  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия - Заря 0:2. Проклятие снято
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия - Заря 0:2. Проклятие снято

Премьер-лига
(3 голосов)

История о том, как Виктор Анатольевич впервые обыгрывал Владимира Богдановича

Александрия - Заря 0:2. Проклятие снято
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В прошлом сезоне "Заря" считалась одним из самых симпатичных коллективов чемпионата. Луганчане уверенно шли в тройке, временами даже боролись за второе место и могли обыграть любого оппонента. Но у каждого есть своя больная точка. К примеру, у Ахиллеса это была пята, а у команды Виктора Скрипника - "Александрия". За пять матчей в прошлом сезоне "Заря" четырежды проиграла "горожанам", а еще один раз свела игру вничью. Была победа в рамках товарняка, но этот подвиг не засчитывается. Любая серия рано или поздно заканчивается. "Почему бы не сегодня", - вероятно думал до начала матча наставник луганчан.

Виктор Анатольевич сделал лишь одну замену после матча с "Брагой", сменив в воротах Шевченко на Василя. В остальном, команда была точь-в-точь такой же, как и в четверг. А вот у Владимира Шарана хватало проблем с кадрами - не могли сегодня сыграть Гречишкин и Банада. Подменить двух футболистов основы были вызваны Довгий и Гордиенко. К сожалению для "горожан", замены эти не совсем равноценные.

Начало матча получилось равным и боевым, о чем мы в принципе говорили еще в анонсе к данной битве. Чуть интереснее смотрелась "Александрия", вынуждая соперника временами нарушать правила. Отсюда и итог - три "горчичника" гостям за стартовые десять минут. Но это была разведка. Первое подобие на наступление случилось после - Довгий, пытаясь доказать свою профпригодность, решился на удар из-за пределов штрафной. Неплохо, но в руки Василю.

Александрия - Заря 0:2. Проклятие снято - изображение 1

"Заря" ответила не сразу, сохранив свои ворота в неприкосновенности еще и после опасного прохода Лучкевича. С подачей Юрченко после стандарта смог справиться Дубра, но скинул круглого одинокому Иванисени. Опорный полузащитник, который сегодня исполнял обязанности центрбека, сыграл в лучших традициях "девятки" - остановил и пробил мимо Панькива. Идеально - 0:1. Спустя минуту вратарь "горожан" встал на пути шедевра - Фаворов пробивал пяткой в пределах штрафной.

После забитого гола луганчане только наращивали свое давление, но до перерыва забить не смогли, а уже вначале второго тайма остались в меньшинстве, доказав, что ничего на земле не проходит бесследно. Кабаев, заработавший "горчичник" еще на третьей минуте, пошел в неоправданный фол против Дубры, заработав второе предупреждение. Что интересно, буквально сразу "Заря" могла увеличивать преимущество, но идеальный момент запорол Гладкий. Реализация никогда не была его сильной стороной.

Александрия - Заря 0:2. Проклятие снято - изображение 2

Скрипник отреагировал на удаление, выпустив вместо "столба" Гладкого быстроногого Аллахяра. Наставник понимал, что "горожане" заберут мяч под свой контроль, позволив гостям большую часть времени играть на контратаках. Моменты во втором тайме создавались поочередно, причем, если хозяева чаще беспокоили "Зарю" после стандартов, то соперник отвечал команде Шарана с игры. Нужно отметить отдельно удары Кочергина и Лучкевича, которые, к сожалению для команд, цели не достигли. Вышедший на замену Безбородько похоронил надежду своей команды, повторив трюк имени Бондаренко, заработав две желтые за минуту. Уже в компенсированное время, пытаясь спасти игру, "Александрия" пропустила контратаку соперника, которую точным ударом завершил Аллахяр.

В целом, победу "Зари" можно назвать заслуженной, ведь большую часть первого тайма команда Скрипника играла лучше, а оставшись в меньшинстве, не уступила сопернику. Очередные "плюс три" позволяют луганчанам догнать в таблице "Ворсклу", имея при этом игру в запасе. А это потенциально третье место. Виктор Скрипника же сумел снять давнее проклятие, впервые обыграв Владимира Шарана в официальном матче. Впереди у луганчан последняя игра года - в кубке они встретятся с "Десной".

Александрия. Стадион "Ника"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Владимир Жарый (Павлоград), Ярослав Трехлиб (Днепр)
ФК Александрия - Заря 0:2
Гол: Дмитрий Иванисеня 30, Аллахяр 90+5
ФК Александрия: Юрий Панькив, Артем Гордиенко (Владислав Бабогло 80), Кирилл Ковалец, Алексей Довгий (Тимур Стецков 46), Максим Третьяков (Дмитрий Шастал 46), Валерий Лучкевич (Денис Устименко 72), Артём Ситало (Денис Безбородько 66), Павел Пашаев, Роман Вантух, Валерий Бондаренко, Каспарс Дубра
Заря: Никола Василь, Владислав Кочергин, Александр Гладкий (Аллахяр 54), Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев, Егор Назарина, Артём Громов, Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Андрейс Цыганикс
Предупреждения: Алексей Довгий 35, Артём Ситало 61, Денис Безбородько 83, Денис Безбородько 83 - Владислав Кабаев 3, Александр Гладкий 4, Джоель Абу Ханна 9, Владислав Кабаев 49, Дмитрий Иванисеня 83
Удаления: Денис Безбородько 83 - Владислав Кабаев 49

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия Дмитрий Иванисеня
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (30)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Hugo64 (PARIS)
13.12.2020 в 22:02
Аллахяр подтянет физику на два тайма и гладки й сиди ОПЯТь в запасе-такие моментище не использовать это только может Супряга так сделать-но этот ещё молодой -может прорвет-ЖАЛЬ что Он Аллахяр в аренде-может выкупят -хотя увидят что заиграл и заберут обратно -как Русина-неиграет но травму получает
Ответить
0
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
13.12.2020 в 22:05
.
Ответить
0
-1
avatar
Hugo64 (PARIS)
13.12.2020 в 22:05
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
13.12.2020 в 22:18
Кажется, я тебя с товарищем из Бостона перепутал...) Извини
0
0
дедушка (Сумы)
13.12.2020 в 22:00
Странно.что при таком судействе Заря выиграла и не получила 11 метров на последних минутах.
Ответить
+2
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
13.12.2020 в 22:07
И что ты хочешь этим сказать? Что судейка Александрии помогал?)))
Ответить
0
0
Hanter44 (Baburka)
13.12.2020 в 22:09
А у тебя другое мнение?
0
-1
avatar
ascent (Луксор)
13.12.2020 в 21:57
Аллахяр - топ
Ответить
0
-2
Dimka26 (Чернигов)
13.12.2020 в 21:48
Интересная игра была по накалу. Заря уже начинает что-то показывать. Главное, чтобы весной подошли в таком же состоянии. Конкуренция нужна украинскому футболу.
Ответить
0
0
aleksandrdre (Краматорск)
13.12.2020 в 21:44
Это не судьи виноваты-это у нас высокий уровень футбола судьи не успевают.Даешь в следующем чемпе 18 команд!!!Мы к этому готовы!
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2020 в 21:46
Можна скоротити й до 6, головне щоб було 8 матчів проти Маріуполя. Білорусь. Чехія, Норвегія. Швеція 5-10 млн. по 16 клубів.
Ответить
+1
-1
Hanter44 (Baburka)
13.12.2020 в 21:49
Да.У нас не так много классных команд .Надо добавлять.Сколько там еще колхозов осталось?
Ответить
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2020 в 21:50
Ще є Металіст-1812.
0
-1
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
13.12.2020 в 21:44
В играх нашего чемпа футбола становится всё меньше и меньше.Борьба,дикие вопли,бесконечные разговоры с судьёй и огромное количество карточек и всех цветов Комбинации по затяжке времени по своей изобретательности значительно лучше игровых.Бесконечные остановки из динамичной игры футбол делает мучительное занятие состоящее из непомерного количества мини перерывов.Исходя из этого назревает необходимость для сохранения футбола новация в правилах игры.При введении чистого времени все эти уродующие игру явления потеряют смысл и очистят игру от всякой грязи.
Ответить
+1
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
13.12.2020 в 21:49
...тянуть будут также при "минималке" выигрыша, - менталитет не отнимешь...
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2020 в 21:39
Суддівство у нас просто пипець! Кожні 30 сек свистять. По 12 карток за гру. Недаремно їх і близько немає серед суддів групи ЛЧ. Хоча там є і коцапи , і білоруси і навіть латвійці. Треба щось робити з симулянтами, які верещать після доторку, наче у них відкритий перелом, а за хвилину встають як ні в чому не бувало - і носяться знову.
Ответить
+2
0
Hanter44 (Baburka)
13.12.2020 в 21:50
И начинать надо с Динамо.
Ответить
+2
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2020 в 21:51
Не песди,троляка. Тут про ахметівське суддівство у кожному турі.
+2
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
13.12.2020 в 21:53
Бабурка, начинать надо с пилоточных
+1
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
13.12.2020 в 21:39
ЗАРЯ не меняеет традиций- ужасно плохой старт и теперь вот догонялки играет-если обыграет Олимпик то это 3-4 место- В принципе неплохая физика сейчас - за неделю три матча-одним считай составом-
Ответить
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
13.12.2020 в 21:47
А что будет после зимней паузы? Опять же разбежится полсостава и будут опять наигрывать все по новой.
Ответить
0
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
13.12.2020 в 21:54
а в чем минус
Ответить
0
-1
Hanter44 (Baburka)
13.12.2020 в 21:39
Достойное лечение динамовского сердца Шарана и пуцвинка у микрофона.
Ответить
+1
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
13.12.2020 в 21:52
Бабурка, ты - їбанько)))
Ответить
+1
-1
Hanter44 (Baburka)
13.12.2020 в 22:12
А что бы мог еще сказать идиот?
+1
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
13.12.2020 в 22:19
Бабурка, ты с зеркалом базлаешь?)))
0
0
balamyt (Boston)
13.12.2020 в 21:33
Молодцы. ЗАРЯ. !!...Нечто подобного. Ожидал. и от. ДНЕПР1...,но не сложилось...Жду перемен. после перерыва..
Ответить
+3
-2
crugermc (луганск)
13.12.2020 в 21:33
это не судья это ублюдок
Ответить
+3
-2
rjhxb61@ukr.net (киев)
13.12.2020 в 21:32
Уважение Виктору Анатольевичу и его команде.!
Ответить
+2
-2
avatar
Hugo64 (PARIS)
13.12.2020 в 21:30
судьи чудят- может им БАЯН дать пусть играют-
Ответить
+3
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...