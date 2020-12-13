Александр Поворознюк: Если бы на месте Шахтера был бы другой клуб, мы бы сыграли

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал отмену поединка 13-го тура УПЛ против "Шахтера":

"Я считаю, что были все возможности и шансы провести матч "Ингулец" - "Шахтер" в Кропивницком. Думаю, если бы на месте "горняков" был любой другой клуб, матч мог состояться. Надо было видеть, на каком газоне играли "Заря" и "Днепр-1". И что? Играли. Не знаю, что еще надо. Очень неприятная тема, неприятно комментировать ", - сказал Поворознюк.