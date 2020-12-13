Александрия - Заря 0:2. Проклятие снято

В прошлом сезоне "Заря" считалась одним из самых симпатичных коллективов чемпионата. Луганчане уверенно шли в тройке, временами даже боролись за второе место и могли обыграть любого оппонента. Но у каждого есть своя больная точка. К примеру, у Ахиллеса это была пята, а у команды Виктора Скрипника - "Александрия". За пять матчей в прошлом сезоне "Заря" четырежды проиграла "горожанам", а еще один раз свела игру вничью. Была победа в рамках товарняка, но этот подвиг не засчитывается. Любая серия рано или поздно заканчивается. "Почему бы не сегодня", - вероятно думал до начала матча наставник луганчан.

Виктор Анатольевич сделал лишь одну замену после матча с "Брагой", сменив в воротах Шевченко на Василя. В остальном, команда была точь-в-точь такой же, как и в четверг. А вот у Владимира Шарана хватало проблем с кадрами - не могли сегодня сыграть Гречишкин и Банада. Подменить двух футболистов основы были вызваны Довгий и Гордиенко. К сожалению для "горожан", замены эти не совсем равноценные.

Начало матча получилось равным и боевым, о чем мы в принципе говорили еще в анонсе к данной битве. Чуть интереснее смотрелась "Александрия", вынуждая соперника временами нарушать правила. Отсюда и итог - три "горчичника" гостям за стартовые десять минут. Но это была разведка. Первое подобие на наступление случилось после - Довгий, пытаясь доказать свою профпригодность, решился на удар из-за пределов штрафной. Неплохо, но в руки Василю.

"Заря" ответила не сразу, сохранив свои ворота в неприкосновенности еще и после опасного прохода Лучкевича. С подачей Юрченко после стандарта смог справиться Дубра, но скинул круглого одинокому Иванисени. Опорный полузащитник, который сегодня исполнял обязанности центрбека, сыграл в лучших традициях "девятки" - остановил и пробил мимо Панькива. Идеально - 0:1. Спустя минуту вратарь "горожан" встал на пути шедевра - Фаворов пробивал пяткой в пределах штрафной.

После забитого гола луганчане только наращивали свое давление, но до перерыва забить не смогли, а уже вначале второго тайма остались в меньшинстве, доказав, что ничего на земле не проходит бесследно. Кабаев, заработавший "горчичник" еще на третьей минуте, пошел в неоправданный фол против Дубры, заработав второе предупреждение. Что интересно, буквально сразу "Заря" могла увеличивать преимущество, но идеальный момент запорол Гладкий. Реализация никогда не была его сильной стороной.

Скрипник отреагировал на удаление, выпустив вместо "столба" Гладкого быстроногого Аллахяра. Наставник понимал, что "горожане" заберут мяч под свой контроль, позволив гостям большую часть времени играть на контратаках. Моменты во втором тайме создавались поочередно, причем, если хозяева чаще беспокоили "Зарю" после стандартов, то соперник отвечал команде Шарана с игры. Нужно отметить отдельно удары Кочергина и Лучкевича, которые, к сожалению для команд, цели не достигли. Вышедший на замену Безбородько похоронил надежду своей команды, повторив трюк имени Бондаренко, заработав две желтые за минуту. Уже в компенсированное время, пытаясь спасти игру, "Александрия" пропустила контратаку соперника, которую точным ударом завершил Аллахяр.

В целом, победу "Зари" можно назвать заслуженной, ведь большую часть первого тайма команда Скрипника играла лучше, а оставшись в меньшинстве, не уступила сопернику. Очередные "плюс три" позволяют луганчанам догнать в таблице "Ворсклу", имея при этом игру в запасе. А это потенциально третье место. Виктор Скрипника же сумел снять давнее проклятие, впервые обыграв Владимира Шарана в официальном матче. Впереди у луганчан последняя игра года - в кубке они встретятся с "Десной".

Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Владимир Жарый (Павлоград), Ярослав Трехлиб (Днепр)

ФК Александрия - Заря 0:2

Гол: Дмитрий Иванисеня 30, Аллахяр 90+5

ФК Александрия: Юрий Панькив, Артем Гордиенко (Владислав Бабогло 80), Кирилл Ковалец, Алексей Довгий (Тимур Стецков 46), Максим Третьяков (Дмитрий Шастал 46), Валерий Лучкевич (Денис Устименко 72), Артём Ситало (Денис Безбородько 66), Павел Пашаев, Роман Вантух, Валерий Бондаренко, Каспарс Дубра

Заря: Никола Василь, Владислав Кочергин, Александр Гладкий (Аллахяр 54), Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев, Егор Назарина, Артём Громов, Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Андрейс Цыганикс

Предупреждения: Алексей Довгий 35, Артём Ситало 61, Денис Безбородько 83, Денис Безбородько 83 - Владислав Кабаев 3, Александр Гладкий 4, Джоель Абу Ханна 9, Владислав Кабаев 49, Дмитрий Иванисеня 83

Удаления: Денис Безбородько 83 - Владислав Кабаев 49