих подопечных в осенней части сезона. Несмотря на то, что им впервые пришлось сражаться сразу на нескольких фронтах, они оправдали надежды.

До 10 января команда будет в отпуске, а уже 12-го отправимся на сбор в Турцию, где проведем 10 контрольных матчей. Еще некоторые спарринг-партнеры уточняются, но знаю, что сыграем с чемпионом Словакии - "Слованом" из Братиславы и самой сильной командой Венгрии – “Ференцварошем".

Возвращение домой запланировано на 4 февраля, уже на следующий день начнем подготовку к поединку 14-го тура УПЛ - с "Шахтером" ", - сказал Руслан Костышин.

После ничьей с "Динамо" "Колос" занял пятое место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч команду ждет 13-го февраля против "горняков".

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В статье: Руслан Костышин Ференцварош (Будапешт) Колос (Ковалевка)
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