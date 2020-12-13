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Александр Поворознюк: Если бы на месте Шахтера был бы другой клуб, мы бы сыграли

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент Ингульца недоволен отменой матча

Александр Поворознюк: Если бы на месте Шахтера был бы другой клуб, мы бы сыграли
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал отмену поединка 13-го тура УПЛ против "Шахтера":

"Я считаю, что были все возможности и шансы провести матч "Ингулец" - "Шахтер" в Кропивницком. Думаю, если бы на месте "горняков" был любой другой клуб, матч мог состояться. Надо было видеть, на каком газоне играли "Заря" и "Днепр-1". И что? Играли. Не знаю, что еще надо. Очень неприятная тема, неприятно комментировать ", - сказал Поворознюк.

Этот матч должен был состояться на стадионе "Зирка" в Кропивницком. Судьбу поединка будет решать Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ. Ранее директор "Ингульца" Евгений Мороз сообщил, что поскольку игроки "горняков" отправляются в отпуск, провести встречу в декабре невозможно.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Комментарии (40)
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ProstoFAN (Донецк)
13.12.2020 в 22:18
Вот только не надо господину президенту страдальца из себя корчить. Лучше бы качественней выполнил свою работу, то тогда и не было бы этих разговоров.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2020 в 22:17
У Профутболі показали багато фото цього поля сьогодні з різних ракурсів. Ніякої льодової кірки не видно. Виглядає ідеально як для грудня, особливо порівняно з учорашнім станом поля на Динамо ім ВВЛ.
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0
0
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ProstoFAN (Донецк)
13.12.2020 в 22:17
Поле - основная составляющая игры. Если допускать играть на некачественном газоне, то тогда давайте разрешим, чтобы игроки играли в дырявых бутсах, порванных трусах и спущенным мячом.
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+1
0
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ascent (Луксор)
13.12.2020 в 22:03
На фото только партизанов вышедших из леса не хватает...
Ответить
0
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
13.12.2020 в 22:08
Луксорка, ты далпаёп
Ответить
+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
13.12.2020 в 22:11
А ему немецкой каски...
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0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
13.12.2020 в 22:14
А тебе мозгов
+1
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
13.12.2020 в 21:57
На фото на понты деньги есть, а на подогрев денег нет
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+4
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
13.12.2020 в 22:00
Не кизди, крыса
Ответить
+2
-4
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ascent (Луксор)
13.12.2020 в 21:51
Чужих игроков не жалко, так хоть бы своих пожалел: на таком поле можно не только связки порвать, а и карьеру закончить...
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+6
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
13.12.2020 в 21:54
Другие играют и нормально.
Ответить
+3
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
13.12.2020 в 21:54
Зачем тогда нам туры в декабре???
Ответить
+3
-5
avatar
ascent (Луксор)
13.12.2020 в 22:01
Если подогрева нет и поле напоминает каток на бетоне, то такие туры нужно отменять. Здоровье игроков важнее или ты считаешь, что кто-то в Динамо не дорожит своим здоровьем?
0
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
13.12.2020 в 22:04
ascent, вот ты видишь насколько ты тупой и не внимательный? РЕАЛЬНО ТАМ ПОДОГРЕВ ЕСТЬ!!!
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
13.12.2020 в 22:06
ДК играли и на катке, и в снег, и на песке... Дорожит конечно. Но не тепличные условия, это точно.
+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
13.12.2020 в 22:06
А его включили? Может ты и привык в бассейн без воды прыгать, а другим это не нравится...
0
-2
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DynamoKiyv (Київ)
13.12.2020 в 22:06
В прошлом туре 5 или 6 команд жаловались на "бетонное поле", но ни одна судейская мразь не отменяла матчи. Разницу улавливаешь?
+1
-1
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DynamoKiyv (Київ)
13.12.2020 в 22:07
Был бы матч сегодня с ДК, Ворсклой, Зарей, Днепром - матч бы состоялся на 150%.
+1
-1
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DynamoKiyv (Київ)
13.12.2020 в 22:08
Ты определись: нет подогрева или его не включили
0
-1
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ascent (Луксор)
13.12.2020 в 22:09
Если шипы входят в грунт, то можно играть и в снегопад, а если это лёд - то игра отменяется ... Судьи выходили на поле и приняли адекватное решение, с чем ты не согласен ?
0
-2
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DynamoKiyv (Київ)
13.12.2020 в 22:09
Покажи фото льда на поле? Ты видел?
0
-1
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DynamoKiyv (Київ)
13.12.2020 в 22:11
Как минимум сегодня с утра там плюсовая температура, о каком ледяном поле может идти речь? Ты настолько туп, что даже не понимаешь как тебя вертят.
0
0
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ascent (Луксор)
13.12.2020 в 22:12
Желаю твоей команде все время играть на таких полях...
0
-1
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DynamoKiyv (Київ)
13.12.2020 в 22:12
Обычное зомби. Сказали лед, значит там лед. Сказали нет подогрева - значит нет. Сказали не включали подогрев, значит не включали. И пойух, своих мозгов не хватает проанализировать, лучше как рабыня с рашки-парашки все повторять, чем думать.
0
0
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DynamoKiyv (Київ)
13.12.2020 в 22:13
Повторяю для не умеющего ни читать, ни думать: ДК играли на льду, с той же Зарей. И не только. Сегодня играли команды. В прошлом туре 6 команд играли на "бетоне".
0
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ascent (Луксор)
13.12.2020 в 22:15
АНАЛизатор ты наш, так одно место рвешь, чтобы его защитить или Шахтёру нагадить? Сам то был на поле, откуда такая уверенность, что инспектор матча был неправ? У тебя больше информации? Или ты супер АНАЛизатор ?
0
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DynamoKiyv (Київ)
13.12.2020 в 22:17
Точно не ваш, я родился и живу в Киеве, моя ЕДИНСТВЕННАЯ РОДИНА - это УКРАИНА.
0
0
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DynamoKiyv (Київ)
13.12.2020 в 22:17
"у тебя больше информации", ты реально дебил?! Мне еще раз написать, что бы еще раз вопросы задавала?
0
0
Геродот (Винница)
13.12.2020 в 21:47
Зажал бабки на подогрев поля, а теперь плачется. АФУ нефиг вообще было допускать команду в вышку без своего стадиона и поля с подогревом.
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+7
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
13.12.2020 в 22:01
А как же АФУ пилоточных без своего стадиона допускает?))
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0
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
13.12.2020 в 21:46
Стыдно за Поворознюка) Около двух лет рассказывает о новом стадионе, на котором комфортно будет играть даже Реалу из Мадрида, а воз и ныне там. Поучился бы у Засухи с его Колосом.)))
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+7
-2
Rosanero (palermo)
13.12.2020 в 21:46
А що неправильно сказано,дуже бвгато превілегій грандам,грають і в сніг поколіна.
Ответить
+2
-9
bokassolowara
13.12.2020 в 21:34
Ответить
0
-1
Fontango (Kharkov)
13.12.2020 в 21:26
Мужик явно не в адеквате (((( или лучше сказать..Стабильно!
Ответить
+10
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.12.2020 в 21:25
привыкли, как свиньи, жить и всех тянут в эту грязь
Ответить
+10
-6
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
13.12.2020 в 21:33
Ты привык?))
Ответить
+2
-13
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
13.12.2020 в 21:20
Поле бы подготовил лучше, а не мыслил категориями: " и так сойдёт", "авось, прокатит". Или, "другие на овне играют, и эти сыграют".
Ответить
+11
-6
Joyce (Donetsk)
13.12.2020 в 21:12
Странный комментарий, что-то вроде: "ШД есть ШД и ему не положено играть на хреновом поле". А другим, мол, можно. Или нет подогрева? Тогда ответственность несет Павелко. А если есть, то почему не включили, не оплатили и т.д.? Детский лепет от взрослого мужика.
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+8
-5
Sneg SD (Умань)
13.12.2020 в 21:06
Если бы был норм стадион то не было бы этой ситуации! Сами накосячили , а теперь ноют!
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+11
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2020 в 21:03
Що й треба було довести
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+6
-11


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